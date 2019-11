Додано: Вів 12 лис, 2019 09:28

Тракторист написав: ЛАД написав: Не менталитет украинцев, а качество самих президентов. После Кучмы были Ющ, Янук и По. Из них По, возможно, лучший, но тоже ... Не менталитет украинцев, а качество самих президентов. После Кучмы были Ющ, Янук и По. Из них По, возможно, лучший, но тоже ...

откуда такие предположения? пока чётко выполняется закономерность - каждый следующий хуже предыдущего... откуда такие предположения? пока чётко выполняется закономерность - каждый следующий хуже предыдущего...

Це як? Кучма хуже Кравчука, а По хуже ВФЯ?

закушуй



п.с.

ахда, вусатий був лучшім після ВІЛа Це як? Кучма хуже Кравчука, а По хуже ВФЯ?закушуйп.с.ахда, вусатий був лучшім після ВІЛа

