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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4617461846194620
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:38

  freeze написав:Еще раз пролистал последний опрос Разумкова.

Если бы президентские выбора состоялись бы сегодня, то во второй тур вышли бы Зеленский и Вакарчук, победил бы Зеленский.

За последний месяц, значимо увеличилось только доверие к Тимошенко с 19,7 до 22,2 процентов.
И наоборот уменьшилось доверие больше чем на 2 процента за месяц к Богдану и Гончаруку.

Та заспокойтесь зі своєю Юлею.
Рік тому "по опросам" Юля була фактично 100% президентом України, але не склалось. Не вийшла чогось навіть у 2 тур.
У Юлі фактично нульові шанси на зростання рейтингу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 07:33

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Это называется "бремя командования". Не решились стрелять по семьям боевиков - далее пришлось стрелять по семьям не-боевиков, отбиваясь от боевиков...)
Знал бы прикуп...(С)
Все началось с того, что гиркин разоружил команду десантников на БМД. А знали бы тогда десантники, что лучше переехать пару алкашей, чем потом позор и война...
Да, задним числом, особенно на россии, все умны.

  zРадио написав:Проблема в том, что неожиданно даже для самих себя командованием стали "герои майдана", люстрировавшие профессионалов, легитимизируя так свой приход. И оказалось, что не по Сеньке шапка (с)
Чепуха. Где вы в армии-2014 увидели люстрированного профессионала? Россияне, назначенные дваждынесудимым и легитимным?
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 07:52

Re: Політичні дискусії

andrijk777 написав:
  freeze написав:Еще раз пролистал последний опрос Разумкова.

Если бы президентские выбора состоялись бы сегодня, то во второй тур вышли бы Зеленский и Вакарчук, победил бы Зеленский.

За последний месяц, значимо увеличилось только доверие к Тимошенко с 19,7 до 22,2 процентов.
И наоборот уменьшилось доверие больше чем на 2 процента за месяц к Богдану и Гончаруку.

Та заспокойтесь зі своєю Юлею.
Рік тому "по опросам" Юля була фактично 100% президентом України, але не склалось. Не вийшла чогось навіть у 2 тур.
У Юлі фактично нульові шанси на зростання рейтингу.
Успокойся, друг, рейтинг Порошенко стабильный, число фанатов не уменьшается, чуть меньше, чем у Медведчука, и в два с половиной раза меньше, чем у Вакарчука.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:28

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Не менталитет украинцев, а качество самих президентов. После Кучмы были Ющ, Янук и По. Из них По, возможно, лучший, но тоже ...

откуда такие предположения? пока чётко выполняется закономерность - каждый следующий хуже предыдущего...

Це як? Кучма хуже Кравчука, а По хуже ВФЯ? :shock:
закушуй

п.с.
ахда, вусатий був лучшім після ВІЛа :mrgreen:
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:31

  Тракторист написав:Есть такое латинское изречение "cui prodest" (куи продэст) - "кому выгодно?" Когда не сразу видно, какие политические или социальные группы, силы, величины отстаивают известные предложения, меры и т. п., следует всегда ставить вопрос: "Кому выгодно?" (В. И. Ленин, Кому выгодно?.) ;)

так кому було вигідно щоб ЄС ставило на коліна Україну при ФВЯ для підписання угоди про Асоціацію, отримати Майдан і аргресію РФ, а потім скіглити про збитки від санкцій?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:34

  zРадио написав:
  Renee написав: Порохоботы - это в основном зажиточная интелигенция (как-то так ).


Не льстите себе. Социология говорит о том, что по уровню образования в среднем избиратель Порошенко ничем не отличается от избирателя Зеленского. Соответственно, нет никаких оснований предполагать разный средний уровень достатка.

https://gordonua.com/news/politics/samy ... 56271.html

PS: самым образованным вообще является электорат Шария...

ну ти загнув,
ясно що усвідомлення національної ідентичності на рівень освіти мало впливає, нуну.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:39

Re: Політичні дискусії

Чомусь всі думають , що приймають рішення , які змінюють цілі країни прям таки Цезарі і Рузвельти ... Та зовсім ні - звичайні середняки - нічим не розумніші за будь-кого на цьому форумі . Просто кар"єристи , у яких все вийшло ...
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:18

Re: Політичні дискусії

После встречи с Зеленским люди министра США получили нефтегазовое месторождение в Украине
После встречи президента Владимира Зеленского с министром энергетики США Риком Перри, его соратники выиграли тендер на разведку залежей нефти и газа в Украине. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что встреча между Зеленским и Перри состоялась спустя месяц после инаугурации. Перри вручил новому президенту список «своих» людей, которых он рекомендовал в качестве консультантов. Одним из них стал Майкл Блейзер.

Характерно, что уже через неделю Блейзер вместе со своим партнером Алексом Крэнбергом подали заявку на разведку нефти и газа Варвинского месторождения (Черниговская область).

Помимо американских инвесторов, в конкурсе участвовала еще одна компания, которая хоть и предлагала заметно большую стоимость, но потерпела поражение в тендере. Такое решение было принято, якобы, из-за того, что друзья министра энергетики США владеют лучшими финансовыми и техническими возможностями.

Отмечается, что Крэнберг – крупный донор республиканской партии, которая поддерживает президента США Дональда Трампа.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:40

Re: Політичні дискусії

https://news.liga.net/politics/news/arahamiya-nado-uyti-ot-minskih-dogovorennostey
нормандская встреча необходима для того, чтобы уйти от "кабальных" минских договоренностей
Арахамия считает, что на смену минскому формату должен прийти "другой порядок переговоров с привлечением большего числа партнеров, с более сильной позицией Украины"

Сегодня партия "Голос" выступила с официальным заявлением, в котором призвала руководство украинского государства заморозить мирный процесс и выйти из Минских соглашений
ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ требует от СБУ, ГПУ и других правоохранительных органов провести тщательное изучение заявлений партии "Голос", как содержащие признаки национальной измены, сепаратизма и посягательства на территориальную целостность Украины

ЗІ
цікаво на слуг вони наїдуть чи їх трогать ніззя?
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