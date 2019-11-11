Додано: Вів 12 лис, 2019 14:19

Про УЗ - чужими словами, хотя очень далеко от действительности:



- Как Вы говорите, "В ОБЩЕМ".

- Дойная корова для системы организованного криминала по выводу средств.

В принципе, как и вся Украина.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.