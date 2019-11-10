Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав: Санкції з РФ, якщо і знімуть, то не через те, що в Україні є Фаріон чи Нацкорпус, а через власний бізнес.
Ааааа, выходит, что во главе угла таки собственный интерес Запада? С какого тогда перепуга порохоботы надрываются, доказывая, что антипутинская коалиция держалась исключительно на Порошенко, а как "зебилы" сделали президентом Зеленского, так сразу она и развалилась - вот уже и формулы капитуляции для Украины, и послабление санкций для РФ. Выходит, порохоботы грязно манипулируют? Какая неожиданность - никогда такого не было, и вот опять
Есть такое латинское изречение "cui prodest" (куи продэст) - "кому выгодно?" Когда не сразу видно, какие политические или социальные группы, силы, величины отстаивают известные предложения, меры и т. п., следует всегда ставить вопрос: "Кому выгодно?" (В. И. Ленин, Кому выгодно?.)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист написав:импорт газа, угля и т.д. - это нормально, а электроэнергии нет - где логика?
Мордор может принять полит.решение и давать энергию даром. Если уголь и газ дают работу нашим ТЕЦ, то дармовой ток приведет к нерентабельности оных. Мордор он Мордор.
История с импортом электроэнергии – это столкновение двух олигархов. Один хочет заработать больше, второй – потратить меньше.
Со стороны того и другого работают лидеры мнения, которые "топят". Те, что со стороны Ахметова, хотят запретить импорт электроэнергии. Среди лоббистов Ринат Леонидыча – "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Они рассказывают, что покупать русскую/белорусскую электроэнергию – непатриотично. Ганьба, зрада, говно.
Те, что со стороны Коломойского, хотят разрешить импорт электроэнергии. Ахметов дешевле продавать не будет, раскулачивать его не хочет Зеленский. Поэтому выход – купить импортную – дешевле. Вот и возникла идея импорта. Пробивает ее понятно кто.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Renee написав: Порохоботы - это в основном зажиточная интелигенция (как-то так ).
Не льстите себе. Социология говорит о том, что по уровню образования в среднем избиратель Порошенко ничем не отличается от избирателя Зеленского. Соответственно, нет никаких оснований предполагать разный средний уровень достатка.