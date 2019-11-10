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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4612461346144615> Додано: Нед 10 лис, 2019 23:38 lapay написав: Санкції з РФ, якщо і знімуть, то не через те, що в Україні є Фаріон чи Нацкорпус, а через власний бізнес. Санкції з РФ, якщо і знімуть, то не через те, що в Україні є Фаріон чи Нацкорпус, а через власний бізнес.



Ааааа, выходит, что во главе угла таки собственный интерес Запада? С какого тогда перепуга порохоботы надрываются, доказывая, что антипутинская коалиция держалась исключительно на Порошенко, а как "зебилы" сделали президентом Зеленского, так сразу она и развалилась - вот уже и формулы капитуляции для Украины, и послабление санкций для РФ. Выходит, порохоботы грязно манипулируют? Какая неожиданность - никогда такого не было, и вот опять Ааааа, выходит, что во главе угла таки собственный интерес Запада? С какого тогда перепуга порохоботы надрываются, доказывая, что антипутинская коалиция держалась исключительно на Порошенко, а как "зебилы" сделали президентом Зеленского, так сразу она и развалилась - вот уже и формулы капитуляции для Украины, и послабление санкций для РФ. Выходит, порохоботы грязно манипулируют? Какая неожиданность - никогда такого не было, и вот опять zРадио

Повідомлень: 4111 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 23:46 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Ааааа, выходит, что во главе угла таки собственный интерес Запада? Ааааа, выходит, что во главе угла таки собственный интерес Запада?

З чого такий висновок? Єлісєєв розповідав, що Меркель бігала, консультувалась з Порошенко, які саме санкції ввести. Якщо для нас РФ не буде окупантом і агресором, то для Заходу тим паче, адже не на них напали, а на нас. Ми, наша позиція, є основою санкцій за Донбас і Крим.

Бізнес теж впливає, тим паче, що вічних санкцій не буває. З чого такий висновок? Єлісєєв розповідав, що Меркель бігала, консультувалась з Порошенко, які саме санкції ввести. Якщо для нас РФ не буде окупантом і агресором, то для Заходу тим паче, адже не на них напали, а на нас. Ми, наша позиція, є основою санкцій за Донбас і Крим.Бізнес теж впливає, тим паче, що вічних санкцій не буває. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8881 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1080 раз. Подякували: 1173 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 лис, 2019 23:51 zРадио написав: ЛАД написав: Казарма бундесвера в Мюнхене теперь будет носить имя Кристофа Пробста. Национал-социалисты казнили его в 1943 году из-за его участия в "Белой розе".

https://m.dw.com/ru/%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%83-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B/a-51106474



А у нас, наоборот, идет война с исторической памятью о членах сопротивления нацизму. У винничан украли улицу Зои Космодемьянской, у киевлян - улицу Ивана Кудри. Причем последняя сейчас носит имя Джона Маккейна (рука лицо)



https://112.ua/obshchestvo/v-vinnice-pe ... 83458.html

https://ua.112.ua/kyiv/u-kyievi-ziavyla ... 86694.html А у нас, наоборот, идет война с исторической памятью о членах сопротивления нацизму. У винничан украли улицу Зои Космодемьянской, у киевлян - улицу Ивана Кудри. Причем последняя сейчас носит имя Джона Маккейна (рука лицо)

Если бы только с памятью о борцах с нацизмом.

А борьба за отбеливание поддерживавших нацизм? Тут на днях выкладывали фото барельефа какому-то "герою" с "почётным караулом" около него. И его же фото рядом с бюстом Гитлера и выступающим с трибуны нацистом (каким-то "... банфюрером", не помню точно звание). Если бы только с памятью о борцах с нацизмом.А борьба за отбеливание поддерживавших нацизм? Тут на днях выкладывали фото барельефа какому-то "герою" с "почётным караулом" около него. И его же фото рядом с бюстом Гитлера и выступающим с трибуны нацистом (каким-то "... банфюрером", не помню точно звание). Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14781 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 лис, 2019 00:13 lapay написав: ЛАД написав: Путин не мог бы так вести себя на Донбассе, если бы не поддержка народа. А эта поддержка и обеспечивается такими видео.

И поддержка Украины Западом (обществом) тоже от таких видео падает. А та же Меркель без поддержки общества не сможет поддерживать Украину. Путин не мог бы так вести себя на Донбассе, если бы не поддержка народа. А эта поддержка и обеспечивается такими видео.И поддержка Украины Западом (обществом) тоже от таких видео падает. А та же Меркель без поддержки общества не сможет поддерживать Украину.

Свиня завжди знайде грязюку, а ватани держдеп і нацистів. На Заході потроху відключають рашопропаганду, а в нас немає стільки грошей, щоб робити контрпропаганду. Санкції з РФ, якщо і знімуть, то не через те, що в Україні є Фаріон чи Нацкорпус, а через власний бізнес. Свиня завжди знайде грязюку, а ватани держдеп і нацистів. На Заході потроху відключають рашопропаганду, а в нас немає стільки грошей, щоб робити контрпропаганду. Санкції з РФ, якщо і знімуть, то не через те, що в Україні є Фаріон чи Нацкорпус, а через власний бізнес.

Да, но здесь и искать ничего не надо. Никто не обвинит во лжи и не скажет, что это фейк. Та же "Раша тудэй" скажет: "Какая пропаганда? Вы что? Мы показываем украинские телепередачи!"

Это не "распятые мальчики".

Да, правящие круги в первую очередь думают о политических и бизнесинтересах (политические тоже зачастую связаны, а то и сводятся к бизнесинтересам).

Тем не менее, общественное мнение на Западе это не пустой звук и против него элита не пойдёт, даже если это не выгодно для элиты.

Да и российские зрители тоже скорее поверят такой передаче укрТВ, чем вымыслам Скабеевой.

Т.е. тут мы сами помогаем вражеской пропаганде. Причём важно, что это проходит в наших СМИ и не вызывает никаких последствий и никакого противодействия со стороны власти.

Не понимаю, почему Вы спорите с очевидными вещами.



P.s. Zрадио, кстати, правильно заметил, но Вы почему-то несколько исказили его ответ.

Вряд ли так уж "Меркель бегала за Порошенко". И, конечно Запад не будет нас сильно защищать, если мы не будем защищаться сами.

Но если бы Запад (хотя бы общественное мнение) поверил в путинскую пропаганду о "фашистской хунте", даже если бы правительства хотели, они не смогли бы оказывать нам заметную поддержку. Да, но здесь и искать ничего не надо. Никто не обвинит во лжи и не скажет, что это фейк. Та же "Раша тудэй" скажет: "Какая пропаганда? Вы что? Мы показываемтелепередачи!"Это не "распятые мальчики".Да, правящие круги в первую очередь думают о политических и бизнесинтересах (политические тоже зачастую связаны, а то и сводятся к бизнесинтересам).Тем не менее, общественное мнение на Западе это не пустой звук и против него элита не пойдёт, даже если это не выгодно для элиты.Да и российские зрители тоже скорее поверят такой передаче укрТВ, чем вымыслам Скабеевой.Т.е. тут мы сами помогаем вражеской пропаганде. Причём важно, что это проходит в наших СМИ и не вызывает никаких последствий и никакого противодействия со стороны власти.Не понимаю, почему Вы спорите с очевидными вещами.P.s. Zрадио, кстати, правильно заметил, но Вы почему-то несколько исказили его ответ.Вряд ли так уж "Меркель бегала за Порошенко". И, конечно Запад не будет нас сильно защищать, если мы не будем защищаться сами.Но если бы Запад (хотя бы общественное мнение) поверил в путинскую пропаганду о "фашистской хунте", даже если бы правительства хотели, они не смогли бы оказывать нам заметную поддержку. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14781 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 лис, 2019 00:49 lapay написав: ЛАД написав: Но уже писал, такие выступления создают хорошую картинку для многих здесь и очень хорошие иллюстрации для Скабеевой и Димы Киселёва. Но уже писал, такие выступления создают хорошую картинку для многих здесь и очень хорошие иллюстрации для Скабеевой и Димы Киселёва. Та хай собі виступає. Бредятину Шарія дивляться мільйони, навіть на виборах за нього голосували, і шо? Хто хоче, той і якогось Лимонова, по інтернету, дивиться. А постити виступи приватних осіб, з особистою думкою, чи навіть з прапором зі свастикою - це поширювати їх ідеологію.

Мені, чомусь, запам'яталось, як радянська пропаганда цитувала якогось американського нациста з невеличкої секти: "Нехай роблять про нас викривальні сюжети. Якщо з мільйона глядачів тисяча стане нашими прихильниками, то нас буде вже не тисяча, а дві."

Так що бісовська ця справа - постити такі ролики. Та хай собі виступає. Бредятину Шарія дивляться мільйони, навіть на виборах за нього голосували, і шо? Хто хоче, той і якогось Лимонова, по інтернету, дивиться. А постити виступи приватних осіб, з особистою думкою, чи навіть з прапором зі свастикою - це поширювати їх ідеологію.Мені, чомусь, запам'яталось, як радянська пропаганда цитувала якогось американського нациста з невеличкої секти: "Нехай роблять про нас викривальні сюжети. Якщо з мільйона глядачів тисяча стане нашими прихильниками, то нас буде вже не тисяча, а дві."Так що бісовська ця справа - постити такі ролики.

Поэтому я и критиковал Детройтреда.

Как любитель спорта, он же наверняка знает основную заповедь борьбы с радикалами-ультрас и стрикерами - не показывать их действия по ТВ и тем самым не создавать им дополнительную рекламу. Поэтому я и критиковал Детройтреда.Как любитель спорта, он же наверняка знает основную заповедь борьбы с радикалами-ультрас и стрикерами - не показывать их действия по ТВ и тем самым не создавать им дополнительную рекламу. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16392 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 лис, 2019 04:36 Петр Мамонов о смысле жизни Зачем мы живём? Долгие годы я никак не отвечал на этот вопрос — бегал мимо. Был под кайфом, пил, дрался, твердил: «Я главный».



А подлинный смысл жизни — любить. Это значит жертвовать, а жертвовать — это отдавать. Схема простейшая. Это не означает — ходить в церковь, ставить свечки и молиться.



Смотрите: Чечня, 2002 год, восемь солдатиков стоят, один у гранаты случайно выдернул чеку, и вот она крутится. Подполковник, 55 лет, в церковь ни разу не ходил, ни одной свечки не поставил, неверующий, коммунист, четверо детей... брюхом бросился на гранату, его в куски, солдатики все живы, а командир — пулей в рай. Это жертва. Выше, чем отдать свою жизнь за другого, нет ничего на свете.



В войну всё проявляется. Там всё спрессовано, а в обыденной жизни размыто. Мы думаем: для хороших дел есть ещё завтра, послезавтра... А если умрешь уже сегодня ночью? Что ты будешь делать в четверг, если умрешь в среду?



Поэтому, когда буду умирать, мне не надо роскошных дубовых гробов и цветов. Молитесь, ребята, за меня, потому что я прожил очень всякую жизнь. Молитва важна и при жизни. Слово «спасибо» — «спаси Бог» — это уже молитва. Бывает, не могу очки найти, прошу Творца Вселенной: «Помоги, Господи!» — и нахожу. Отец Небесный любит нас, к нему всегда можно за помощью обратиться. Вы знаете, какое это чудо?! Cидим мы здесь с вами, такие червячки, — и можем напрямую сказать: «Господи, помилуй!» Даже маленькая просьба — запрос во Вселенную. Вот крутняк!



Господь не злой дядька с палкой, который, сидя на облаке, считает наши поступки, нет! Он нас любит больше, чем мама, чем все вместе взятые. И если дает какие-то скорбные обстоятельства — значит, нашей душе это надо.



У меня был случай в молодости. Выпивали мы с приятелем, расстались поздно. Утром звоню узнать, как добрался, а мне говорят: он под электричку упал, обе ноги отрезало. Беда невыносимая, правда? Я к нему в больницу пришел, он говорит: «Тебе хорошо, а я вот...» — и одеяло открыл, а там... ужас!



Был он человеком гордым, а стал скромнейшим, весёлым. Поставил протезы, жена, четверо детей, детский писатель, счастьем залит по уши. Вот как Господь исцеляет души болезнями физическими! Возможно, не случись с человеком горя, гордился бы дальше — и засох, как корка чёрствая. Таков труднопереносимый, но самый близкий путь к очищению духовному. Нужно каждую минуту поучаться, каждую минуту думать, что сказать, и созидать, созидать, созидать.



Жизнь порой бьёт, но эти удары — лекарство. «Наказание» — от слова «наказ». А наказ — это урок, учение. Господь нас учит, как отец заботливый. Ставит маленького сына в угол, чтобы он в следующий раз не делал плохого. Дитя рвётся, а отец держит его за руку, чтобы под трамвай не попал. Так и Бог. Искушения — это экзамен. А экзамен зачем? Чтобы его сдать. В этих испытаниях мы становимся все чище и чище. Золото в огне жгут, чтобы оно стало чистым. Так и души наши. Мы должны переносить скорби безропотно, без вопроса: «За что?». Это наш путь.



Видеть хорошее, цепляться за него — единственный продуктивный путь. Другой человек может многое делать не так, но в чем-то он обязательно хорош. Вот за эту ниточку и надо тянуть, а на дрянь не обращать внимания. Любовь — это не чувство, а действие. Не надо пылать африканскими чувствами к старухе, уступая ей место в метро. Твой поступок — тоже любовь. Любовь — это вымыть посуду вне очереди.



Нельзя рассказать про вкус ананаса, если его не попробовать. Нельзя рассказать про то, что такое христианство, не пробуя. Попробуйте уступить, позвонить Людке, с которой не разговаривали пять лет, и сказать: «Люд, давай закончим всю эту историю: я что-то сказала не так, ты сказала... Давай в кино сходим».



Вы увидите, как ночью будет хорошо! Все возвращается во сто крат тебе, любимому, но только не тряпками, а состоянием души. Вот подлинное счастье! Но чтобы его достичь, каждую минуту надо думать, что сказать, что сделать. Это все есть созидание.



Посмотрите, что делается вокруг: сколько хороших людей, чистых, удивительных, весёлых лиц. Если мы видим гадость — значит, она в нас. Подобное соединяется с подобным. Если я говорю: вот пошел ворюга — значит, я сам стырил если не тысячу долларов, то гвоздь. Не осуждайте людей, взгляните на себя.



Спаси себя — и хватит с тебя. Верни Бога в себя, обрати свой взор, свои глаза не вовне, а вовнутрь. Полюби себя, а потом самолюбие преврати в любовь к ближнему — вот норма. Мы все извращенцы. Вместо того чтобы быть щедрыми — жадничаем. Живем наоборот, на голове ходим. На ноги встать — это отдать. Но если ты отдал десять тысяч долларов, а потом пожалел, подумал, что нужно было отдать пять, — твоего доброго дела, считай, и нет.



Каждую ночь нужно задавать себе простенький вопросик: я прожил сегодняшний день — кому-нибудь от этого было хорошо? Вот я, знаменитый крутой артист, рок-н-ролльщик, — могу с вами разговаривать так, что вы по струнке будете ходить. Но разве мне от этого лучше будет? Или вам? Одно из имен дьявола — «разделяющий». Внутренний дьявол внушает: "Ты прав, старик, давай всех построй!" Я стараюсь таким не быть. Продвигаюсь в своей душевной работе каждый день. Комариными шажочками.



Привыкли жить навыворот. У нас на голове, если пощупать, образовалось плоское местечко, на котором удобно стоять. Так и живем – вверх ногами. Все, что Богу угодно, презираем. Сильный помоги слабому. У нас – задави. Богатый – отдай. У нас – хапани, да охрану поставь, чтоб не украли.



У нас извращёный взгляд на христианство. А это просто. Сколько крови можешь отдать за другого. Потому что написано: «Что сделал одному из малых сих, то ты сделал Мне (Богу)». Сколько можешь у постели матери просиди, которая одурела от старости и болезней. Вот где приходится умирать каждый день.



С Богом надо иметь личные отношения. Иначе все свечки, все посты, все причащения — всё мимо. Христианство — это живая жизнь с живым Богом. А не какие-то оккультные и магические действия. Хоть опейся святой водой — ничего не будет, если не будешь менять своё сердце, свои мысли, всю свою жизнь.



Вот я жизнь прожил, мне 61 год — я результатом своей жизни считаю не стихи и не фильмы, а вот это ощущение, что я без Бога не могу ни шагу ступить, ни кофе попить. Вот за это я себя уважаю — за то, что понял. И это понимание пришло через обстоятельства, которые подал мне Господь — такие, сякие.



Сказать кому-то доброе слово, помочь, утешить, подарить – это же огромный личный кайф! На душе такая радость! А отказываешься от чего? Выпил, покурил, девочки, туда- сюда, а потом такая тоска! И опять надо добавлять. Я помню эту тоску. Все время находишь этому какие-то объяснения – жизнь такая, несправедливость. Да ничего подобного! Если любишь только себя, какая же тут радость?



Не надо обольщаться, что после смерти от нас один прах останется. Все крупные ученые — верующие. Все мои знакомые врачи, которые имеют дело с жизнью и смертью, — веруют. О клинической смерти оставлены тысячи свидетельств, доказывающих, что конца нет.





Эйнштейн в существовании Бога не сомневался, и Пушкин, и Ломоносов, и Менделеев. А какая-нибудь Леночка семнадцати лет заявляет: «Что-то я сомневаюсь, что ваш Бог есть...»





А ты почитай сначала, изучи вопрос, тогда и скажешь. Но она же этого не делает, просто языком болтает. Это как в метро вошел, увидел схему — кольцо какое-то, разноцветные точки. Махнул рукой:«А, фигня, поеду сам». Так и будешь по Кольцевой всю жизнь ездить». Не можешь – не при дуривайся. Так и скажи:«Я жену не люблю, детей не люблю, друзей не люблю, зато люблю ходить в храм и поклоны класть, и чтобы вокруг все были в юбочках-платочках».

Это не вера, это дьявол. Чистой воды. А вера – это любовь. А любовь – это простить и выслушать. И каждый день самого себя бороть. Вот что такое вера. Тогда и накормите пятью хлебами город. И рыбы выловите столько, что сеть не уместит.



О душе

Вот на рынке нюхаем каждый кусочек, а в душу вкладываем всё что угодно. Надо беречь свою душу, не жрать всё не свежее, протухшее...



О вечности

Ребенок сидит в утробе матери девять месяцев, вниз головой, кругом кишки, и думает, что это и есть жизнь. Выскочил — а тут леса, горы, моря… Мы снова думаем: вот жизнь! Но нет, дружок, не надо обольщаться, так просто не отделаешься. Какая легкость думать: подохну — и все кончится! А ничего подобного: дальше — вечность.



О смерти



Не теряется он никуда. Можно жить без веры в Бога, можно заработать кучу денег, иметь очень много удовольст­вий, поехать на Гавайи, купить яхту. И смысл жизни без веры в Бога не теряется. Не всякому же есть дело до своей души. Для кого-то смысл жизни в том, что ему тепло и хорошо и тёлка рядом лежит. И посылает такой человек всех, кто пристаёт к нему с этими разговорами о душе. Ему ни до кого дела нет. И мне ни до кого дела нет. Потому что я занят смертью. Я буду умирать. Вот и весь смысл. Просто в какой-то момент своей жизни понял, что, валяясь на диване и услаждая своё мясо, я всё-таки умру. А что я там буду делать? Там «Мерседеса» нет, денег нет, тёлки нет, детишек нет, внучков нет... Наш Сбербанк находится на Небе. В Вечности. Как говорят блатные, в гробу карманов нету. Туда возьмём только то, что нельзя потрогать. Страшно не умирать, страшно понимать, что ты совсем не готов к смерти.



Смысл человеческой жизни в том, чтобы быть сынами Божьими. Не рабами, не наёмниками, даже не друзьями, понимаете?! К нам свет от ближайшей звезды 6 лет идёт. Вот сегодня мы видим свет звезды 2006 года. Вот они, наши масштабы, наши глубины. А мы пытаемся заполнить их в лучшем случае добротным фильмом, а в худшем - водочкой, порнухой. Я сейчас скажу странную вещь. Нам всё это нравится только потому, что нам скучно наедине с собой. Вы попробуйте лечь в комнате, на час остаться. И вы с ужасом обнаружите, что вам скучно. Это я с вами собственным опытом делюсь. Мне тоже скучно с самим собой. Но у меня появилась алчба - мне истина нужна. Позарез нужна, аж в горле пересыхает. А на всё, что происходит не внутри меня, мне глубоко наплевать.



О ближнем

Чтоб полюбить, надо человека принять таким, какой он есть, никуда его не тащить, а принять его таким, какой он есть. Для этого в себе надо очень много перекопать, перелопатить. В себе, а не в нем! Все написано: Вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь - не вынешь, а увидишь — как вынуть сучок из глаза брата твоего (Мф. 7, 5).



Человек, ты прожил день. Кому-нибудь от этого было сегодня хорошо? Испытывать сострадание — это мы еще умеем. Можем посочувствовать тому, кто безрукий. А вот попробуйте сорадоваться. У меня сосед дом построил. Была халупа, а он туда труды вложил, башенки сделал. У нас обычно как: да чтоб у тебя все обвалилось. А я радуюсь. Местность-то украсилась. И хорошо, пусть. Говорю: «Герман, какой у тебя дом прекрасный!» А человеку же мало чего надо. «Да?» — спрашивает. И плачет... Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27090 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2065 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 лис, 2019 08:53 Re: Політичні дискусії lapay написав: тим паче, що вічних санкцій не буває. тим паче, що вічних санкцій не буває.



Бувають.

"Санкции США против Кубы" Бувають."Санкции США против Кубы" Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее! Goodman

Повідомлень: 3136 З нами з: 23.11.14 Подякував: 613 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 лис, 2019 09:14 Goodman написав: lapay написав: тим паче, що вічних санкцій не буває. тим паче, що вічних санкцій не буває.



Бувають.

"Санкции США против Кубы" Бувають."Санкции США против Кубы"





))))

Поправка Джексона — Вэника, принятая в США в 1974 году, в том числе по отношению к СССР за препятствование свободной эмиграции, отменена в 2012 году уже в отношении преемницы России, когда уже много лет назад все желающие евреи давно уехали. ))))Поправка Джексона — Вэника, принятая в США в 1974 году, в том числе по отношению к СССР за препятствование свободной эмиграции, отменена в 2012 году уже в отношении преемницы России, когда уже много лет назад все желающие евреи давно уехали. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13457 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3747 раз. Подякували: 5530 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 лис, 2019 09:20 freeze не аргумент. Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее! Goodman

Повідомлень: 3136 З нами з: 23.11.14 Подякував: 613 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 лис, 2019 09:22 Goodman написав: freeze не аргумент. не аргумент.



Просто факт.



Кстати Рябошапка говорит, что Порошенко скоро перейдет из разряда свидетелей в разряд обвиняемых, пишут ему пидозру, скоро предъявят, по какому из дел не говорят. Но такая задача поставлена, рейтинг слуг пошатнулся, надо укреплять. Просто факт.Кстати Рябошапка говорит, что Порошенко скоро перейдет из разряда свидетелей в разряд обвиняемых, пишут ему пидозру, скоро предъявят, по какому из дел не говорят. Но такая задача поставлена, рейтинг слуг пошатнулся, надо укреплять. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13457 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3747 раз. Подякували: 5530 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4612461346144615> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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