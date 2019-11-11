Тыщук: становится очевидно, что власть в Украине основной своей целью ставит содействие РФ в снятии с агрессора санкцийТыщук: становится очевидно, что власть в Украине основной своей целью ставит содействие РФ в снятии с агрессора санкцийГлава украинского МИД Вадим Пристайко рассказал в интервью одному из СМИ, что специально для России был подготовлен новый документ «Нормандской встречи», более того выполнено два условия, которые ставила Россия для проведения встречи в Париже. Прогресс в переговорах есть, но вот с датой такой встречи пока что ничего не ясно.Комментируя заявление Пристайко, блогер, активист Юрий Тыщук отметил, что на самом деле то, что происходит вряд ли можно назвать «прогрессом». Обстрелы продолжаются. РФ свои войска не отводит от линии соприкосновения, не говоря уже о том, чтобы вообще их вывести с территории Украины. Более того, поставки тяжелого вооружения с территории РФ продолжается. Оккупационные войска под видом учений придвинули к линии фронта тяжелую артиллерию и бронетехники.Юрий Тыщук отмечает, даже ОБСЕ, в котором есть немало представителей РФ, это отмечают. Но желание встречи Владимира Зеленский с Путиным настолько огромное, что Украина закрывает на все глаза. Становится все очевиднее, что руководящая верхушка основной своей целью ставит содействие РФ в снятии с агрессора санкций. Читайте также – Алексей Арестович рассказал о самом большом вранье Зеленского.