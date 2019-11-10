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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4611461246134614
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:53

  ЛАД написав:
Казарма бундесвера в Мюнхене теперь будет носить имя Кристофа Пробста. Национал-социалисты казнили его в 1943 году из-за его участия в "Белой розе".

https://m.dw.com/ru/%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%83-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B/a-51106474


А у нас, наоборот, идет война с исторической памятью о членах сопротивления нацизму. У винничан украли улицу Зои Космодемьянской, у киевлян - улицу Ивана Кудри. Причем последняя сейчас носит имя Джона Маккейна (рука лицо)

https://112.ua/obshchestvo/v-vinnice-pe ... 83458.html
https://ua.112.ua/kyiv/u-kyievi-ziavyla ... 86694.html
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:55

  lapay написав:
  ЛАД написав:Но уже писал, такие выступления создают хорошую картинку для многих здесь и очень хорошие иллюстрации для Скабеевой и Димы Киселёва.

Та хай собі виступає. Бредятину Шарія дивляться мільйони, навіть на виборах за нього голосували, і шо? Хто хоче, той і якогось Лимонова, по інтернету, дивиться. А постити виступи приватних осіб, з особистою думкою, чи навіть з прапором зі свастикою - це поширювати їх ідеологію.
Мені, чомусь, запам'яталось, як радянська пропаганда цитувала якогось американського нациста з невеличкої секти: "Нехай роблять про нас викривальні сюжети. Якщо з мільйона глядачів тисяча стане нашими прихильниками, то нас буде вже не тисяча, а дві."
Так що бісовська ця справа - постити такі ролики. :)

Они-то так.
Замечу, что я, по-моему, не постил такое ни разу. :)
Но дело не в этом.
Все эти выступления "частных лиц" в инете распространяются широко и быстро, росс. ТВ показывает такое миллионам россиян, формируя обществ. мнение в России (и не только). Не знаю, показывают ли это на Западе. Возможно, да. Это может влиять и на восприятие Украины там.
Так что это далеко не безобидно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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