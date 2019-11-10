Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Кстати Рябошапка говорит, что Порошенко скоро перейдет из разряда свидетелей в разряд обвиняемых, пишут ему пидозру, скоро предъявят, по какому из дел не говорят. Но такая задача поставлена, рейтинг слуг пошатнулся, надо укреплять.
112 и Ньюс Ван не смотрите когда Вам нужно заснуть под бубнение? Портнов озвучил тему - корабли и Керчь. Портнов озвучил тему - введение псевдовоенного стану для срыва календарного процесса выборов Президента Украины.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
freeze написав:Кстати Рябошапка говорит, что Порошенко скоро перейдет из разряда свидетелей в разряд обвиняемых, пишут ему пидозру, скоро предъявят, по какому из дел не говорят. Но такая задача поставлена, рейтинг слуг пошатнулся, надо укреплять.
112 и Ньюс Ван не смотрите когда Вам нужно заснуть под бубнение? Портнов озвучил тему - корабли и Керчь. Портнов озвучил тему - введение псевдовоенного стану для срыва календарного процесса выборов Президента Украины.
Телевизор не смотрю, Рябошапка уточнил, что подозрение, которое готовится, будет не по делам, возбужденным по заявлениям Портнова. Интрига )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:Но уже писал, такие выступления создают хорошую картинку для многих здесь и очень хорошие иллюстрации для Скабеевой и Димы Киселёва.
Та хай собі виступає. Бредятину Шарія дивляться мільйони, навіть на виборах за нього голосували, і шо? Хто хоче, той і якогось Лимонова, по інтернету, дивиться. А постити виступи приватних осіб, з особистою думкою, чи навіть з прапором зі свастикою - це поширювати їх ідеологію. Мені, чомусь, запам'яталось, як радянська пропаганда цитувала якогось американського нациста з невеличкої секти: "Нехай роблять про нас викривальні сюжети. Якщо з мільйона глядачів тисяча стане нашими прихильниками, то нас буде вже не тисяча, а дві." Так що бісовська ця справа - постити такі ролики.
Поэтому я и критиковал Детройтреда. Как любитель спорта, он же наверняка знает основную заповедь борьбы с радикалами-ультрас и стрикерами - не показывать их действия по ТВ и тем самым не создавать им дополнительную рекламу.
Вы шутите? Во-первых, у нас тут по факту не средство массовой информации, а узкий круг дискуссантов (то есть массового влияния нет). Во-вторых, закидоны в стиле этой Фарион закидают местные некоторые форумчане. И не кому-то, а лично другим форумчанам. Переса рефлексии тому пример. И я не вижу Вашей критики этих *вбросов*. Которые не где-то там ... у Фарион, а вот тут.
zРадио написав:Ааааа, выходит, что во главе угла таки собственный интерес Запада?
З чого такий висновок? Єлісєєв розповідав, що Меркель бігала, консультувалась з Порошенко, які саме санкції ввести. Якщо для нас РФ не буде окупантом і агресором, то для Заходу тим паче, адже не на них напали, а на нас. Ми, наша позиція, є основою санкцій за Донбас і Крим. Бізнес теж впливає, тим паче, що вічних санкцій не буває.
Речь не о том, что ПАП бы вообще ничего не делал (даже не обозначил рашку агрессором и оккупантом перед Меркель и Ко). Речь о том, что якобы ПАП приложил массу огромную сил и умений, чтобы вынудить Меркель и Ко к таким активным действиям против рашки. То есть на его усилиях всё держалось.
А получается - на интересах самого Запада. На эту нестыковку)) было обращено внимание.