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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4616461746184619>
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:35

Ітогі подвєдьом. 2019-11-11

Ітогі подвєдьом. 2019-11-11

1) Зеленский поручил разработать стандарты новостей для СМИ

Слова Зеленского о "стандартах новостей" - это терминологическое недоразумение - Бородянский
При "шоколадном барыге", который "узурпировал" власть и "всё под себя подмял" таких разговоров не велось. А Слуга Народа Зеленский издаёт подобные указы

2) Ляшко здесь ни при чем: Герус объяснил свое увольнение с должности представителя президента в Кабмине
«С конца августа я не посетил ни одного заседания Кабмина, то есть де-факто уже более 2 мес не выполняю функций представителя президента в Кабмине.

Что не помешало ему проллобировать импорт электроэнергии из РФ в интересах одной бабушки.
Он своё дело сделал, он ушёл

3) В знак протеста аграрии массово выйдут на дороги (ГЕОЛОКАЦИИ)
В Черниговской области ещё и "Батькивщина" приобщилась к акции протеста. Или примазалась. Не разобрался

4) Гончарук: рост ВВП на 40% за 5 лет - абсолютно реальный результат
Що воно знов несе ?

5) Президент Боливии ушел в отставку
Печенек, Порошенко, Турчинова, Парубия, Яценюка - не было, а пришлось бежать.

6) Без Джокера и Зеленского. Съезд слуг народа
Корниенко анонсировал изменение партийной идеологии. По его словам, либертарианство подходит не всем, идеология нужно для поиска компромисса внутри партии.
"Это будет что-то между либеральными и социалистическими взглядами", - так охарактеризовал новую идеологию партии ее лидер.

То есть, будет популизм.

7) New York Times: Партнер адвоката Трампа признался, что угрожал Украине
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:35

Что странно, один и тот же опрос, количество считающих, что страна идет в правильном направлении, стремительно уменьшается, а общий рейтинг Зеленского стоит ровно

кол-во тех, кто полностью одобряет или скорее одобряет Зеленского
начало сентября - 69,7 %
начало октября - 70,5 %
начало ноября - 68,2 %

Непонятно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:35

  Goodman написав:Если уголь и газ дают работу нашим ТЕЦ, то дармовой ток приведет к нерентабельности оных.

История с импортом электроэнергии – это столкновение двух олигархов. Один хочет заработать больше, второй – потратить меньше.

во-первых, электроэнергия не дармовая, а вполне по разумным ценам - можете сравнить с ценой по которой ахметов продаёт украинскую электроэнергию в Европу и вряд ли вы найдёте существенные отличия...

во-вторых, может быть просто ахметову нужно уменьшить аппетиты?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:46

  freeze написав:Что странно, один и тот же опрос, количество считающих, что страна идет в правильном направлении, стремительно уменьшается, а общий рейтинг Зеленского стоит ровно

кол-во тех, кто полностью одобряет или скорее одобряет Зеленского
начало сентября - 69,7 %
начало октября - 70,5 %
начало ноября - 68,2 %

Непонятно.

Царь хороший, бояре - плохие :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:04

Re: Політичні дискусії



Ну и немного о "гражданском конфликте"
Противостояние в Харькове (2013—2014)
Российский флаг над зданием ОГА установил московский журналист Михаил (псевдоним — Мика Ронкайнен)

Тоже любитель реконструкций
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:27

Гиркин может гулять не только по России, а может поехать и заграницей погулять свободно.
https://pl.com.ua/interpol-otkazal-kiev ... i-bezlera/
andrein
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:38

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:во-вторых, может быть просто ахметову нужно уменьшить аппетиты?...


Как? Как и как?
У него свой человек в НКРЭ , у него солнечная генерация.
Да и Зеля "его не видит" .Чё не видит? За скорыми спрятался-

"В начале июля Фонд Рината Ахметова начал реализацию масштабного проекта «200 скорых для Украины» по личному решению ..."

Де цей КХ незламний борець?
Може прийняв пораду батька - ковбасу легше гнути чим зал1зо?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:43

  andrein написав:Гиркин может гулять не только по России, а может поехать и заграницей погулять свободно.
https://pl.com.ua/interpol-otkazal-kiev ... i-bezlera/

для вас странно что кто-то в своей работе действует в соответствии с законами и правилами, а не в соответствии с "украинской революционной необходимостью"?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:48

  Goodman написав:Как? Как и как?
У него свой человек в НКРЭ , у него солнечная генерация.

для начала начать продавать украинскую электроэнергию внутри страны по тем же ценам, по которым он её гонит в Европу...

что касается солнечной генерации, то это пока ещё "игрушка" для богатых стран и если Украина хочет выжить в нынешних экономических реалиях, то нужно перестать играться в зелёную энергетику...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:57

  Тракторист написав:
  andrein написав:Гиркин может гулять не только по России, а может поехать и заграницей погулять свободно.
https://pl.com.ua/interpol-otkazal-kiev ... i-bezlera/

для вас странно что кто-то в своей работе действует в соответствии с законами и правилами, а не в соответствии с "украинской революционной необходимостью"?

Сейчас вы оправдали Гиркина, напрямую.
Вы поддержали его убийства украинцев. Пытки. Приговоры.
Заткнитесь тогда о презумпции невиновности.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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