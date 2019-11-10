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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4612461346144615 Додано: Пон 11 лис, 2019 09:33 Re: Політичні дискусії freeze написав: Кстати Рябошапка говорит, что Порошенко скоро перейдет из разряда свидетелей в разряд обвиняемых, пишут ему пидозру, скоро предъявят, по какому из дел не говорят. Но такая задача поставлена, рейтинг слуг пошатнулся, надо укреплять. Кстати Рябошапка говорит, что Порошенко скоро перейдет из разряда свидетелей в разряд обвиняемых, пишут ему пидозру, скоро предъявят, по какому из дел не говорят. Но такая задача поставлена, рейтинг слуг пошатнулся, надо укреплять.



112 и Ньюс Ван не смотрите когда Вам нужно заснуть под бубнение?

Портнов озвучил тему - корабли и Керчь.

Портнов озвучил тему - введение псевдовоенного стану для срыва календарного процесса выборов Президента Украины. 112 и Ньюс Ван не смотрите когда Вам нужно заснуть под бубнение?Портнов озвучил тему - корабли и Керчь.Портнов озвучил тему - введение псевдовоенного стану для срыва календарного процесса выборов Президента Украины. Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее! Goodman

Повідомлень: 3136 З нами з: 23.11.14 Подякував: 613 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 лис, 2019 09:36 Goodman написав: freeze написав: Кстати Рябошапка говорит, что Порошенко скоро перейдет из разряда свидетелей в разряд обвиняемых, пишут ему пидозру, скоро предъявят, по какому из дел не говорят. Но такая задача поставлена, рейтинг слуг пошатнулся, надо укреплять. Кстати Рябошапка говорит, что Порошенко скоро перейдет из разряда свидетелей в разряд обвиняемых, пишут ему пидозру, скоро предъявят, по какому из дел не говорят. Но такая задача поставлена, рейтинг слуг пошатнулся, надо укреплять.



112 и Ньюс Ван не смотрите когда Вам нужно заснуть под бубнение?

Портнов озвучил тему - корабли и Керчь.

Портнов озвучил тему - введение псевдовоенного стану для срыва календарного процесса выборов Президента Украины. 112 и Ньюс Ван не смотрите когда Вам нужно заснуть под бубнение?Портнов озвучил тему - корабли и Керчь.Портнов озвучил тему - введение псевдовоенного стану для срыва календарного процесса выборов Президента Украины.



Телевизор не смотрю, Рябошапка уточнил, что подозрение, которое готовится, будет не по делам, возбужденным по заявлениям Портнова. Интрига ))) Телевизор не смотрю, Рябошапка уточнил, что подозрение, которое готовится, будет не по делам, возбужденным по заявлениям Портнова. Интрига ))) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13457 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3747 раз. Подякували: 5530 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 лис, 2019 09:44 Starikan написав: lapay написав: ЛАД написав: Но уже писал, такие выступления создают хорошую картинку для многих здесь и очень хорошие иллюстрации для Скабеевой и Димы Киселёва. Но уже писал, такие выступления создают хорошую картинку для многих здесь и очень хорошие иллюстрации для Скабеевой и Димы Киселёва. Та хай собі виступає. Бредятину Шарія дивляться мільйони, навіть на виборах за нього голосували, і шо? Хто хоче, той і якогось Лимонова, по інтернету, дивиться. А постити виступи приватних осіб, з особистою думкою, чи навіть з прапором зі свастикою - це поширювати їх ідеологію.

Мені, чомусь, запам'яталось, як радянська пропаганда цитувала якогось американського нациста з невеличкої секти: "Нехай роблять про нас викривальні сюжети. Якщо з мільйона глядачів тисяча стане нашими прихильниками, то нас буде вже не тисяча, а дві."

Так що бісовська ця справа - постити такі ролики. Та хай собі виступає. Бредятину Шарія дивляться мільйони, навіть на виборах за нього голосували, і шо? Хто хоче, той і якогось Лимонова, по інтернету, дивиться. А постити виступи приватних осіб, з особистою думкою, чи навіть з прапором зі свастикою - це поширювати їх ідеологію.Мені, чомусь, запам'яталось, як радянська пропаганда цитувала якогось американського нациста з невеличкої секти: "Нехай роблять про нас викривальні сюжети. Якщо з мільйона глядачів тисяча стане нашими прихильниками, то нас буде вже не тисяча, а дві."Так що бісовська ця справа - постити такі ролики.

Поэтому я и критиковал Детройтреда.

Как любитель спорта, он же наверняка знает основную заповедь борьбы с радикалами-ультрас и стрикерами - не показывать их действия по ТВ и тем самым не создавать им дополнительную рекламу. Поэтому я и критиковал Детройтреда.Как любитель спорта, он же наверняка знает основную заповедь борьбы с радикалами-ультрас и стрикерами - не показывать их действия по ТВ и тем самым не создавать им дополнительную рекламу.

Вы шутите?

Во-первых, у нас тут по факту не средство массовой информации, а узкий круг дискуссантов (то есть массового влияния нет).

Во-вторых, закидоны в стиле этой Фарион закидают местные некоторые форумчане. И не кому-то, а лично другим форумчанам.

Переса рефлексии тому пример.

И я не вижу Вашей критики этих *вбросов*. Которые не где-то там ... у Фарион, а вот тут. Вы шутите?Во-первых, у нас тут по факту не средство массовой информации, а узкий круг дискуссантов (то есть массового влияния нет).Во-вторых, закидоны в стиле этой Фарион закидают местные некоторые форумчане. И не кому-то, а лично другим форумчанам.Переса рефлексии тому пример.И я не вижу Вашей критики этих *вбросов*. Которые не где-то там ... у Фарион, а вот тут. detroytred

Повідомлень: 22506 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 лис, 2019 09:52 lapay написав: zРадио написав: Ааааа, выходит, что во главе угла таки собственный интерес Запада? Ааааа, выходит, что во главе угла таки собственный интерес Запада?

З чого такий висновок? Єлісєєв розповідав, що Меркель бігала, консультувалась з Порошенко, які саме санкції ввести. Якщо для нас РФ не буде окупантом і агресором, то для Заходу тим паче, адже не на них напали, а на нас. Ми, наша позиція, є основою санкцій за Донбас і Крим.

Бізнес теж впливає, тим паче, що вічних санкцій не буває. З чого такий висновок? Єлісєєв розповідав, що Меркель бігала, консультувалась з Порошенко, які саме санкції ввести. Якщо для нас РФ не буде окупантом і агресором, то для Заходу тим паче, адже не на них напали, а на нас. Ми, наша позиція, є основою санкцій за Донбас і Крим.Бізнес теж впливає, тим паче, що вічних санкцій не буває.

Речь не о том, что ПАП бы вообще ничего не делал (даже не обозначил рашку агрессором и оккупантом перед Меркель и Ко).

Речь о том, что якобы ПАП приложил массу огромную сил и умений, чтобы вынудить Меркель и Ко к таким активным действиям против рашки. То есть на его усилиях всё держалось.



А получается - на интересах самого Запада.

На эту нестыковку)) было обращено внимание. Речь не о том, что ПАП бы вообще ничего не делал (даже не обозначил рашку агрессором и оккупантом перед Меркель и Ко).Речь о том, что якобы ПАП приложил массу огромную сил и умений, чтобы вынудить Меркель и Ко к таким активным действиям против рашки. То есть на его усилиях всё держалось.А получается - на интересах самого Запада.На эту нестыковку)) было обращено внимание. detroytred

Повідомлень: 22506 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4612461346144615 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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