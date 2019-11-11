Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В свою очередь данную ситуацию прокомментировал украинский политолог Юрий Романовский. https://hvylya.net/news/exclusive/dubin ... setej.html «Сегодня ехал мимо радиорынка, там стояла огромная толпа. Очевидно после того как Дубинский рассказал, как можно заработать 24 квартиры продавая радиодетали на киевском радиорынке, многие киевляне увидели уникальный шанс для своего личного стартапа. Предлагаю над радиорынком повесить слоган «Нет никакого кризиса, просто мама любит скорость». Пусть он вдохновляет всех желающих честно и достаточно быстро обогатиться, как Александр Дубинский. А все завистники и клеветники могут только скрежетать зубами. Нужно работать, а не мечтать!», – написал Романенко.
40 миллионов ... - в шахтах, на заводах, электростанциях, водят поезда, в НИИ мозги себе сушат,..... - а опыт и умение вотана где!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:При чём широкомасштабно практика геноцида коренного населения, была отработана на Донбассе. В условиях 100% коррупционной вертикали всех институтов Государственной власти. Именно по этой причине с "Майданом" - большинство представителей институтов Государственной власти, на Донбассе разбежалось, остальные с воем заводили оккупанта, хотя население против. Реальный способ борьбы в Врагом - только его ликвидация! - Именно поэтому у "Нас нет Войны"
Саме так. І ніхто з тих чиновників досі не покараний. Спокійно живуть у Києві. А покараний лише простий народ, що не отримує пенсії. І на якого огульно намагаються вішати ярлик "сєпарів". Ахмєта ніхто сєпаром не називає. Лук'янченко - екс-мер Донецька в Києві спокійно проживає. Ніхто з них не спитав.
...При переміщенні батальйону Мойсюка на Донеччину перші зустрічі були зі знаком плюс: у селах на Донеччині місцеві зустрічали десантників радісно. Та за кілька годин при перетині траси Донецьк-Маріуполь колону військових “атакували” репортери російських ЗМІ з групою 10-15 осіб “підтримки”. Знімали, як зупиняють наших військових, що рухаються в бік кордону. Тривало це два дні....
– Який найприємніший спогад з війни?
– Коли люди на Донеччині, які нас спочатку побоювалися, згодом все ж змінили ставлення на позитивне. Це найбільше надихало.
ПІСЛЯ ТОГО, ЯК МИ ВИКОНУВАЛИ ЗАВДАННЯ ПІД АМВРОСІЇВКОЮ Й НАС ПОМІНЯВ ІНШИЙ ПІДРОЗДІЛ, МЕНІ ЩЕ ДОВГО ДЗВОНИЛИ ЛЮДИ Й КАЗАЛИ: “ШКОДА, ЩО ВИ ПІШЛИ”.
У Донецькій області нас із квітами зустрічали. А під Ізвариним у нас була робоча поїздка, з розвідниками й рекогностуванням місцевості. Уявіть: маленьке село на кордоні з Росією, виходить бабуся з магазину й українською каже: “Давайте, хлопчики, я вам цукерок насиплю“. Відчуття було, що ми в себе вдома все ж таки.
П.С. Для "горе - патріотів", що сепарувати ті території і людей мріють .
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначає, що втрату окупованих територій українці не пробачать президенту країни.
Про це він розповів в інтерв'ю Liga.net.
Коментуючи дослідження "Дзеркала тижня" про настрої на Донбасі, Арахамія зазначив, що ця статистика його засмутила.
"Перша думка: добре б цю статистику підтвердити ще якимись джерелами. Але я схильний їй більше вірити, ніж не вірити. Що з цим робити? Для того, щоб виграти уми, треба на них впливати. Треба робити телеканали і сайти. Зміна менталітету - справа не швидка", - сказав глава фракції.
На ремарку, що може це ще говорить про те, що треба ставити стіну, адже проект Зеленського про реінтеграцію розсипається, Арахамія сказав:
"Якщо ви поставите стіну і де-факто визнаєте втрату територій - вам цього не пробачать ніколи".
На ремарку журналіста, що не Зеленський їх втратив, Арахамія також зазначив:
"Завжди запам'ятають, при кому це було. Це історія, в яку не включатиметься жоден з політиків в цьому світі".
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник написав:Для того, щоб виграти уми, треба на них впливати. Треба робити телеканали і сайти. Зміна менталітету - справа не швидка", - сказав глава фракції.
и дела
Украинские медиа на Юге Украины: что можно увидеть, сняв розовые очки 05.11.2019 ... на Юге Украины уже долго вообще не слышно отечественного радиовещателя. В эфире присутствуют, прежде всего, россияне, а еще - молдаване, румыны, венгры, турки, даже китайцы есть, но украинского голоса - ни одного - вы не услышите. ... Когда заговорит онемевший эфир
Украинская радио в регионе просто нет. От проводного окончательно отказываются ввиду его якобы архаичности, за которую еще надо платить 35 гривень в месяц, а эфирное выключили еще в начале лета-2019. Национальная общественная телерадиокомпания Украины задолжала за услуги Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения, а «Херсоноблэнерго» отключило электроснабжение РЦ «Луч», который собственно и осуществлял трансляцию сигнала Первого канала Украинского радио. С тех пор частота 549 кГц молчит. Между прочим, РЦ "Луч" мощностью 500 кВт накрывал большую часть территории Украины - днем - 60% территории включая оккупированные территории, а с вечера до утра - всю территорию Украины. ... А что с печатным словом?
Это своего рода гарантия демократии. Потому что это в прошлом веке медиа - были «только бизнес», а сейчас - это оружие, сопоставимое по разрушительной своей силе с ядерным, и поэтому государство должно заниматься его возможностями и вообще - наличием. В Украине же ни льгот, ни дотаций, а «Укрпочта» забирает 50% стоимости подписки. Поэтому газеты дорожают, а подписчиков становится все меньше. Конечно, число подписчиков как в Европе, так и у нас постоянно сокращается - интернет поглощает традиционные СМИ, но в отличие от Украины, на Западе все же не оставляют собственные отечественные печатные издания на произвол судьбы. Ведь это то же, что объявить оборону страны бизнесом. Ну, не хотят, скажем, потребители услуги «платить за военные-морские силы (море от нас далеко, очень дорого и т.д.) - так мы этот «бизнес» закроем. Со СМИ во время войны - то же самое. ... Вражеские голоса на украинских волнах
К примеру, сайт российской пропагандистской радиостанции "Вести-FM" на территории Украины заблокирован. Но ее круглосуточно прекрасно слышно не только на Youtube, но и в средневолновом диапазоне на Юге Украины. Едешь, например, на рассвете по степи на озимые посмотреть, включаешь приемник, а там - рупор Кремля Владимир Соловьев Украины поносит и Путина прославляет. Ни для кого не секрет, что передачи «Вести-FM» на весь южноукраинский регион транслируются с территории Приднестровья. В поселке Маяк, недалеко от границы с Украиной, расположен сверхмощный телерадиотрансляционный центр - бывший секретный «объект 850», который с 2007 года принадлежит России. К 2014 году была проведена полная модернизация объекта. По сути - это один из инструментов долгосрочной экспансионистской стратегии, с помощью которого Россия беспрепятственно ретранслирует свои имперские месседжи, усиливая влияние в определенных регионах мира, в том числе и в Украине. ... Слышать, видеть и ... понимать
За последнее время Общественное радиовещания получило рекордное количество FM-частот по всей территории Украины. Конечно, это хорошая новость, но она касается преимущественно горожан. О сельских жителей предпочитают почему-то не вспоминать. А если и вспоминают, то в довольно сомнительном контексте, как тот же "Укртелеком" с его почти ретроградным "одним процентом", или "Укрпочта", которая тоже все время на бабушек с их пенсиями жалуется, мол, эволюционировать монополисту не дают. Хотя понять, чем так провинились перед государством те же бабушки - тяжело. ... О доступности УР в интернете в сельских регионах Юга Украины, с его необозримыми степями-полями - тут слов не хватает. Ну разве что диджитализация страны пойдет стахановскими темпами. Поэтому утро у многих жителей Юга Украины начинается... с российского гимна. Им и заканчивается. ...
Козак-характерник написав:Для того, щоб виграти уми, треба на них впливати. Треба робити телеканали і сайти. Зміна менталітету - справа не швидка", - сказав глава фракції.
и дела
Украинские медиа на Юге Украины: что можно увидеть, сняв розовые очки 05.11.2019 ... на Юге Украины уже долго вообще не слышно отечественного радиовещателя. В эфире присутствуют, прежде всего, россияне, а еще - молдаване, румыны, венгры, турки, даже китайцы есть, но украинского голоса - ни одного - вы не услышите. ... Когда заговорит онемевший эфир
Украинская радио в регионе просто нет. От проводного окончательно отказываются ввиду его якобы архаичности, за которую еще надо платить 35 гривень в месяц, а эфирное выключили еще в начале лета-2019. Национальная общественная телерадиокомпания Украины задолжала за услуги Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения, а «Херсоноблэнерго» отключило электроснабжение РЦ «Луч», который собственно и осуществлял трансляцию сигнала Первого канала Украинского радио. С тех пор частота 549 кГц молчит. Между прочим, РЦ "Луч" мощностью 500 кВт накрывал большую часть территории Украины - днем - 60% территории включая оккупированные территории, а с вечера до утра - всю территорию Украины. ... А что с печатным словом?
Это своего рода гарантия демократии. Потому что это в прошлом веке медиа - были «только бизнес», а сейчас - это оружие, сопоставимое по разрушительной своей силе с ядерным, и поэтому государство должно заниматься его возможностями и вообще - наличием. В Украине же ни льгот, ни дотаций, а «Укрпочта» забирает 50% стоимости подписки. Поэтому газеты дорожают, а подписчиков становится все меньше. Конечно, число подписчиков как в Европе, так и у нас постоянно сокращается - интернет поглощает традиционные СМИ, но в отличие от Украины, на Западе все же не оставляют собственные отечественные печатные издания на произвол судьбы. Ведь это то же, что объявить оборону страны бизнесом. Ну, не хотят, скажем, потребители услуги «платить за военные-морские силы (море от нас далеко, очень дорого и т.д.) - так мы этот «бизнес» закроем. Со СМИ во время войны - то же самое. ... Вражеские голоса на украинских волнах
К примеру, сайт российской пропагандистской радиостанции "Вести-FM" на территории Украины заблокирован. Но ее круглосуточно прекрасно слышно не только на Youtube, но и в средневолновом диапазоне на Юге Украины. Едешь, например, на рассвете по степи на озимые посмотреть, включаешь приемник, а там - рупор Кремля Владимир Соловьев Украины поносит и Путина прославляет. Ни для кого не секрет, что передачи «Вести-FM» на весь южноукраинский регион транслируются с территории Приднестровья. В поселке Маяк, недалеко от границы с Украиной, расположен сверхмощный телерадиотрансляционный центр - бывший секретный «объект 850», который с 2007 года принадлежит России. К 2014 году была проведена полная модернизация объекта. По сути - это один из инструментов долгосрочной экспансионистской стратегии, с помощью которого Россия беспрепятственно ретранслирует свои имперские месседжи, усиливая влияние в определенных регионах мира, в том числе и в Украине. ... Слышать, видеть и ... понимать
За последнее время Общественное радиовещания получило рекордное количество FM-частот по всей территории Украины. Конечно, это хорошая новость, но она касается преимущественно горожан. О сельских жителей предпочитают почему-то не вспоминать. А если и вспоминают, то в довольно сомнительном контексте, как тот же "Укртелеком" с его почти ретроградным "одним процентом", или "Укрпочта", которая тоже все время на бабушек с их пенсиями жалуется, мол, эволюционировать монополисту не дают. Хотя понять, чем так провинились перед государством те же бабушки - тяжело. ... О доступности УР в интернете в сельских регионах Юга Украины, с его необозримыми степями-полями - тут слов не хватает. Ну разве что диджитализация страны пойдет стахановскими темпами. Поэтому утро у многих жителей Юга Украины начинается... с российского гимна. Им и заканчивается. ...
А потім знов скажуть, що люди якісь не такі, новий мур ставити і знов відгороджуватися від них треба...Немає системної державної політики ні в чому. Лише пограбування власного народу. Тоді ініціативу перехоплюють сусідні держави. Відео по Берегово, що я вище постив, там вуйко з подвійним громадянством каже, що він є угорцем. З гордістю каже, зверніть увагу! Поки яйка будуть чухати всі землі розійдуться по новим хатам. А люди вже розбігаються хто куди.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Это ошибка. Условия, подписанные в Минске в 2015-м, сегодня можно только ухудшить - тогда подписание происходило в горячую фазу, и позиция Запада по поддержке Украины учитывала их собственные риски (невозможно было понять, сколько агрессии и "амбиций" было у россиян в запасе - насколько далеко они готовы были пойти).
Сейчас же, в условиях вялотекущих перестрелок и незаинтересованности РФ в интеграции Донбасса, Запад и подавно не видит опасности для себя, поэтому такой сильной поддержки в переговорах мы не получим (что уже ощущается в позициях Франции и Германии). Ну а путин, естественно, не подпишет условия, ухудшающие позиции РФ. Для этого нет ни одной предпосылки...
ИМХО, сейчас нам ни с кем ничего не нужно подписывать - нужно продолжать обвинять РФ в неисполнении Минска-2. Но грамотно и профессионально, а не как Порошенко с куском маршрутки и заунывной "остаточне прощавай".
PS: что-то форум совсем мертвый. pesikot уже сам себе итоги пишет
zРадио написав:ИМХО, сейчас нам ни с кем ничего не нужно подписывать - нужно продолжать обвинять РФ в неисполнении Минска-2. Но грамотно и профессионально, а не как Порошенко с куском маршрутки и заунывной "остаточне прощавай"
Так у этих новых ведь вообще получается только "Здравия желаю, товарищ подполковник".
vladvlas написав:Знал бы прикуп...(С) Все началось с того, что гиркин разоружил команду десантников на БМД. А знали бы тогда десантники, что лучше переехать пару алкашей, чем потом позор и война... Да, задним числом, особенно на россии, все умны.
Тролль? Или мне показалось?..
vladvlas написав:Чепуха. Где вы в армии-2014 увидели люстрированного профессионала? Россияне, назначенные дваждынесудимым и легитимным?