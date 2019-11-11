Додано: Пон 11 лис, 2019 18:35

Что странно, один и тот же опрос, количество считающих, что страна идет в правильном направлении, стремительно уменьшается, а общий рейтинг Зеленского стоит ровно



кол-во тех, кто полностью одобряет или скорее одобряет Зеленского

начало сентября - 69,7 %

начало октября - 70,5 %

начало ноября - 68,2 %



Непонятно.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.