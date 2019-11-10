Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А у нас, наоборот, идет война с исторической памятью о членах сопротивления нацизму. У винничан украли улицу Зои Космодемьянской, у киевлян - улицу Ивана Кудри. Причем последняя сейчас носит имя Джона Маккейна (рука лицо)
ЛАД написав:Но уже писал, такие выступления создают хорошую картинку для многих здесь и очень хорошие иллюстрации для Скабеевой и Димы Киселёва.
Та хай собі виступає. Бредятину Шарія дивляться мільйони, навіть на виборах за нього голосували, і шо? Хто хоче, той і якогось Лимонова, по інтернету, дивиться. А постити виступи приватних осіб, з особистою думкою, чи навіть з прапором зі свастикою - це поширювати їх ідеологію. Мені, чомусь, запам'яталось, як радянська пропаганда цитувала якогось американського нациста з невеличкої секти: "Нехай роблять про нас викривальні сюжети. Якщо з мільйона глядачів тисяча стане нашими прихильниками, то нас буде вже не тисяча, а дві." Так що бісовська ця справа - постити такі ролики.
Оно-то так. Замечу, что я, по-моему, не постил такое ни разу. Но дело не в этом. Все эти выступления "частных лиц" в инете распространяются широко и быстро, росс. ТВ показывает такое миллионам россиян, формируя обществ. мнение в России (и не только). Не знаю, показывают ли это на Западе. Возможно, да. Это может влиять и на восприятие Украины там. Так что это далеко не безобидно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 10 лис, 2019 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Перес де Куэльяр написав:коЗЕл дав розпорядження створити ще однин орган військова поліція, діяльність якої буде направлена знаєш на що? А на те, як кажуть "на олівець", добровольців особливо, ветеранів, волонтерів і звісно військовослужбовців. Прийдуть до кожного і був Героєм, станеш ворогом, ще й репресованим, це так х..ло вимагатиме, або вже вимагає. Міркуй, якщо є чим.
Все правильно делает. Армия, как и любое другое силовое ведомство - цветник разбоев, контрабанды и заказных убийств. Армия априори, а не украинская армия в отдельности, чтобы ты не начал тут горлопанить "як він сміє на наших воїнів".
Военные полиции есть практически во всех странах мира. Вот, почитай историю и функции военной полиции в США, если знаешь английский:
Перес де Куэльяр писал(а): Військова служба правопорядку — це спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних сил України, підпорядковане Міністерству оборони України. Призначене для забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців та має чисельність не більше 1,5 % чисельності Збройних сил.
Мало мабуть органів з підрозділами правопорядку, треба ще створити. Для чого?
yanyura написав:В "Формуле Штайнмаєра" нет ни слова об отведении войск.
От тільки заплановано розведення військ на всій лінії зіткнення, про що казав Зеленський, і це тільки початок.
Отвод сил и средств от линии соприкосновения в Петровском и Золотом является условием для саммита в «нормандском формате» с участием России, Украины, Германии и Франции. На нем в рамках подписанной «формулы Штайнмайера» должны быть приняты решения о дальнейшем урегулировании ситуации в Донбассе.
ЛАД написав:Все эти выступления "частных лиц" в инете распространяются широко и быстро, росс. ТВ показывает такое миллионам россиян, формируя обществ. мнение в России (и не только). Не знаю, показывают ли это на Западе. Возможно, да. Это может влиять и на восприятие Украины там. Так что это далеко не безобидно.
Та чхать нам на запоребрикових і лугандонських зомбі. На Заході теж є і праві, і націоналісти, і при владі, на відміну від нас. Вам вже розповідали анекдокт про крокодила - не буду повторюватись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Перес де Куэльяр написав:Мало мабуть органів з підрозділами правопорядку, треба ще створити. Для чого?
Вероятно, чтобы разбираться с армейскими нарушителями, по типу сидельцев в Золотом.
И правильно. Не может быть в армии разброда и шатания, неподчинения и невыполнения приказов. Иначе это не армия а куча сброда. Есть приказ на оставление позиции, значит надо её оставить. Без лишних рассуждений. Иначе теряется авторитет непосредственного командира и общего командования. Сегодня взвод солдат решит, что не нужно выполнять приказ об оставлении позиции, а завтра уже целая рота откажется идти в наступление.