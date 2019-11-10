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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4616461746184619
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:05

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2019-11-11
Ітогі подвєдьом. 2019-11-11

2019-11-11???
1) Зеленский поручил разработать стандарты новостей для СМИ
09 ноября 2019

Слова Зеленского о "стандартах новостей" - это терминологическое недоразумение - Бородянский
09 ноября 2019

4) Гончарук: рост ВВП на 40% за 5 лет - абсолютно реальный результат
09 ноября 2019


Щитильнее надо, щитильнее!


  pesikot написав:
  Тракторист написав:
  andrein написав:Гиркин может гулять не только по России, а может поехать и заграницей погулять свободно.
https://pl.com.ua/interpol-otkazal-kiev ... i-bezlera/

для вас странно что кто-то в своей работе действует в соответствии с законами и правилами, а не в соответствии с "украинской революционной необходимостью"?

Сейчас вы оправдали Гиркина, напрямую.
Вы поддержали его убийства украинцев. Пытки. Приговоры.
Заткнитесь тогда о презумпции невиновности.


А может дело в том, что надо тщательнее готовить материалы в Интерпол, делая упор и применяя железобетонные доказательства уголовных преступлений Гиркина? А именно
убийства украинцев. Пытки. Приговоры.

Тогда бы Интерпол вряд ли смог отказать Украине, ссылаясь на свой Устав.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:10

Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:14

  19yuriy91 написав:весьма любопытный взгляд на языки, в том числе украинский, их судьбу, так скать.
совок и постсовок
https://www.youtube.com/watch?v=EUvJnXs1PgQ
с 31мин

а що там цікавого? приниження української мови про що вона каже на 35й хвилині мов би українська мова не має древнього коріння. так а яке коріння у російської мови?

ЗІ
а взагалі в неї через весь запис одна думка - жаліє що не встигли асимілювати населення імперії та знищити їх мови

ЗЗІ
а в 36-45 так взагалі підтверджує мою думку - коли у мови обмежене використання (а СССР всі наукові дослідження робив на російській мові) то вона приречена. тож переведення ВНЗ та наукових досліджень на російську мову це була не лише уніфікація а й заходи по знищенню інших мов імперії.

ЗЗЗІ
а взагалі вона як наша фаріон - тільки в неї мізків більше.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 11 лис, 2019 20:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:19

Re: Політичні дискусії

Нафтогаз" повысил цену на газ для населения

Есть рынок, а есть популизм.
Рынок - это цена газа в платёжках.
Популизм - это сетовать в предвыборных роликах, какие высокие тарифы. Но потом забыть об этом совсем
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:21

Re: Політичні дискусії

Дружній нарот

"Газпром" не дает "Нафтогазу" проверить газоизмерительную станцию на границе с РФ
«Очень подозрительно выглядит неготовность «Газпрома» допустить специалистов «Укртрансгаза» к проверке пограничной ГИС. Особенно, учитывая, что через нее проходит львиная доля транзита российского газа в Европу», - отметил глава НАК.
Коболев отметил, что отсутствие согласованных объемов транзитного газа, который зашел в Украину, может привести к возобновлению «старых песен о кражах газа».
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:23

yanyura
Ещё аргументы будут, кроме как к датам придираться ?
По поводу 09-11 - "Я по субботам не подаю" :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:25

А как вам такое :

Колонна Гиркина выходила через поле». За той колонной наблюдали и просили дать команду на уничтожение.

Штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны
Алексей Дмитрашковский
«Авиация работала в тот момент и запрашивала разрешение «отработать» по колонне, которая выходила полем, штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны. Мне также известно из разговора с Кривоносом (Сергей Кривонос, полковник ВСУ, командовал обороной аэродрома в Краматорске. – ред.), что он запрашивал разрешение открыть огонь из артиллерии по этой колонне. То же самое, получил отказ от генерала Муженко», – говорит Дмитрашковский.

Бывший спикер АТО не знает, почему запретили стрелять. Но говорит, что боевики передвигались на захваченном общественном транспорте.

Возможно, опасения расстрелять автобус с мирными жителями остановили военных? На этот вопрос пока нет ответа. Однако эта ситуация породила множество версий в самом Славянске. То, что колонну пустили в Донецк, некоторые называют или результатом договоренностей, или предательством. Так или иначе, Гиркин вспоминает, что в шахтерскую столицу въехал без проблем, как в мирный город. «Я заехал в город по дороге, которая вообще никем не охранялась, просто никем. Там не было ни одного «ополченца». Абсолютно мирный город» – рассказывает Гиркин.

https://www.radiosvoboda.org/a/29972970.html
andrein
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:47

  pesikot написав:Сейчас вы оправдали Гиркина, напрямую.
Вы поддержали его убийства украинцев. Пытки. Приговоры.
Заткнитесь тогда о презумпции невиновности.


Где бы был какой-то Гиркин если бы Ахметов не стал разыгрывать перед новыми властями Украины пришедшими на майдане сепарскую карту для выбивания себе преференций.
То,что ситуацией воспользовался потом Путин и Ахметов в Донбассе все потерял сути не меняет.
Тоже самое было и в Крыму.
Попробовали войти и увидели, что никакого отпора от новой украинской власти нет. А если бы отпор был все могло бы быть иначе.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:55

  Тракторист написав:
  Goodman написав:Как? Как и как?
У него свой человек в НКРЭ , у него солнечная генерация.

для начала начать продавать украинскую электроэнергию внутри страны по тем же ценам, по которым он её гонит в Европу...

что касается солнечной генерации, то это пока ещё "игрушка" для богатых стран и если Украина хочет выжить в нынешних экономических реалиях, то нужно перестать играться в зелёную энергетику...

звісно в нас не Америка але там вже будують сонячні станції де генерація дешевше ніж на теплових. так що не все так однозначно як ви намагаєтеся представити.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:59

  pesikot написав:
  Тракторист написав:
  andrein написав:Гиркин может гулять не только по России, а может поехать и заграницей погулять свободно.
https://pl.com.ua/interpol-otkazal-kiev ... i-bezlera/

для вас странно что кто-то в своей работе действует в соответствии с законами и правилами, а не в соответствии с "украинской революционной необходимостью"?

Сейчас вы оправдали Гиркина, напрямую.
Вы поддержали его убийства украинцев. Пытки. Приговоры.
Заткнитесь тогда о презумпции невиновности.


Отказ Интерпола - это не оправдание преступлений боевиков. Это результат "работы" Луценко и Грицака, не потрудившихся привести доказательства вины, которые Интерпол бы принял. Например, каждого из перечисленных боевиков можно судить за разбой - это не политическая и не военная статья.

Не буду напоминать тебе хрестомайный пример, по какой статье ФБР посадило Аль Капоне... Как понимаешь, главное - это цель, а не отговорки... Израиль вообще уничтожает своих врагов на территории чужих стран мира...

PS: интересно, а сегодня Рябошапка и Баканов ищут дыркина, или как папередники?
zРадио
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