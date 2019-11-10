Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Між іншим саме у Порошенка був найвищий рейтинг в кінці каденції.
Не уверен, глядя на приведенную вами таблицу. У Порошенко 18% "среди тех, кто имеет намерение принять участие в выборах и определился за кого будет голосовать" У Кравчука 45,06% по результатам голосования на выборах.
Несравнимые сравнения - "кто собирается голосовать" и "кто проголосовал" у авторов таблицы.
Чтобы были сопоставимы, у Порошенко должно стоять 24,45% (по результатам 2-го тура), но все равно эта цифра меньше 45,06%.
zРадио написав:...о которой уже даже в Конгрессе США заговорили...
и на Альфа Центавра. куда им всем до тебя, касатика...
Тролль, ты если пишешь здесь, то не ленись и дискуссию читать. Мы это уже обсудили:
Well, in Ukraine, very clearly, the prosecutor general at the time, Yuriy Lutsenko, his press spokeswoman retweeted the tweet of Don Trump, Jr. attacking the Ambassador. So very clearly, it wasn’t just him personally as a Ukrainian, but the institution. There were — I made references earlier to what were known as the Porokhobots, the trolls on social media who were active in support of Poroshenko. And 10 days before the election, rather than attacking Russia or attacking his political opponents, as they normally did, they were attacking Ambassador Yovanovitch and me by name. So I would say that is the cluster of the Ukrainians who were actively promoting this campaign. And then obviously the people in the United States that were promoting it.
Я вижу, что вы активны в соцсетях. Скажите честно, много вбросов вы видели против Иованович? Я активна в новостях. Так, я скажу, что о ней было информации очень мало. А сейчас она со своими коллегами выкручиваются перед своим правительством, что погрязли в междусобойчиках. То, что вы приводите, это просто стенограмма. И нет никаких официальных выводов. Пороха валили все СМИ! Кроме 5-го канала и пПрямого. И это все! А сейчас вы получили полуумка. Одни скандалы у Зе. Провалена работа МИДа, в экономике какие-то полумеры, чехарда с назначениями, сексманьяк в ВР, которого не собираются убирать ( не кем заменить!!!) , псевдопродажа земли, псевдореформы. Зеленский истерит постоянно. Сейчас пытается СМИ кастрировать. Вот, что ждать еще? Народ на взводе.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Еще вдогонку зеленому: Зеленский о Йованович в разговоре с Трампом. И кто там тролль? Зе: "Насколько я помню, ее фамилия Иванович (Йованович – ред.). Это великолепно, что Вы были первым, кто сказал мне, что она была плохим послом. Я согласен с Вами на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим. Она обожала предыдущего президента и была на его стороне. Она недостаточно приняла меня как нового президента", - ответил Зеленский.
В этой же беседе Зеленский сообщил, что новый генпрокурор, который "на 100% будет его человеком", рассмотрит дело о компании Хантера Байдена - сына Джозефа Байдена, политического конкурента Трампа. Из-за слухов о просьбе Трампа расследовать дело против компании Хантера Байдена в Конгрессе США инициировали импичмент хозяину Белого дома. https://news.liga.net/politics/news/obo ... yovanovich Ждем продолжения от главного тролля США
zРадио написав:...о которой уже даже в Конгрессе США заговорили...
и на Альфа Центавра. куда им всем до тебя, касатика...
Тролль, ты если пишешь здесь, то не ленись и дискуссию читать. Мы это уже обсудили:
Well, in Ukraine, very clearly, the prosecutor general at the time, Yuriy Lutsenko, his press spokeswoman retweeted the tweet of Don Trump, Jr. attacking the Ambassador. So very clearly, it wasn’t just him personally as a Ukrainian, but the institution. There were — I made references earlier to what were known as the Porokhobots, the trolls on social media who were active in support of Poroshenko. And 10 days before the election, rather than attacking Russia or attacking his political opponents, as they normally did, they were attacking Ambassador Yovanovitch and me by name. So I would say that is the cluster of the Ukrainians who were actively promoting this campaign. And then obviously the people in the United States that were promoting it.
Я вижу, что вы активны в соцсетях. Скажите честно, много вбросов вы видели против Иованович? Я активна в новостях. Так, я скажу, что о ней было информации очень мало. А сейчас она со своими коллегами выкручиваются перед своим правительством, что погрязли в междусобойчиках. То, что вы приводите, это просто стенограмма. И нет никаких официальных выводов. Пороха валили все СМИ! Кроме 5-го канала и пПрямого. И это все! А сейчас вы получили полуумка. Одни скандалы у Зе. Провалена работа МИДа, в экономике какие-то полумеры, чехарда с назначениями, сексманьяк в ВР, которого не собираются убирать ( не кем заменить!!!) , псевдопродажа земли, псевдореформы. Зеленский истерит постоянно. Сейчас пытается СМИ кастрировать. Вот, что ждать еще? Народ на взводе.[/quote] Ну Вы утрируете -- полуумок, истерит, сексманьяк, чехарда, народ на взводе.
Я могу согласиться, что не умнее ПАПа, что за штукатуркой не следит, что негоже в рабочее время ещё и в Раде интересоваться противоположным полом, что замены чуть чащ)) , чем с гелетеями, махницкими и пр., что активисты негодуют, но уровня Ваших определений нет.
Renee написав:...Вот, что ждать еще? Народ на взводе.
это вы ольгинского тролля спрашиваете? оно Вам расскажет...
Знатно порохобот слился... ни одного комментария со смыслом, ни одного ответа на вопросы - только хамство, оскорбления, ярлыки...
Теперь к вопросу Renee. Будьте объективней, стенограмма слушаний в Конгрессе под присягой - это несколько серьезней вашего бездоказательного "Пороха валили все СМИ".
По моим наблюдениям, в интернете доминирование порохоботов было абсолютным. Посмотрите даже на результаты голосования этой ветки, посмотрите тренды ютуба и ФБ...
Что касается телевизора - я его мало смотрю, но тот телеконтент, который можно найти в интернете, тоже не подтверждает вашего мнения. Против Пороха работали, естественно, "плюсы". И, естественно, каналы, над сотрудниками которых он издевался посредством отзывов лицензий Нацкомисссией, блокирования и поджега офисов радикалами, запутивания и даже ареста (Коцаба) журналистов... При этом, за Порошенко топили не только его телеканалы - 5-й и Прямой, но и телеканалы 2-х самых крупных медиа-групп - Украина и Старлайт (СТБ, Новый, ICTV)
Renee написав:...Вот, что ждать еще? Народ на взводе.
это вы ольгинского тролля спрашиваете? оно Вам расскажет...
По моим наблюдениям, в интернете доминирование порохоботов было абсолютным. Посмотрите даже на результаты голосования этой ветки, посмотрите тренды ютуба и ФБ...
Что касается телевизора - я его мало смотрю, но тот телеконтент, который можно найти в интернете, тоже не подтверждает вашего мнения. Против Пороха работали, естественно, "плюсы". И, естественно, каналы, над сотрудниками которых он издевался посредством отзывов лицензий Нацкомисссией, блокирования и поджега офисов радикалами, запутивания и даже ареста (Коцаба) журналистов... При этом, за Порошенко топили не только его телеканалы - 5-й и Прямой, но и телеканалы 2-х самых крупных медиа-групп - Украина и Старлайт (СТБ, Новый, ICTV)
Это вам так кажется потому, что вы находитесь в среде таких как я, порохоботов. Порохоботы - это в основном зажиточная интелигенция (как-то так ). Мне казалось, что нас больше. Например , еще высказывание Сивохо о том, что на Донбассе поддержат Зе, против исследования, которое провел сайт Зеркало неделя. Там сходится с тем, как проголосовали неоккупированные территории: Зе не выиграл. Сивохо не врет, но это его круг. На этом сайте нас больше, чем вас, но не так в реале. Увы ... Еще добавлю.Телевизор в этом баттле (Зе против По) победил интернет. Кино смотреть легче и понятнее для народа .
Востаннє редагувалось Renee в Пон 11 лис, 2019 16:54, всього редагувалось 1 раз.