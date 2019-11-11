Часть боевиков ехали с семьями, сколько именно неизвестно в колоне было полно гражданских легковушек.
Прикинь фото потом на весь мир с разорванными машинами с детьми и женщинами!
Задним умом все бравые и умные.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 11 лис, 2019 21:10
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 11 лис, 2019 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 лис, 2019 21:10
Re: Політичні дискусії
Часть боевиков ехали с семьями, сколько именно неизвестно в колоне было полно гражданских легковушек.
Прикинь фото потом на весь мир с разорванными машинами с детьми и женщинами!
Задним умом все бравые и умные.
Додано: Пон 11 лис, 2019 21:29
Это называется "бремя командования". Не решились стрелять по семьям боевиков - далее пришлось стрелять по семьям не-боевиков, отбиваясь от боевиков...
Проблема в том, что неожиданно даже для самих себя командованием стали "герои майдана", люстрировавшие профессионалов, легитимизируя так свой приход. И оказалось, что не по Сеньке шапка (с)
Додано: Пон 11 лис, 2019 21:55
Еще раз пролистал последний опрос Разумкова.
Если бы президентские выбора состоялись бы сегодня, то во второй тур вышли бы Зеленский и Вакарчук, победил бы Зеленский.
За последний месяц, значимо увеличилось только доверие к Тимошенко с 19,7 до 22,2 процентов.
И наоборот уменьшилось доверие больше чем на 2 процента за месяц к Богдану и Гончаруку.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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