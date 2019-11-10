Додано: Пон 11 лис, 2019 00:13

lapay написав: ЛАД написав: Путин не мог бы так вести себя на Донбассе, если бы не поддержка народа. А эта поддержка и обеспечивается такими видео.

И поддержка Украины Западом (обществом) тоже от таких видео падает. А та же Меркель без поддержки общества не сможет поддерживать Украину. Путин не мог бы так вести себя на Донбассе, если бы не поддержка народа. А эта поддержка и обеспечивается такими видео.И поддержка Украины Западом (обществом) тоже от таких видео падает. А та же Меркель без поддержки общества не сможет поддерживать Украину.

Свиня завжди знайде грязюку, а ватани держдеп і нацистів. На Заході потроху відключають рашопропаганду, а в нас немає стільки грошей, щоб робити контрпропаганду. Санкції з РФ, якщо і знімуть, то не через те, що в Україні є Фаріон чи Нацкорпус, а через власний бізнес. Свиня завжди знайде грязюку, а ватани держдеп і нацистів. На Заході потроху відключають рашопропаганду, а в нас немає стільки грошей, щоб робити контрпропаганду. Санкції з РФ, якщо і знімуть, то не через те, що в Україні є Фаріон чи Нацкорпус, а через власний бізнес.

украинские

Да, но здесь и искать ничего не надо. Никто не обвинит во лжи и не скажет, что это фейк. Та же "Раша тудэй" скажет: "Какая пропаганда? Вы что? Мы показываемтелепередачи!"Это не "распятые мальчики".Да, правящие круги в первую очередь думают о политических и бизнесинтересах (политические тоже зачастую связаны, а то и сводятся к бизнесинтересам).Тем не менее, общественное мнение на Западе это не пустой звук и против него элита не пойдёт, даже если это не выгодно для элиты.Да и российские зрители тоже скорее поверят такой передаче укрТВ, чем вымыслам Скабеевой.Т.е. тут мы сами помогаем вражеской пропаганде. Причём важно, что это проходит в наших СМИ и не вызывает никаких последствий и никакого противодействия со стороны власти.Не понимаю, почему Вы спорите с очевидными вещами.P.s. Zрадио, кстати, правильно заметил, но Вы почему-то несколько исказили его ответ.Вряд ли так уж "Меркель бегала за Порошенко". И, конечно Запад не будет нас сильно защищать, если мы не будем защищаться сами.Но если бы Запад (хотя бы общественное мнение) поверил в путинскую пропаганду о "фашистской хунте", даже если бы правительства хотели, они не смогли бы оказывать нам заметную поддержку.