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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 11 лис, 2019 23:38
freeze написав:
Еще раз пролистал последний опрос Разумкова.
Если бы президентские выбора состоялись бы сегодня, то во второй тур вышли бы Зеленский и Вакарчук, победил бы Зеленский.
За последний месяц, значимо увеличилось только доверие к Тимошенко с 19,7 до 22,2 процентов.
И наоборот уменьшилось доверие больше чем на 2 процента за месяц к Богдану и Гончаруку.
Та заспокойтесь зі своєю Юлею.
Рік тому "по опросам" Юля була фактично 100% президентом України, але не склалось. Не вийшла чогось навіть у 2 тур.
У Юлі фактично нульові шанси на зростання рейтингу.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 07:33
zРадио написав:
Это называется "бремя командования". Не решились стрелять по семьям боевиков - далее пришлось стрелять по семьям не-боевиков, отбиваясь от боевиков...)
Знал бы прикуп...(С)
Все началось с того, что гиркин разоружил команду десантников на БМД. А знали бы тогда десантники, что лучше переехать пару алкашей, чем потом позор и война...
Да, задним числом, особенно на россии, все умны.
zРадио написав:
Проблема в том, что неожиданно даже для самих себя командованием стали "герои майдана", люстрировавшие профессионалов, легитимизируя так свой приход. И оказалось, что не по Сеньке шапка (с)
Чепуха. Где вы в армии-2014 увидели люстрированного профессионала? Россияне, назначенные дваждынесудимым и легитимным?
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Додано: Вів 12 лис, 2019 07:52
andrijk777 написав: freeze написав:
Еще раз пролистал последний опрос Разумкова.
Если бы президентские выбора состоялись бы сегодня, то во второй тур вышли бы Зеленский и Вакарчук, победил бы Зеленский.
За последний месяц, значимо увеличилось только доверие к Тимошенко с 19,7 до 22,2 процентов.
И наоборот уменьшилось доверие больше чем на 2 процента за месяц к Богдану и Гончаруку.
Та заспокойтесь зі своєю Юлею.
Рік тому "по опросам" Юля була фактично 100% президентом України, але не склалось. Не вийшла чогось навіть у 2 тур.
У Юлі фактично нульові шанси на зростання рейтингу.
Успокойся, друг, рейтинг Порошенко стабильный, число фанатов не уменьшается, чуть меньше, чем у Медведчука, и в два с половиной раза меньше, чем у Вакарчука.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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