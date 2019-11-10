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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:53

  ЛАД написав:
Казарма бундесвера в Мюнхене теперь будет носить имя Кристофа Пробста. Национал-социалисты казнили его в 1943 году из-за его участия в "Белой розе".

https://m.dw.com/ru/%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%83-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B/a-51106474


А у нас, наоборот, идет война с исторической памятью о членах сопротивления нацизму. У винничан украли улицу Зои Космодемьянской, у киевлян - улицу Ивана Кудри. Причем последняя сейчас носит имя Джона Маккейна (рука лицо)

https://112.ua/obshchestvo/v-vinnice-pe ... 83458.html
https://ua.112.ua/kyiv/u-kyievi-ziavyla ... 86694.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:55

  lapay написав:
  ЛАД написав:Но уже писал, такие выступления создают хорошую картинку для многих здесь и очень хорошие иллюстрации для Скабеевой и Димы Киселёва.

Та хай собі виступає. Бредятину Шарія дивляться мільйони, навіть на виборах за нього голосували, і шо? Хто хоче, той і якогось Лимонова, по інтернету, дивиться. А постити виступи приватних осіб, з особистою думкою, чи навіть з прапором зі свастикою - це поширювати їх ідеологію.
Мені, чомусь, запам'яталось, як радянська пропаганда цитувала якогось американського нациста з невеличкої секти: "Нехай роблять про нас викривальні сюжети. Якщо з мільйона глядачів тисяча стане нашими прихильниками, то нас буде вже не тисяча, а дві."
Так що бісовська ця справа - постити такі ролики. :)

Оно-то так.
Замечу, что я, по-моему, не постил такое ни разу. :)
Но дело не в этом.
Все эти выступления "частных лиц" в инете распространяются широко и быстро, росс. ТВ показывает такое миллионам россиян, формируя обществ. мнение в России (и не только). Не знаю, показывают ли это на Западе. Возможно, да. Это может влиять и на восприятие Украины там.
Так что это далеко не безобидно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 10 лис, 2019 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:11

  zРадио написав:
  Перес де Куэльяр написав:коЗЕл дав розпорядження створити ще однин орган військова поліція, діяльність якої буде направлена знаєш на що? А на те, як кажуть "на олівець", добровольців особливо, ветеранів, волонтерів і звісно військовослужбовців. Прийдуть до кожного і був Героєм, станеш ворогом, ще й репресованим, це так х..ло вимагатиме, або вже вимагає. Міркуй, якщо є чим.


Все правильно делает. Армия, как и любое другое силовое ведомство - цветник разбоев, контрабанды и заказных убийств. Армия априори, а не украинская армия в отдельности, чтобы ты не начал тут горлопанить "як він сміє на наших воїнів".

Военные полиции есть практически во всех странах мира. Вот, почитай историю и функции военной полиции в США, если знаешь английский:

https://en.wikipedia.org/wiki/Military_ ... ted_States)




Перес де Куэльяр писал(а):
Військова служба правопорядку — це спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних сил України, підпорядковане Міністерству оборони України. Призначене для забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців та має чисельність не більше 1,5 % чисельності Збройних сил.

Мало мабуть органів з підрозділами правопорядку, треба ще створити. Для чого?
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:21

  Перес де Куэльяр написав:Мало мабуть органів з підрозділами правопорядку, треба ще створити. Для чого?

Вероятно, чтобы разбираться с армейскими нарушителями, по типу сидельцев в Золотом.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:23

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:В "Формуле Штайнмаєра" нет ни слова об отведении войск.

От тільки заплановано розведення військ на всій лінії зіткнення, про що казав Зеленський, і це тільки початок.
Отвод сил и средств от линии соприкосновения в Петровском и Золотом является условием для саммита в «нормандском формате» с участием России, Украины, Германии и Франции. На нем в рамках подписанной «формулы Штайнмайера» должны быть приняты решения о дальнейшем урегулировании ситуации в Донбассе.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dc6d6e49a79472b200e489b
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:25

  ЛАД написав:
  Starikan написав:.......
А они смогут обосновать мотивы своего голосования?

А Вы сможете обосновать свою подпись, в которую не попали ни Перес, ни мефала, ни андрейка777, ни ...?
Ти гомосовєтікус і помреш гомосовєтікуском, от і вся різниця. Цілуй портрет Х..ла і лягай спати, та ганчірку триколор помацай під подушкою.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:27

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Все эти выступления "частных лиц" в инете распространяются широко и быстро, росс. ТВ показывает такое миллионам россиян, формируя обществ. мнение в России (и не только). Не знаю, показывают ли это на Западе. Возможно, да. Это может влиять и на восприятие Украины там.
Так что это далеко не безобидно.

Та чхать нам на запоребрикових і лугандонських зомбі. На Заході теж є і праві, і націоналісти, і при владі, на відміну від нас. Вам вже розповідали анекдокт про крокодила - не буду повторюватись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:35

  Навуходоносор написав:
  Перес де Куэльяр написав:Мало мабуть органів з підрозділами правопорядку, треба ще створити. Для чого?

Вероятно, чтобы разбираться с армейскими нарушителями, по типу сидельцев в Золотом.


И правильно.
Не может быть в армии разброда и шатания, неподчинения и невыполнения приказов. Иначе это не армия а куча сброда.
Есть приказ на оставление позиции, значит надо её оставить.
Без лишних рассуждений.
Иначе теряется авторитет непосредственного командира и общего командования.
Сегодня взвод солдат решит, что не нужно выполнять приказ об оставлении позиции, а завтра уже целая рота откажется идти в наступление.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:37

  detroytred написав:.........
Так ты опять губами не шевелил... поэтому и не понял о чем читал.

Шевелить надо не только и даже не столько губами, сколько мозгами.
А это гораздо тяжелее. Особенно, если мозги забиты идеями фикс. :)

У тебя суть сообщения проголосить: не украинцы, ватники, промосковьке лайно, малороси, зрадники, добвни.
Истерика ...

Вы не правы. Суть не в этом.
Цель накалить обстановку, вызвать истерику у окружающих, возбудить резкое недоверие и даже ненависть к власти.
В меру сил и возможностей, которых, к счастью, маловато.

Дальше обращение к модераторам.
Всі вони промоскальське лайно, малороси - зрадники.

Если это не хамство, то что тогда хамство?
Мог бы ещё привести примеры из вечерних постов, но нет смысла, хамство почти в каждом посте.

Следующее.
А результат майбутнього - отримають другий фронт, коли Захід України відмовиться виконувати розпорядження Центральної Влади підпорядкованої московії.

Это не пропаганда сепаратизма?
Ещё раз напомню, захваты администраций и отделов милиции начались в 2014 именно на западе и только потом на востоке.

А это не подстрекательство?
А якщо кожен з 300тис. військових, які пройшли горнило війни відчують для себе небезпеку, то міркую, що Піночет виявиться, як дуже лагідним революціонером.

Правда, надеюсь, что "300тис. військових" не такие идиоты.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 10 лис, 2019 22:51, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:38

  Навуходоносор написав:
  Перес де Куэльяр написав:Мало мабуть органів з підрозділами правопорядку, треба ще створити. Для чого?

Вероятно, чтобы разбираться с армейскими нарушителями, по типу сидельцев в Золотом.
Все вірно. Відведення ЗСУ буде і надалі, здача території України, тому для боротьби з добровольцями, ветеранами, патріотами, волонтерами і створюється поспіхом орган протидії руху "Ні капітуляції".
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