Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
а що там цікавого? приниження української мови про що вона каже на 35й хвилині мов би українська мова не має древнього коріння. так а яке коріння у російської мови?
ЗІ а взагалі в неї через весь запис одна думка - жаліє що не встигли асимілювати населення імперії та знищити їх мови
ЗЗІ а в 36-45 так взагалі підтверджує мою думку - коли у мови обмежене використання (а СССР всі наукові дослідження робив на російській мові) то вона приречена. тож переведення ВНЗ та наукових досліджень на російську мову це була не лише уніфікація а й заходи по знищенню інших мов імперії.
ЗЗЗІ а взагалі вона як наша фаріон - тільки в неї мізків більше.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 11 лис, 2019 20:30, всього редагувалось 2 разів.
«Очень подозрительно выглядит неготовность «Газпрома» допустить специалистов «Укртрансгаза» к проверке пограничной ГИС. Особенно, учитывая, что через нее проходит львиная доля транзита российского газа в Европу», - отметил глава НАК. Коболев отметил, что отсутствие согласованных объемов транзитного газа, который зашел в Украину, может привести к возобновлению «старых песен о кражах газа».
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Колонна Гиркина выходила через поле». За той колонной наблюдали и просили дать команду на уничтожение.
Штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны Алексей Дмитрашковский «Авиация работала в тот момент и запрашивала разрешение «отработать» по колонне, которая выходила полем, штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны. Мне также известно из разговора с Кривоносом (Сергей Кривонос, полковник ВСУ, командовал обороной аэродрома в Краматорске. – ред.), что он запрашивал разрешение открыть огонь из артиллерии по этой колонне. То же самое, получил отказ от генерала Муженко», – говорит Дмитрашковский.
Бывший спикер АТО не знает, почему запретили стрелять. Но говорит, что боевики передвигались на захваченном общественном транспорте.
Возможно, опасения расстрелять автобус с мирными жителями остановили военных? На этот вопрос пока нет ответа. Однако эта ситуация породила множество версий в самом Славянске. То, что колонну пустили в Донецк, некоторые называют или результатом договоренностей, или предательством. Так или иначе, Гиркин вспоминает, что в шахтерскую столицу въехал без проблем, как в мирный город. «Я заехал в город по дороге, которая вообще никем не охранялась, просто никем. Там не было ни одного «ополченца». Абсолютно мирный город» – рассказывает Гиркин.
pesikot написав:Сейчас вы оправдали Гиркина, напрямую. Вы поддержали его убийства украинцев. Пытки. Приговоры. Заткнитесь тогда о презумпции невиновности.
Где бы был какой-то Гиркин если бы Ахметов не стал разыгрывать перед новыми властями Украины пришедшими на майдане сепарскую карту для выбивания себе преференций. То,что ситуацией воспользовался потом Путин и Ахметов в Донбассе все потерял сути не меняет. Тоже самое было и в Крыму. Попробовали войти и увидели, что никакого отпора от новой украинской власти нет. А если бы отпор был все могло бы быть иначе.
для вас странно что кто-то в своей работе действует в соответствии с законами и правилами, а не в соответствии с "украинской революционной необходимостью"?
Сейчас вы оправдали Гиркина, напрямую. Вы поддержали его убийства украинцев. Пытки. Приговоры. Заткнитесь тогда о презумпции невиновности.
Отказ Интерпола - это не оправдание преступлений боевиков. Это результат "работы" Луценко и Грицака, не потрудившихся привести доказательства вины, которые Интерпол бы принял. Например, каждого из перечисленных боевиков можно судить за разбой - это не политическая и не военная статья.
Не буду напоминать тебе хрестомайный пример, по какой статье ФБР посадило Аль Капоне... Как понимаешь, главное - это цель, а не отговорки... Израиль вообще уничтожает своих врагов на территории чужих стран мира...
PS: интересно, а сегодня Рябошапка и Баканов ищут дыркина, или как папередники?