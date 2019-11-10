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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4612461346144615
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:44

  lapay написав:
  yanyura написав:В "Формуле Штайнмаєра" нет ни слова об отведении войск.

От тільки заплановано розведення військ на всій лінії зіткнення, про що казав Зеленський, і це тільки початок.
Отвод сил и средств от линии соприкосновения в Петровском и Золотом является условием для саммита в «нормандском формате» с участием России, Украины, Германии и Франции. На нем в рамках подписанной «формулы Штайнмайера» должны быть приняты решения о дальнейшем урегулировании ситуации в Донбассе.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dc6d6e49a79472b200e489b

Найдите в этом тексте ("Формула Штайнмаєра") слова "отведение", "розведення" на любом языке, в любом сочетании:
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5E53BE96

Это - оригинал, в отличие от того, что вы постите с российского сайта.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:51

  Перес де Куэльяр написав: Ти гомосовєтікус і помреш гомосовєтікуском, от і вся різниця. Цілуй портрет Х..ла і лягай спати, та ганчірку триколор помацай під подушкою.

В Бога віруєш? :P

У мемуарах та історичній літературі переказується процедура прийняття в Військо. Прибулого на Січ зазвичай приводили до кошового отамана, який питав: «А чи віруєш ти в Бога?» Новоприбулий відповідав: «Вірую». – «І в Богородицю віруєш?» – «І в Богородицю вірую». – «Ану, перехрестись!» Людина хрестилася. Цим і обмежувалося з`ясування релігійної приналежності. У випадках, коли прибулий не був православним, перед вступом до Війська він був повинен хреститися в цю віру.

Якщо хрестився православну віру – минуле йому не згадувалося і всі шляхи «кар’єрного росту» були відкриті – хоч у війську, а хоч і в церкві.

Якось козаки врятували від загибелі малолітнього поляка, прозвали його Григорієм Покотилом – а він виріс і став курінним отаманом козаків… Син польського поміщика Олексій Білицький обійняв таку ж посаду. Колишній кримський мурза Іван Чугуївець став військовим писарем. А народжений у Смілі на Черкащині єврей Іван Ковалевський, як і кожен православний, спочатку зміг послужити у Війську Запорозькому, а потім став ієреєм в Святотроїцькій Самарчицькій церкві…
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Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:03

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Найдите в этом тексте ("Формула Штайнмаєра") слова "отведение", "розведення" на любом языке, в любом сочетании:
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5E53BE96

Это - оригинал, в отличие от того, что вы постите с российского сайта.

А що, в цій формулі Штайнмаєра, є відмінного від Мінських угод? Нічого. В Мінських угодах теж немає ніякого розведення.
А воно було і повторюється знову. Бо без нього не можна зробити легітимні вибори, які так хоче Путін.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:06

  lapay написав:
  ЛАД написав:Все эти выступления "частных лиц" в инете распространяются широко и быстро, росс. ТВ показывает такое миллионам россиян, формируя обществ. мнение в России (и не только). Не знаю, показывают ли это на Западе. Возможно, да. Это может влиять и на восприятие Украины там.
Так что это далеко не безобидно.

Та чхать нам на запоребрикових і лугандонських зомбі. На Заході теж є і праві, і націоналісти, і при владі, на відміну від нас. Вам вже розповідали анекдокт про крокодила - не буду повторюватись.

Вы не правы. Не чхать. Ни на запоребриковых, ни на лугандонских, ни на Запад.
Общественные настроения очень важны.
Даже в Союзе при суперсильных и сильно развитых органах безопасности весьма заботились об идеологической поддержке. Когда недовольство Афганом стало слишком сильным, войска вывели. Это, конечно, не единственная причина, но весьма важная.
То же самое было у США с Вьетнамом.
Путин не мог бы так вести себя на Донбассе, если бы не поддержка народа. А эта поддержка и обеспечивается такими видео.
И поддержка Украины Западом (обществом) тоже от таких видео падает. А та же Меркель без поддержки общества не сможет поддерживать Украину.

Израиль, пример которого здесь часто вспоминают, недаром очень активно борется за влияние на общественное мнение Запада.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:14

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Путин не мог бы так вести себя на Донбассе, если бы не поддержка народа. А эта поддержка и обеспечивается такими видео.
И поддержка Украины Западом (обществом) тоже от таких видео падает. А та же Меркель без поддержки общества не сможет поддерживать Украину.

Свиня завжди знайде грязюку, а ватани держдеп і нацистів. На Заході потроху відключають рашопропаганду, а в нас немає стільки грошей, щоб робити контрпропаганду. Санкції з РФ, якщо і знімуть, то не через те, що в Україні є Фаріон чи Нацкорпус, а через власний бізнес.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:14

Re: Політичні дискусії

Дивись і роби висновки. Чудова картина Донбас сучасний.
https://www.youtube.com/watch?v=NfmVw5QJ5fw&t=2236s.
Перес де Куэльяр
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