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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4614461546164617
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:53

  zРадио написав:
  lapay написав: Санкції з РФ, якщо і знімуть, то не через те, що в Україні є Фаріон чи Нацкорпус, а через власний бізнес.


Ааааа, выходит, что во главе угла таки собственный интерес Запада? С какого тогда перепуга порохоботы надрываются, доказывая, что антипутинская коалиция держалась исключительно на Порошенко, а как "зебилы" сделали президентом Зеленского, так сразу она и развалилась - вот уже и формулы капитуляции для Украины, и послабление санкций для РФ. Выходит, порохоботы грязно манипулируют? Какая неожиданность - никогда такого не было, и вот опять :mrgreen:

Есть такое латинское изречение "cui prodest" (куи продэст) - "кому выгодно?" Когда не сразу видно, какие политические или социальные группы, силы, величины отстаивают известные предложения, меры и т. п., следует всегда ставить вопрос: "Кому выгодно?" (В. И. Ленин, Кому выгодно?.) ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:54

  zРадио написав:По моим наблюдениям, в интернете доминирование порохоботов было абсолютным.

твои наблюдения из предместий Питера кого-то тут интересуют?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:56

  Goodman написав:
  lapay написав:тим паче, що вічних санкцій не буває.


Бувають.
"Санкции США против Кубы"

кстати некоторые санкции против Китая, введённые в 1989 году, формально до сих пор действуют...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:11

Renee
СМИ конечно играют важную роль, но всё же есть рамки-то.
А разрыв между ПАПом и ЗЕ оказался огромным.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:11

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:кстати некоторые санкции против Китая, введённые в 1989 году, формально до сих пор действуют...


без питань - политика сдерживания.
Сдерживания всего, в первую очередь развития.
Я не поклонник Ляшко, но реально импорт эл энергии из Мордора - сладкая смерть.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:21

Re: Політичні дискусії

Goodman написав: Я не поклонник Ляшко, но реально импорт эл энергии из Мордора - сладкая смерть.


А импорт угля из Мордора хозяином Ляшка ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:23

  Goodman написав:Я не поклонник Ляшко, но реально импорт эл энергии из Мордора - сладкая смерть.

импорт газа, угля и т.д. - это нормально, а электроэнергии нет - где логика?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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