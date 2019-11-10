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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4613461446154616>
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:44

  lapay написав:
  yanyura написав:В "Формуле Штайнмаєра" нет ни слова об отведении войск.

От тільки заплановано розведення військ на всій лінії зіткнення, про що казав Зеленський, і це тільки початок.
Отвод сил и средств от линии соприкосновения в Петровском и Золотом является условием для саммита в «нормандском формате» с участием России, Украины, Германии и Франции. На нем в рамках подписанной «формулы Штайнмайера» должны быть приняты решения о дальнейшем урегулировании ситуации в Донбассе.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dc6d6e49a79472b200e489b

Найдите в этом тексте ("Формула Штайнмаєра") слова "отведение", "розведення" на любом языке, в любом сочетании:
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5E53BE96

Это - оригинал, в отличие от того, что вы постите с российского сайта.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:51

  Перес де Куэльяр написав: Ти гомосовєтікус і помреш гомосовєтікуском, от і вся різниця. Цілуй портрет Х..ла і лягай спати, та ганчірку триколор помацай під подушкою.

В Бога віруєш? :P

У мемуарах та історичній літературі переказується процедура прийняття в Військо. Прибулого на Січ зазвичай приводили до кошового отамана, який питав: «А чи віруєш ти в Бога?» Новоприбулий відповідав: «Вірую». – «І в Богородицю віруєш?» – «І в Богородицю вірую». – «Ану, перехрестись!» Людина хрестилася. Цим і обмежувалося з`ясування релігійної приналежності. У випадках, коли прибулий не був православним, перед вступом до Війська він був повинен хреститися в цю віру.

Якщо хрестився православну віру – минуле йому не згадувалося і всі шляхи «кар’єрного росту» були відкриті – хоч у війську, а хоч і в церкві.

Якось козаки врятували від загибелі малолітнього поляка, прозвали його Григорієм Покотилом – а він виріс і став курінним отаманом козаків… Син польського поміщика Олексій Білицький обійняв таку ж посаду. Колишній кримський мурза Іван Чугуївець став військовим писарем. А народжений у Смілі на Черкащині єврей Іван Ковалевський, як і кожен православний, спочатку зміг послужити у Війську Запорозькому, а потім став ієреєм в Святотроїцькій Самарчицькій церкві…
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Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:03

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Найдите в этом тексте ("Формула Штайнмаєра") слова "отведение", "розведення" на любом языке, в любом сочетании:
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5E53BE96

Это - оригинал, в отличие от того, что вы постите с российского сайта.

А що, в цій формулі Штайнмаєра, є відмінного від Мінських угод? Нічого. В Мінських угодах теж немає ніякого розведення.
А воно було і повторюється знову. Бо без нього не можна зробити легітимні вибори, які так хоче Путін.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:06

  lapay написав:
  ЛАД написав:Все эти выступления "частных лиц" в инете распространяются широко и быстро, росс. ТВ показывает такое миллионам россиян, формируя обществ. мнение в России (и не только). Не знаю, показывают ли это на Западе. Возможно, да. Это может влиять и на восприятие Украины там.
Так что это далеко не безобидно.

Та чхать нам на запоребрикових і лугандонських зомбі. На Заході теж є і праві, і націоналісти, і при владі, на відміну від нас. Вам вже розповідали анекдокт про крокодила - не буду повторюватись.

Вы не правы. Не чхать. Ни на запоребриковых, ни на лугандонских, ни на Запад.
Общественные настроения очень важны.
Даже в Союзе при суперсильных и сильно развитых органах безопасности весьма заботились об идеологической поддержке. Когда недовольство Афганом стало слишком сильным, войска вывели. Это, конечно, не единственная причина, но весьма важная.
То же самое было у США с Вьетнамом.
Путин не мог бы так вести себя на Донбассе, если бы не поддержка народа. А эта поддержка и обеспечивается такими видео.
И поддержка Украины Западом (обществом) тоже от таких видео падает. А та же Меркель без поддержки общества не сможет поддерживать Украину.

Израиль, пример которого здесь часто вспоминают, недаром очень активно борется за влияние на общественное мнение Запада.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:14

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Путин не мог бы так вести себя на Донбассе, если бы не поддержка народа. А эта поддержка и обеспечивается такими видео.
И поддержка Украины Западом (обществом) тоже от таких видео падает. А та же Меркель без поддержки общества не сможет поддерживать Украину.

Свиня завжди знайде грязюку, а ватани держдеп і нацистів. На Заході потроху відключають рашопропаганду, а в нас немає стільки грошей, щоб робити контрпропаганду. Санкції з РФ, якщо і знімуть, то не через те, що в Україні є Фаріон чи Нацкорпус, а через власний бізнес.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:14

Re: Політичні дискусії

Дивись і роби висновки. Чудова картина Донбас сучасний.
https://www.youtube.com/watch?v=NfmVw5QJ5fw&t=2236s.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:38

  lapay написав: Санкції з РФ, якщо і знімуть, то не через те, що в Україні є Фаріон чи Нацкорпус, а через власний бізнес.


Ааааа, выходит, что во главе угла таки собственный интерес Запада? С какого тогда перепуга порохоботы надрываются, доказывая, что антипутинская коалиция держалась исключительно на Порошенко, а как "зебилы" сделали президентом Зеленского, так сразу она и развалилась - вот уже и формулы капитуляции для Украины, и послабление санкций для РФ. Выходит, порохоботы грязно манипулируют? Какая неожиданность - никогда такого не было, и вот опять :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:46

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ааааа, выходит, что во главе угла таки собственный интерес Запада?

З чого такий висновок? Єлісєєв розповідав, що Меркель бігала, консультувалась з Порошенко, які саме санкції ввести. Якщо для нас РФ не буде окупантом і агресором, то для Заходу тим паче, адже не на них напали, а на нас. Ми, наша позиція, є основою санкцій за Донбас і Крим.
Бізнес теж впливає, тим паче, що вічних санкцій не буває.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:51

  zРадио написав:
  ЛАД написав:
Казарма бундесвера в Мюнхене теперь будет носить имя Кристофа Пробста. Национал-социалисты казнили его в 1943 году из-за его участия в "Белой розе".

https://m.dw.com/ru/%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%83-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B/a-51106474


А у нас, наоборот, идет война с исторической памятью о членах сопротивления нацизму. У винничан украли улицу Зои Космодемьянской, у киевлян - улицу Ивана Кудри. Причем последняя сейчас носит имя Джона Маккейна (рука лицо)

https://112.ua/obshchestvo/v-vinnice-pe ... 83458.html
https://ua.112.ua/kyiv/u-kyievi-ziavyla ... 86694.html

Если бы только с памятью о борцах с нацизмом.
А борьба за отбеливание поддерживавших нацизм? Тут на днях выкладывали фото барельефа какому-то "герою" с "почётным караулом" около него. И его же фото рядом с бюстом Гитлера и выступающим с трибуны нацистом (каким-то "... банфюрером", не помню точно звание).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 00:13

:?: :roll:
  lapay написав:
  ЛАД написав:Путин не мог бы так вести себя на Донбассе, если бы не поддержка народа. А эта поддержка и обеспечивается такими видео.
И поддержка Украины Западом (обществом) тоже от таких видео падает. А та же Меркель без поддержки общества не сможет поддерживать Украину.

Свиня завжди знайде грязюку, а ватани держдеп і нацистів. На Заході потроху відключають рашопропаганду, а в нас немає стільки грошей, щоб робити контрпропаганду. Санкції з РФ, якщо і знімуть, то не через те, що в Україні є Фаріон чи Нацкорпус, а через власний бізнес.

Да, но здесь и искать ничего не надо. Никто не обвинит во лжи и не скажет, что это фейк. Та же "Раша тудэй" скажет: "Какая пропаганда? Вы что? Мы показываем украинские телепередачи!"
Это не "распятые мальчики".
Да, правящие круги в первую очередь думают о политических и бизнесинтересах (политические тоже зачастую связаны, а то и сводятся к бизнесинтересам).
Тем не менее, общественное мнение на Западе это не пустой звук и против него элита не пойдёт, даже если это не выгодно для элиты.
Да и российские зрители тоже скорее поверят такой передаче укрТВ, чем вымыслам Скабеевой.
Т.е. тут мы сами помогаем вражеской пропаганде. Причём важно, что это проходит в наших СМИ и не вызывает никаких последствий и никакого противодействия со стороны власти.
Не понимаю, почему Вы спорите с очевидными вещами.

P.s. Zрадио, кстати, правильно заметил, но Вы почему-то несколько исказили его ответ.
Вряд ли так уж "Меркель бегала за Порошенко". И, конечно Запад не будет нас сильно защищать, если мы не будем защищаться сами.
Но если бы Запад (хотя бы общественное мнение) поверил в путинскую пропаганду о "фашистской хунте", даже если бы правительства хотели, они не смогли бы оказывать нам заметную поддержку.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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