Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:73% голосовали за то, чтобы таких воров, как Маркарова, при власти не было. Но их обманули.
А 25%, зная наверняка, что при власти воры, как Маркарова, голосовали за ее (власти) сохранение.
"Лохи", как ты выразился, выходит, и те, и другие. Но кто бОльшие, по-моему, очевидно
А кроме лохов в стране кто-то еще остался?
Президент Не Лох !
НелоХ пишется слитно ...
Очень интересно наблюдать за поведением различных членов кабинета Гончарука. Сам Гончарук срочно наращивает связи. (Мхитарян и К) Герус яростно люббирует все что видит (и за что платят). Доходит просто до анекдота когда он лоббирует противоположные вещи Дубилет у которого открылись отличные перспективы в Лондоне откровенно откашивант от работы, гонит чистую дурь, пытаясь слинять. После засветки проекта банка ему тут собственно делать нечего. Федоров забил и занимается избирательной кампанией в США, благо там наметились мощные вливания в виде Блумберга. Криклий ведет переговоры о "свалить в МВД" Малюська зондирует возврат в структуры Всемирного банка. Это только явные ходы, а сколько мы не знаем еще пока... Министр культуры, молодежи и спорта Бородянский назвал наличие в указе президента Владимира Зеленского слов о "требованиях и стандартах новостей" терминологическим недоразумением .
Перес де Куэльяр написав:Всі вони промоскальське лайно, малороси - зрадники. А результат майбутнього - отримають другий фронт, коли Захід України відмовиться виконувати розпорядження Центральної Влади підпорядкованої московії.
Мечты, мечты. Никто из Польши и Италии не вернется в старые бандеровские схроны, в т.ч. и субтильный О.Дроздов с бывшим членом КПСС Фарион.
А якщо кожен з 300тис. військових, які пройшли горнило війни відчують для себе небезпеку, то міркую, що Піночет виявиться, як дуже лагідним революціонером.
[quote="4791342:Перес де Куэльяр"][quote="4791291:shapo"][quote="4791284:Перес де Куэльяр"]Всі вони промоскальське лайно, малороси - зрадники. А результат майбутнього - отримають другий фронт, коли Захід України відмовиться виконувати розпорядження Центральної Влади підпорядкованої московії. [/quote]
Мечты, мечты. Никто из Польши и Италии не вернется в старые бандеровские схроны, в т.ч. и субтильный О.Дроздов с бывшим членом КПСС Фарион.[/quote] А якщо кожен з 300тис. військових, які пройшли горнило війни відчують для себе небезпеку, то міркую, що Піночет виявиться, як дуже лагідним революціонером.[/quote] Отож. А ты в штанишки уже наделал, фантазируя такие перспективы: Тобі ЗЕлох разом з МГБ ДНР і СБУ, як філіал ФСБ скоро влаштують Україну. Вже починається, хіба ти не помітив? коЗЕл дав розпорядження створити ще однин орган військова поліція, діяльність якої буде направлена знаєш на що? А на те, як кажуть "на олівець", добровольців особливо, ветеранів, волонтерів і звісно військовослужбовців. Прийдуть до кожного і був Героєм, станеш ворогом, ще й репресованим, це так х..ло вимагатиме, або вже вимагає. Міркуй, якщо є чим.
З.Ы. так что там с твоей брехней о скарге? Не созрел ещё?
Перес де Куэльяр написав:хочу донести довбням, що любіть тризуб, любіть Прапор України, любіть українську мову, любіть Україну, бо лихо буде.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 10 лис, 2019 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Перес де Куэльяр написав:коЗЕл дав розпорядження створити ще однин орган військова поліція, діяльність якої буде направлена знаєш на що? А на те, як кажуть "на олівець", добровольців особливо, ветеранів, волонтерів і звісно військовослужбовців. Прийдуть до кожного і був Героєм, станеш ворогом, ще й репресованим, це так х..ло вимагатиме, або вже вимагає. Міркуй, якщо є чим.
Все правильно делает. Армия, как и любое другое силовое ведомство - цветник разбоев, контрабанды и заказных убийств. Армия априори, а не украинская армия в отдельности, чтобы ты не начал тут горлопанить "як він сміє на наших воїнів".
Военные полиции есть практически во всех странах мира. Вот, почитай историю и функции военной полиции в США, если знаешь английский:
Перес де Куэльяр написав:коЗЕл дав розпорядження створити ще однин орган військова поліція, діяльність якої буде направлена знаєш на що? А на те, як кажуть "на олівець", добровольців особливо, ветеранів, волонтерів і звісно військовослужбовців. Прийдуть до кожного і був Героєм, станеш ворогом, ще й репресованим, це так х..ло вимагатиме, або вже вимагає. Міркуй, якщо є чим.
Все правильно делает. Армия, как и любое другое силовое ведомство - цветник разбоев, контрабанды и заказных убийств. Армия априори, а не украинская армия в отдельности, чтобы ты не начал тут горлопанить "як він сміє на наших воїнів".
Военные полиции есть практически во всех странах мира. Вот, почитай историю и функции военной полиции в США, если знаешь английский: