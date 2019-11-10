Додано: Пон 11 лис, 2019 16:12

zРадио написав: Yuri_T написав: zРадио написав: ...о которой уже даже в Конгрессе США заговорили... ...о которой уже даже в Конгрессе США заговорили...

и на Альфа Центавра.

куда им всем до тебя, касатика... и на Альфа Центавра.куда им всем до тебя, касатика...



Тролль, ты если пишешь здесь, то не ленись и дискуссию читать. Мы это уже обсудили:



Well, in Ukraine, very clearly, the prosecutor general at the time, Yuriy Lutsenko, his press spokeswoman retweeted the tweet of Don Trump, Jr. attacking the Ambassador. So very clearly, it wasn’t just him personally as a Ukrainian, but the institution.

There were — I made references earlier to what were known as the Porokhobots, the trolls on social media who were active in support of Poroshenko. And 10 days before the election, rather than attacking Russia or attacking his political opponents, as they normally did, they were attacking Ambassador Yovanovitch and me by name.

So I would say that is the cluster of the Ukrainians who were actively promoting this campaign. And then obviously the people in the United States that were promoting it.



https://intelligence.house.gov/uploaded ... 188369.pdf Тролль, ты если пишешь здесь, то не ленись и дискуссию читать. Мы это уже обсудили:Well, in Ukraine, very clearly, the prosecutor general at the time, Yuriy Lutsenko, his press spokeswoman retweeted the tweet of Don Trump, Jr. attacking the Ambassador. So very clearly, it wasn’t just him personally as a Ukrainian, but the institution.There were — I made references earlier toSo I would say that is the cluster of the Ukrainians who were actively promoting this campaign. And then obviously the people in the United States that were promoting it.

Я вижу, что вы активны в соцсетях. Скажите честно, много вбросов вы видели против Иованович? Я активна в новостях. Так, я скажу, что о ней было информации очень мало. А сейчас она со своими коллегами выкручиваются перед своим правительством, что погрязли в междусобойчиках. То, что вы приводите, это просто стенограмма. И нет никаких официальных выводов.Пороха валили все СМИ! Кроме 5-го канала и пПрямого. И это все! А сейчас вы получили полуумка. Одни скандалы у Зе. Провалена работа МИДа, в экономике какие-то полумеры, чехарда с назначениями, сексманьяк в ВР, которого не собираются убирать ( не кем заменить!!!) , псевдопродажа земли, псевдореформы. Зеленский истерит постоянно. Сейчас пытается СМИ кастрировать. Вот, что ждать еще? Народ на взводе.