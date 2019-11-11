Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Отмечается, что встреча между Зеленским и Перри состоялась спустя месяц после инаугурации. Перри вручил новому президенту список «своих» людей, которых он рекомендовал в качестве консультантов. Одним из них стал Майкл Блейзер.
Характерно, что уже через неделю Блейзер вместе со своим партнером Алексом Крэнбергом подали заявку на разведку нефти и газа Варвинского месторождения (Черниговская область).
Помимо американских инвесторов, в конкурсе участвовала еще одна компания, которая хоть и предлагала заметно большую стоимость, но потерпела поражение в тендере. Такое решение было принято, якобы, из-за того, что друзья министра энергетики США владеют лучшими финансовыми и техническими возможностями.
Отмечается, что Крэнберг – крупный донор республиканской партии, которая поддерживает президента США Дональда Трампа.
mephala написав:Характерно, что уже через неделю Блейзер вместе со своим партнером Алексом Крэнбергом подали заявку на разведку нефти и газа Варвинского месторождения (Черниговская область).
Помимо американских инвесторов, в конкурсе участвовала еще одна компания, которая хоть и предлагала заметно большую стоимость, но потерпела поражение в тендере. Такое решение было принято, якобы, из-за того, что друзья министра энергетики США владеют лучшими финансовыми и техническими возможностями.
Отмечается, что Крэнберг – крупный донор республиканской партии, которая поддерживает президента США Дональда Трампа.
Ну от і ну і ? Навіть не написали - хто ж там ще в тендері приймав участь . Пам"ятаєте про тендери в Криму в свій час - які виграла якась незрозуміла фірмочка нікому невідома ? Інша справа , що занадто явно - поміняється президент в США і можуть бути знову якісь проблеми . Але тут не вгадаєш все одно ...
Не сепаратизм, а "забота о национальных меньшинствах":
Вчера, 12:08 Депутат Закарпатского областного совета Миклош Товт призвал создать Венгерский район
Депутаты областного совета Закарпатья от Венгерской партии КМКС считают необходимым создать Венгерский район, ведь Украина в 2020 году закончит административно-территориальную реформу и сократит количество районов по всем областям. На Закарпатье будет сформировано четыре крупных района вместо существующих тринадцати, но на данный момент без венгерского, что нарушает права проживающего на этой территории населения.
Венгры Закарпатья считают, что должен быть еще и пятый район, где компактно проживает венгерская община Закарпатья, а это целый Береговский и части Виноградовского, Мукачевского и Ужгородского районов. ... «Потому что это будет не правильно для страны, которая движется в Европу, которая хочет соблюдать те нормативы, имеющиеся в высококультурной Европе и здесь ущемляются права национальных меньшинств. Даже в 1945 году разрешили в Закарпатье создать район в центре с Берегово, где проживают в основном нацменьшинства, если можно так сказать, я бы говорил о коренном населении, мы проживает здесь уже 1000 лет» , - подчеркнул Товт.
Все эти инициативы позволят приблизить Украину к европейским ценностям и решат проблемы межнациональных взаимоотношений.
CПІВПРАЦЯ З ПЕРШОЮ ОКРЕМОЮ ШТУРМОВОЮ РОТОЮ ДОБРОВОЛЬЧОГО УКРАЇНСЬКОГО КОРПУСУ ПРАВИЙ СЕКТОР (1-ОШР ДУК ПС). Cпівпраця з 1-ОШР ДУК ПС з надання адресної допомоги громадянам у вигляді продовольчих товарів триває. http://novogrodovka-rada.gov.ua/novyny/ ... shr-duk-ps З початку жовтня по 10.11.19 допомогу отримали 210 громадян: люди похилого віку, особи з інвалідністью, малозабезпечені особи, одинокі матері, багатодітні родини. Частина допомоги була передана до відділення геріатрії КНП «Центральна міська лікарня Новогродівської міської ради»
- Кормят при чём самый экономически развитой "город" Это Вам про "отведение" или "разведение"
Ну и новости из довольно "не патриотичных сми"
Тыщук: становится очевидно, что власть в Украине основной своей целью ставит содействие РФ в снятии с агрессора санкций
Тыщук: становится очевидно, что власть в Украине основной своей целью ставит содействие РФ в снятии с агрессора санкций Глава украинского МИД Вадим Пристайко рассказал в интервью одному из СМИ, что специально для России был подготовлен новый документ «Нормандской встречи», более того выполнено два условия, которые ставила Россия для проведения встречи в Париже. Прогресс в переговорах есть, но вот с датой такой встречи пока что ничего не ясно. https://replyua.net/blog/177603-tyschuk ... nkciy.html Комментируя заявление Пристайко, блогер, активист Юрий Тыщук отметил, что на самом деле то, что происходит вряд ли можно назвать «прогрессом». Обстрелы продолжаются. РФ свои войска не отводит от линии соприкосновения, не говоря уже о том, чтобы вообще их вывести с территории Украины. Более того, поставки тяжелого вооружения с территории РФ продолжается. Оккупационные войска под видом учений придвинули к линии фронта тяжелую артиллерию и бронетехники.
Юрий Тыщук отмечает, даже ОБСЕ, в котором есть немало представителей РФ, это отмечают. Но желание встречи Владимира Зеленский с Путиным настолько огромное, что Украина закрывает на все глаза. Становится все очевиднее, что руководящая верхушка основной своей целью ставит содействие РФ в снятии с агрессора санкций. Читайте также – Алексей Арестович рассказал о самом большом вранье Зеленского.
- Кушайте!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
а що там цікавого? приниження української мови про що вона каже на 35й хвилині мов би українська мова не має древнього коріння. так а яке коріння у російської мови?
ЗІ а взагалі в неї через весь запис одна думка - жаліє що не встигли асимілювати населення імперії та знищити їх мови
ЗЗІ а в 36-45 так взагалі підтверджує мою думку - коли у мови обмежене використання (а СССР всі наукові дослідження робив на російській мові) то вона приречена. тож переведення ВНЗ та наукових досліджень на російську мову це була не лише уніфікація а й заходи по знищенню інших мов імперії.
ЗЗЗІ а взагалі вона як наша фаріон - тільки в неї мізків більше.
Оце типовий приклад російської "опозиції" - не знаю до кого там вона в опозиції , але щодо України вона в самому мейнстрімі ...
yanyura написав:Не сепаратизм, а "забота о национальных меньшинствах":
Вчера, 12:08 Депутат Закарпатского областного совета Миклош Товт призвал создать Венгерский район
Депутаты областного совета Закарпатья от Венгерской партии КМКС считают необходимым создать Венгерский район, ведь Украина в 2020 году закончит административно-территориальную реформу и сократит количество районов по всем областям. На Закарпатье будет сформировано четыре крупных района вместо существующих тринадцати, но на данный момент без венгерского, что нарушает права проживающего на этой территории населения.
Венгры Закарпатья считают, что должен быть еще и пятый район, где компактно проживает венгерская община Закарпатья, а это целый Береговский и части Виноградовского, Мукачевского и Ужгородского районов. ... «Потому что это будет не правильно для страны, которая движется в Европу, которая хочет соблюдать те нормативы, имеющиеся в высококультурной Европе и здесь ущемляются права национальных меньшинств. Даже в 1945 году разрешили в Закарпатье создать район в центре с Берегово, где проживают в основном нацменьшинства, если можно так сказать, я бы говорил о коренном населении, мы проживает здесь уже 1000 лет» , - подчеркнул Товт.
Все эти инициативы позволят приблизить Украину к европейским ценностям и решат проблемы межнациональных взаимоотношений.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
"Тобто вони вважають, що в Мінську довго мають обговорюватися умови капітуляції України? Хочеться запитати: а з якого?! Ви там не блекоти випадково чи млинців із лопати об'їлися?! У нас в Україні зараз розбрід і хитання, але взагалі давайте заспокоїмося – ніяких причин для капітуляції немає, а хотілки їхні залишаться хотілками", – впевнений журналіст.
-?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Батько школяра Дениса Чаленка, який був знайдений мертвим в Прилуках, розкрив нові деталі розслідування злочину. За його словами, поліція намагається всіма можливостями "зам'яти" справу. У коментарі "Фактам" чоловік розповів, що поліція не визнає очевидних доказів, передають Патріоти України.
"Ми з родичами і адвокатом кілька днів поспіль оглядали місце події і околиці. Приблизно в двохстах метрах від залізничних колій, на яких знайшли Дениса, виявили сліди крові. Слідів було багато, вони вели до приватного сектору. Слід обривається на невеликій ділянці, де зараз перекопана земля. Це явно було зроблено всього кілька днів тому. Підозрюю, що хтось замітав сліди. Можливо, Дениса на цьому місці і вбили", - зазначив Віктор Чаленко.
Він додав, що судмедекспертизу тіла робили в Києві, так як місцевим судмедекспертам рідні вже не довіряють. Чоловік стверджує, що перед смертю його сина жорстоко побили.
"За вхідними і вихідними викликам на його телефоні вдалося встановити, що він збирався зустрітися з друзями. Це його ровесники, з якими він часто спілкувався. О 17:24 син зателефонував одному з цих хлопців і сказав, що вже йде до них (друзі це підтвердили). Потім ще раз подзвонив, щоб уточнити, де саме вони знаходяться. і після цього пропав. На зустріч з друзями Денис так і не прийшов. На їх дзвінки не відповідав", - зазначив отець.
У районі вокзалу живе дівчинка, з якою Денис останнім часом спілкувався, але і там школяра ніхто не бачив. "І тут зателефонували з поліції і сказали, що на рейках знайшли підлітка. Я впізнав Дениса здалеку по курточці. Тоді ж побачив його побої, поговорив з медиками ... І був шокований, коли поліцейські заявили, що "їм все зрозуміло": мовляв, син в навушниках йшов по шпалах, не почув, що наближається потяг, і його збив локомотив. Мені навіть показали навушники. Але тільки це були не його навушники. Син ніколи не носив провідні навушники, він слухав музику через Bluetooth. А чиї це були навушники, незрозуміло. Я кілька разів питав у поліцейських, де телефон сина. Вони нічого про це не відповідали, а потім я знайшов телефон Дениса в поліцейській машині. Він навіть не був опечатаний, просто валявся в салоні", - додав батько загиблого.
При чём широкомасштабно практика геноцида коренного населения, была отработана на Донбассе. В условиях 100% коррупционной вертикали всех институтов Государственной власти. Именно по этой причине с "Майданом" - большинство представителей институтов Государственной власти, на Донбассе разбежалось, остальные с воем заводили оккупанта, хотя население против. Реальный способ борьбы в Врагом - только его ликвидация! - Именно поэтому у "Нас нет Войны"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.