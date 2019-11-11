Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В свою очередь данную ситуацию прокомментировал украинский политолог Юрий Романовский. https://hvylya.net/news/exclusive/dubin ... setej.html «Сегодня ехал мимо радиорынка, там стояла огромная толпа. Очевидно после того как Дубинский рассказал, как можно заработать 24 квартиры продавая радиодетали на киевском радиорынке, многие киевляне увидели уникальный шанс для своего личного стартапа. Предлагаю над радиорынком повесить слоган «Нет никакого кризиса, просто мама любит скорость». Пусть он вдохновляет всех желающих честно и достаточно быстро обогатиться, как Александр Дубинский. А все завистники и клеветники могут только скрежетать зубами. Нужно работать, а не мечтать!», – написал Романенко.
40 миллионов ... - в шахтах, на заводах, электростанциях, водят поезда, в НИИ мозги себе сушат,..... - а опыт и умение вотана где!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:При чём широкомасштабно практика геноцида коренного населения, была отработана на Донбассе. В условиях 100% коррупционной вертикали всех институтов Государственной власти. Именно по этой причине с "Майданом" - большинство представителей институтов Государственной власти, на Донбассе разбежалось, остальные с воем заводили оккупанта, хотя население против. Реальный способ борьбы в Врагом - только его ликвидация! - Именно поэтому у "Нас нет Войны"
Саме так. І ніхто з тих чиновників досі не покараний. Спокійно живуть у Києві. А покараний лише простий народ, що не отримує пенсії. І на якого огульно намагаються вішати ярлик "сєпарів". Ахмєта ніхто сєпаром не називає. Лук'янченко - екс-мер Донецька в Києві спокійно проживає. Ніхто з них не спитав.
...При переміщенні батальйону Мойсюка на Донеччину перші зустрічі були зі знаком плюс: у селах на Донеччині місцеві зустрічали десантників радісно. Та за кілька годин при перетині траси Донецьк-Маріуполь колону військових “атакували” репортери російських ЗМІ з групою 10-15 осіб “підтримки”. Знімали, як зупиняють наших військових, що рухаються в бік кордону. Тривало це два дні....
– Який найприємніший спогад з війни?
– Коли люди на Донеччині, які нас спочатку побоювалися, згодом все ж змінили ставлення на позитивне. Це найбільше надихало.
ПІСЛЯ ТОГО, ЯК МИ ВИКОНУВАЛИ ЗАВДАННЯ ПІД АМВРОСІЇВКОЮ Й НАС ПОМІНЯВ ІНШИЙ ПІДРОЗДІЛ, МЕНІ ЩЕ ДОВГО ДЗВОНИЛИ ЛЮДИ Й КАЗАЛИ: “ШКОДА, ЩО ВИ ПІШЛИ”.
У Донецькій області нас із квітами зустрічали. А під Ізвариним у нас була робоча поїздка, з розвідниками й рекогностуванням місцевості. Уявіть: маленьке село на кордоні з Росією, виходить бабуся з магазину й українською каже: “Давайте, хлопчики, я вам цукерок насиплю“. Відчуття було, що ми в себе вдома все ж таки.
П.С. Для "горе - патріотів", що сепарувати ті території і людей мріють .
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначає, що втрату окупованих територій українці не пробачать президенту країни.
Про це він розповів в інтерв'ю Liga.net.
Коментуючи дослідження "Дзеркала тижня" про настрої на Донбасі, Арахамія зазначив, що ця статистика його засмутила.
"Перша думка: добре б цю статистику підтвердити ще якимись джерелами. Але я схильний їй більше вірити, ніж не вірити. Що з цим робити? Для того, щоб виграти уми, треба на них впливати. Треба робити телеканали і сайти. Зміна менталітету - справа не швидка", - сказав глава фракції.
На ремарку, що може це ще говорить про те, що треба ставити стіну, адже проект Зеленського про реінтеграцію розсипається, Арахамія сказав:
"Якщо ви поставите стіну і де-факто визнаєте втрату територій - вам цього не пробачать ніколи".
На ремарку журналіста, що не Зеленський їх втратив, Арахамія також зазначив:
"Завжди запам'ятають, при кому це було. Це історія, в яку не включатиметься жоден з політиків в цьому світі".
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.