Додано: Вів 12 лис, 2019 18:05

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначає, що втрату окупованих територій українці не пробачать президенту країни.



Про це він розповів в інтерв'ю Liga.net.



Коментуючи дослідження "Дзеркала тижня" про настрої на Донбасі, Арахамія зазначив, що ця статистика його засмутила.



"Перша думка: добре б цю статистику підтвердити ще якимись джерелами. Але я схильний їй більше вірити, ніж не вірити. Що з цим робити? Для того, щоб виграти уми, треба на них впливати . Треба робити телеканали і сайти. Зміна менталітету - справа не швидка", - сказав глава фракції.





На ремарку, що може це ще говорить про те, що треба ставити стіну, адже проект Зеленського про реінтеграцію розсипається, Арахамія сказав:



"Якщо ви поставите стіну і де-факто визнаєте втрату територій - вам цього не пробачать ніколи".



На ремарку журналіста, що не Зеленський їх втратив, Арахамія також зазначив:



"Завжди запам'ятають, при кому це було . Це історія, в яку не включатиметься жоден з політиків в цьому світі".

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.