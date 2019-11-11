Додано: Пон 11 лис, 2019 21:55

Еще раз пролистал последний опрос Разумкова.



Если бы президентские выбора состоялись бы сегодня, то во второй тур вышли бы Зеленский и Вакарчук, победил бы Зеленский.



За последний месяц, значимо увеличилось только доверие к Тимошенко с 19,7 до 22,2 процентов.

И наоборот уменьшилось доверие больше чем на 2 процента за месяц к Богдану и Гончаруку.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.