А у Порошенко то какой достойнейший конкурент был - куда там Кучме
Потому что рейтинг Порошенко поддерживали и продолжают поддерживать порохоботы - беспрецедентная для Украины армия троллей, о которой уже даже в Конгрессе США заговорили...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 11 лис, 2019 14:58
А у Порошенко то какой достойнейший конкурент был - куда там Кучме
Потому что рейтинг Порошенко поддерживали и продолжают поддерживать порохоботы - беспрецедентная для Украины армия троллей, о которой уже даже в Конгрессе США заговорили...
Додано: Пон 11 лис, 2019 15:18
и на Альфа Центавра.
куда им всем до тебя, касатика...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 11 лис, 2019 15:35
Тролль, ты если пишешь здесь, то не ленись и дискуссию читать. Мы это уже обсудили:
Well, in Ukraine, very clearly, the prosecutor general at the time, Yuriy Lutsenko, his press spokeswoman retweeted the tweet of Don Trump, Jr. attacking the Ambassador. So very clearly, it wasn’t just him personally as a Ukrainian, but the institution.
There were — I made references earlier to what were known as the Porokhobots, the trolls on social media who were active in support of Poroshenko. And 10 days before the election, rather than attacking Russia or attacking his political opponents, as they normally did, they were attacking Ambassador Yovanovitch and me by name.
So I would say that is the cluster of the Ukrainians who were actively promoting this campaign. And then obviously the people in the United States that were promoting it.
Додано: Пон 11 лис, 2019 15:50
Ух, как! Если Порох - это только порохоботы !
Вот почитайте:
Додано: Пон 11 лис, 2019 16:09
Re: Політичні дискусії
Не уверен, глядя на приведенную вами таблицу.
У Порошенко 18% "среди тех, кто имеет намерение принять участие в выборах и определился за кого будет голосовать"
У Кравчука 45,06% по результатам голосования на выборах.
Несравнимые сравнения - "кто собирается голосовать" и "кто проголосовал" у авторов таблицы.
Чтобы были сопоставимы, у Порошенко должно стоять 24,45% (по результатам 2-го тура), но все равно эта цифра меньше 45,06%.
Додано: Пон 11 лис, 2019 16:12
Я вижу, что вы активны в соцсетях. Скажите честно, много вбросов вы видели против Иованович? Я активна в новостях. Так, я скажу, что о ней было информации очень мало. А сейчас она со своими коллегами выкручиваются перед своим правительством, что погрязли в междусобойчиках. То, что вы приводите, это просто стенограмма. И нет никаких официальных выводов.
Пороха валили все СМИ! Кроме 5-го канала и пПрямого. И это все! А сейчас вы получили полуумка. Одни скандалы у Зе. Провалена работа МИДа, в экономике какие-то полумеры, чехарда с назначениями, сексманьяк в ВР, которого не собираются убирать ( не кем заменить!!!) , псевдопродажа земли, псевдореформы. Зеленский истерит постоянно. Сейчас пытается СМИ кастрировать. Вот, что ждать еще? Народ на взводе.
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