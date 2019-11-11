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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:41

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"Госпіталі повні": Військовий експерт запідозрив великі втрати ЗСУ на Донбасі
вівторок, 12 листопад 2019, 18:22
https://patrioty.org.ua/politic/hospita ... 03175.html


Військовий експерт Олег Жданов припустив, що кількість поранених на Донбасі українських військовослужбовців перевищує число, яке вказують в офіційних зведеннях штабу Операції Об'єднаних сил (ООС), передають Патріоти України.

"З обстрілами ситуація дуже плачевна. Якщо поранені стали надходити до Києва, це говорить про те, що в Дніпрі й у Харкові госпіталі повні", – сказав він.

Як пояснив експерт, поранених доставляють до військових медзакладів у визначеній черговості. Установа в Дніпрі вважається першою, у Харкові – другою. "Київський військовий госпіталь йде третім. Потім – Одеса, за нею – Львів. Якщо везуть до Києва, значить у Харкові й Дніпрі місць вже немає", – вважає Жданов.
"З цього можна зробити висновок про кількість поранених по всій лінії розмежування", – сказав експерт. Він припустив: справжні втрати не розголошуються, оскільки "розведення сил потрібно зробити будь-якою ціною". "За заявами президента та його Офісу, там перемир'я. За його словами, "там іноді пострілюють". "Іноді пострілюють", а потім в Києві приземляється борт із важкими пораненими", – заявив він.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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