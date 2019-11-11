Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Это называется "бремя командования". Не решились стрелять по семьям боевиков - далее пришлось стрелять по семьям не-боевиков, отбиваясь от боевиков...)
Знал бы прикуп...(С) Все началось с того, что гиркин разоружил команду десантников на БМД. А знали бы тогда десантники, что лучше переехать пару алкашей, чем потом позор и война... Да, задним числом, особенно на россии, все умны.
zРадио написав:Проблема в том, что неожиданно даже для самих себя командованием стали "герои майдана", люстрировавшие профессионалов, легитимизируя так свой приход. И оказалось, что не по Сеньке шапка (с)
Чепуха. Где вы в армии-2014 увидели люстрированного профессионала? Россияне, назначенные дваждынесудимым и легитимным?
Тракторист написав:Есть такое латинское изречение "cui prodest" (куи продэст) - "кому выгодно?" Когда не сразу видно, какие политические или социальные группы, силы, величины отстаивают известные предложения, меры и т. п., следует всегда ставить вопрос: "Кому выгодно?" (В. И. Ленин, Кому выгодно?.)
так кому було вигідно щоб ЄС ставило на коліна Україну при ФВЯ для підписання угоди про Асоціацію, отримати Майдан і аргресію РФ, а потім скіглити про збитки від санкцій?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Renee написав: Порохоботы - это в основном зажиточная интелигенция (как-то так ).
Не льстите себе. Социология говорит о том, что по уровню образования в среднем избиратель Порошенко ничем не отличается от избирателя Зеленского. Соответственно, нет никаких оснований предполагать разный средний уровень достатка.
Чомусь всі думають , що приймають рішення , які змінюють цілі країни прям таки Цезарі і Рузвельти ... Та зовсім ні - звичайні середняки - нічим не розумніші за будь-кого на цьому форумі . Просто кар"єристи , у яких все вийшло ...
Отмечается, что встреча между Зеленским и Перри состоялась спустя месяц после инаугурации. Перри вручил новому президенту список «своих» людей, которых он рекомендовал в качестве консультантов. Одним из них стал Майкл Блейзер.
Характерно, что уже через неделю Блейзер вместе со своим партнером Алексом Крэнбергом подали заявку на разведку нефти и газа Варвинского месторождения (Черниговская область).
Помимо американских инвесторов, в конкурсе участвовала еще одна компания, которая хоть и предлагала заметно большую стоимость, но потерпела поражение в тендере. Такое решение было принято, якобы, из-за того, что друзья министра энергетики США владеют лучшими финансовыми и техническими возможностями.
Отмечается, что Крэнберг – крупный донор республиканской партии, которая поддерживает президента США Дональда Трампа.