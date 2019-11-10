Додано: Пон 11 лис, 2019 17:45

Тракторист написав: импорт газа, угля и т.д. - это нормально, а электроэнергии нет - где логика? импорт газа, угля и т.д. - это нормально, а электроэнергии нет - где логика?

Мордор может принять полит.решение и давать энергию даром.Если уголь и газ дают работу нашим ТЕЦ, то дармовой ток приведет к нерентабельности оных. Мордор он Мордор.История с импортом электроэнергии – это столкновение двух олигархов. Один хочет заработать больше, второй – потратить меньше.Со стороны того и другого работают лидеры мнения, которые "топят". Те, что со стороны Ахметова, хотят запретить импорт электроэнергии. Среди лоббистов Ринат Леонидыча – "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Они рассказывают, что покупать русскую/белорусскую электроэнергию – непатриотично. Ганьба, зрада, говно.Те, что со стороны Коломойского, хотят разрешить импорт электроэнергии. Ахметов дешевле продавать не будет, раскулачивать его не хочет Зеленский. Поэтому выход – купить импортную – дешевле. Вот и возникла идея импорта. Пробивает ее понятно кто.