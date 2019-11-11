Украинские медиа на Юге Украины: что можно увидеть, сняв розовые очки

05.11.2019

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на Юге Украины уже долго вообще не слышно отечественного радиовещателя. В эфире присутствуют, прежде всего, россияне, а еще - молдаване, румыны, венгры, турки, даже китайцы есть, но украинского голоса - ни одного - вы не услышите.

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Когда заговорит онемевший эфир



Украинская радио в регионе просто нет. От проводного окончательно отказываются ввиду его якобы архаичности, за которую еще надо платить 35 гривень в месяц, а эфирное выключили еще в начале лета-2019. Национальная общественная телерадиокомпания Украины задолжала за услуги Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения, а «Херсоноблэнерго» отключило электроснабжение РЦ «Луч», который собственно и осуществлял трансляцию сигнала Первого канала Украинского радио. С тех пор частота 549 кГц молчит. Между прочим, РЦ "Луч" мощностью 500 кВт накрывал большую часть территории Украины - днем - 60% территории включая оккупированные территории, а с вечера до утра - всю территорию Украины.

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А что с печатным словом?



Это своего рода гарантия демократии. Потому что это в прошлом веке медиа - были «только бизнес», а сейчас - это оружие, сопоставимое по разрушительной своей силе с ядерным, и поэтому государство должно заниматься его возможностями и вообще - наличием. В Украине же ни льгот, ни дотаций, а «Укрпочта» забирает 50% стоимости подписки. Поэтому газеты дорожают, а подписчиков становится все меньше. Конечно, число подписчиков как в Европе, так и у нас постоянно сокращается - интернет поглощает традиционные СМИ, но в отличие от Украины, на Западе все же не оставляют собственные отечественные печатные издания на произвол судьбы. Ведь это то же, что объявить оборону страны бизнесом. Ну, не хотят, скажем, потребители услуги «платить за военные-морские силы (море от нас далеко, очень дорого и т.д.) - так мы этот «бизнес» закроем. Со СМИ во время войны - то же самое.

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Вражеские голоса на украинских волнах



К примеру, сайт российской пропагандистской радиостанции "Вести-FM" на территории Украины заблокирован. Но ее круглосуточно прекрасно слышно не только на Youtube, но и в средневолновом диапазоне на Юге Украины. Едешь, например, на рассвете по степи на озимые посмотреть, включаешь приемник, а там - рупор Кремля Владимир Соловьев Украины поносит и Путина прославляет. Ни для кого не секрет, что передачи «Вести-FM» на весь южноукраинский регион транслируются с территории Приднестровья. В поселке Маяк, недалеко от границы с Украиной, расположен сверхмощный телерадиотрансляционный центр - бывший секретный «объект 850», который с 2007 года принадлежит России. К 2014 году была проведена полная модернизация объекта. По сути - это один из инструментов долгосрочной экспансионистской стратегии, с помощью которого Россия беспрепятственно ретранслирует свои имперские месседжи, усиливая влияние в определенных регионах мира, в том числе и в Украине.

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Слышать, видеть и ... понимать



За последнее время Общественное радиовещания получило рекордное количество FM-частот по всей территории Украины. Конечно, это хорошая новость, но она касается преимущественно горожан. О сельских жителей предпочитают почему-то не вспоминать. А если и вспоминают, то в довольно сомнительном контексте, как тот же "Укртелеком" с его почти ретроградным "одним процентом", или "Укрпочта", которая тоже все время на бабушек с их пенсиями жалуется, мол, эволюционировать монополисту не дают. Хотя понять, чем так провинились перед государством те же бабушки - тяжело.

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О доступности УР в интернете в сельских регионах Юга Украины, с его необозримыми степями-полями - тут слов не хватает. Ну разве что диджитализация страны пойдет стахановскими темпами. Поэтому утро у многих жителей Юга Украины начинается... с российского гимна. Им и заканчивается.

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