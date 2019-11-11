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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4618461946204621> Додано: Вів 12 лис, 2019 18:05 Нє забудім, нє прастім! Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначає, що втрату окупованих територій українці не пробачать президенту країни.



Про це він розповів в інтерв'ю Liga.net.



Коментуючи дослідження "Дзеркала тижня" про настрої на Донбасі, Арахамія зазначив, що ця статистика його засмутила.



"Перша думка: добре б цю статистику підтвердити ще якимись джерелами. Але я схильний їй більше вірити, ніж не вірити. Що з цим робити? Для того, щоб виграти уми, треба на них впливати . Треба робити телеканали і сайти. Зміна менталітету - справа не швидка", - сказав глава фракції.





На ремарку, що може це ще говорить про те, що треба ставити стіну, адже проект Зеленського про реінтеграцію розсипається, Арахамія сказав:



"Якщо ви поставите стіну і де-факто визнаєте втрату територій - вам цього не пробачать ніколи".



На ремарку журналіста, що не Зеленський їх втратив, Арахамія також зазначив:



"Завжди запам'ятають, при кому це було . Це історія, в яку не включатиметься жоден з політиків в цьому світі". Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27090 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2065 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2019 18:28 Re: Політичні дискусії

Козак-характерник написав: Для того, щоб виграти уми, треба на них впливати. Треба робити телеканали і сайти. Зміна менталітету - справа не швидка", - сказав глава фракції. Для того, щоб виграти уми, треба на них впливати. Треба робити телеканали і сайти. Зміна менталітету - справа не швидка", - сказав глава фракції.



и дела

Украинские медиа на Юге Украины: что можно увидеть, сняв розовые очки

05.11.2019

...

на Юге Украины уже долго вообще не слышно отечественного радиовещателя. В эфире присутствуют, прежде всего, россияне, а еще - молдаване, румыны, венгры, турки, даже китайцы есть, но украинского голоса - ни одного - вы не услышите.

...

Когда заговорит онемевший эфир



Украинская радио в регионе просто нет. От проводного окончательно отказываются ввиду его якобы архаичности, за которую еще надо платить 35 гривень в месяц, а эфирное выключили еще в начале лета-2019. Национальная общественная телерадиокомпания Украины задолжала за услуги Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения, а «Херсоноблэнерго» отключило электроснабжение РЦ «Луч», который собственно и осуществлял трансляцию сигнала Первого канала Украинского радио. С тех пор частота 549 кГц молчит. Между прочим, РЦ "Луч" мощностью 500 кВт накрывал большую часть территории Украины - днем - 60% территории включая оккупированные территории, а с вечера до утра - всю территорию Украины.

...

А что с печатным словом?



Это своего рода гарантия демократии. Потому что это в прошлом веке медиа - были «только бизнес», а сейчас - это оружие, сопоставимое по разрушительной своей силе с ядерным, и поэтому государство должно заниматься его возможностями и вообще - наличием. В Украине же ни льгот, ни дотаций, а «Укрпочта» забирает 50% стоимости подписки. Поэтому газеты дорожают, а подписчиков становится все меньше. Конечно, число подписчиков как в Европе, так и у нас постоянно сокращается - интернет поглощает традиционные СМИ, но в отличие от Украины, на Западе все же не оставляют собственные отечественные печатные издания на произвол судьбы. Ведь это то же, что объявить оборону страны бизнесом. Ну, не хотят, скажем, потребители услуги «платить за военные-морские силы (море от нас далеко, очень дорого и т.д.) - так мы этот «бизнес» закроем. Со СМИ во время войны - то же самое.

...

Вражеские голоса на украинских волнах



К примеру, сайт российской пропагандистской радиостанции "Вести-FM" на территории Украины заблокирован. Но ее круглосуточно прекрасно слышно не только на Youtube, но и в средневолновом диапазоне на Юге Украины. Едешь, например, на рассвете по степи на озимые посмотреть, включаешь приемник, а там - рупор Кремля Владимир Соловьев Украины поносит и Путина прославляет. Ни для кого не секрет, что передачи «Вести-FM» на весь южноукраинский регион транслируются с территории Приднестровья. В поселке Маяк, недалеко от границы с Украиной, расположен сверхмощный телерадиотрансляционный центр - бывший секретный «объект 850», который с 2007 года принадлежит России. К 2014 году была проведена полная модернизация объекта. По сути - это один из инструментов долгосрочной экспансионистской стратегии, с помощью которого Россия беспрепятственно ретранслирует свои имперские месседжи, усиливая влияние в определенных регионах мира, в том числе и в Украине.

...

Слышать, видеть и ... понимать



За последнее время Общественное радиовещания получило рекордное количество FM-частот по всей территории Украины. Конечно, это хорошая новость, но она касается преимущественно горожан. О сельских жителей предпочитают почему-то не вспоминать. А если и вспоминают, то в довольно сомнительном контексте, как тот же "Укртелеком" с его почти ретроградным "одним процентом", или "Укрпочта", которая тоже все время на бабушек с их пенсиями жалуется, мол, эволюционировать монополисту не дают. Хотя понять, чем так провинились перед государством те же бабушки - тяжело.

...

О доступности УР в интернете в сельских регионах Юга Украины, с его необозримыми степями-полями - тут слов не хватает. Ну разве что диджитализация страны пойдет стахановскими темпами. Поэтому утро у многих жителей Юга Украины начинается... с российского гимна. Им и заканчивается.

...

https://www.ukrinform.ru/rubric-society ... -ocki.html Словаи дела yanyura Повідомлень: 5034 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2019 18:42 yanyura написав: Слова

Козак-характерник написав: Для того, щоб виграти уми, треба на них впливати. Треба робити телеканали і сайти. Зміна менталітету - справа не швидка", - сказав глава фракції. Для того, щоб виграти уми, треба на них впливати. Треба робити телеканали і сайти. Зміна менталітету - справа не швидка", - сказав глава фракції.



и дела

Украинские медиа на Юге Украины: что можно увидеть, сняв розовые очки

05.11.2019

...

на Юге Украины уже долго вообще не слышно отечественного радиовещателя. В эфире присутствуют, прежде всего, россияне, а еще - молдаване, румыны, венгры, турки, даже китайцы есть, но украинского голоса - ни одного - вы не услышите.

...

Когда заговорит онемевший эфир



Украинская радио в регионе просто нет. От проводного окончательно отказываются ввиду его якобы архаичности, за которую еще надо платить 35 гривень в месяц, а эфирное выключили еще в начале лета-2019. Национальная общественная телерадиокомпания Украины задолжала за услуги Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения, а «Херсоноблэнерго» отключило электроснабжение РЦ «Луч», который собственно и осуществлял трансляцию сигнала Первого канала Украинского радио. С тех пор частота 549 кГц молчит. Между прочим, РЦ "Луч" мощностью 500 кВт накрывал большую часть территории Украины - днем - 60% территории включая оккупированные территории, а с вечера до утра - всю территорию Украины.

...

А что с печатным словом?



Это своего рода гарантия демократии. Потому что это в прошлом веке медиа - были «только бизнес», а сейчас - это оружие, сопоставимое по разрушительной своей силе с ядерным, и поэтому государство должно заниматься его возможностями и вообще - наличием. В Украине же ни льгот, ни дотаций, а «Укрпочта» забирает 50% стоимости подписки. Поэтому газеты дорожают, а подписчиков становится все меньше. Конечно, число подписчиков как в Европе, так и у нас постоянно сокращается - интернет поглощает традиционные СМИ, но в отличие от Украины, на Западе все же не оставляют собственные отечественные печатные издания на произвол судьбы. Ведь это то же, что объявить оборону страны бизнесом. Ну, не хотят, скажем, потребители услуги «платить за военные-морские силы (море от нас далеко, очень дорого и т.д.) - так мы этот «бизнес» закроем. Со СМИ во время войны - то же самое.

...

Вражеские голоса на украинских волнах



К примеру, сайт российской пропагандистской радиостанции "Вести-FM" на территории Украины заблокирован. Но ее круглосуточно прекрасно слышно не только на Youtube, но и в средневолновом диапазоне на Юге Украины. Едешь, например, на рассвете по степи на озимые посмотреть, включаешь приемник, а там - рупор Кремля Владимир Соловьев Украины поносит и Путина прославляет. Ни для кого не секрет, что передачи «Вести-FM» на весь южноукраинский регион транслируются с территории Приднестровья. В поселке Маяк, недалеко от границы с Украиной, расположен сверхмощный телерадиотрансляционный центр - бывший секретный «объект 850», который с 2007 года принадлежит России. К 2014 году была проведена полная модернизация объекта. По сути - это один из инструментов долгосрочной экспансионистской стратегии, с помощью которого Россия беспрепятственно ретранслирует свои имперские месседжи, усиливая влияние в определенных регионах мира, в том числе и в Украине.

...

Слышать, видеть и ... понимать



За последнее время Общественное радиовещания получило рекордное количество FM-частот по всей территории Украины. Конечно, это хорошая новость, но она касается преимущественно горожан. О сельских жителей предпочитают почему-то не вспоминать. А если и вспоминают, то в довольно сомнительном контексте, как тот же "Укртелеком" с его почти ретроградным "одним процентом", или "Укрпочта", которая тоже все время на бабушек с их пенсиями жалуется, мол, эволюционировать монополисту не дают. Хотя понять, чем так провинились перед государством те же бабушки - тяжело.

...

О доступности УР в интернете в сельских регионах Юга Украины, с его необозримыми степями-полями - тут слов не хватает. Ну разве что диджитализация страны пойдет стахановскими темпами. Поэтому утро у многих жителей Юга Украины начинается... с российского гимна. Им и заканчивается.

...

https://www.ukrinform.ru/rubric-society ... -ocki.html Словаи дела

А потім знов скажуть, що люди якісь не такі, новий мур ставити і знов відгороджуватися від них треба...Немає системної державної політики ні в чому. Лише пограбування власного народу. Тоді ініціативу перехоплюють сусідні держави. Відео по Берегово, що я вище постив, там вуйко з подвійним громадянством каже, що він є угорцем. З гордістю каже, зверніть увагу! Поки яйка будуть чухати всі землі розійдуться по новим хатам. А люди вже розбігаються хто куди. А потім знов скажуть, що люди якісь не такі, новий мур ставити і знов відгороджуватися від них треба...Немає системної державної політики ні в чому. Лише пограбування власного народу. Тоді ініціативу перехоплюють сусідні держави. Відео по Берегово, що я вище постив, там вуйко з подвійним громадянством каже, що він є угорцем. З гордістю каже, зверніть увагу! Поки яйка будуть чухати всі землі розійдуться по новим хатам.А люди вже розбігаються хто куди. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27090 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2065 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2019 18:49 Козак-характерник и yanyura

Постите инфу с российских ресурсов. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3377 З нами з: 31.08.09 Подякував: 244 раз. Подякували: 791 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2019 19:24 mephala написав: https://news.liga.net/politics/news/arahamiya-nado-uyti-ot-minskih-dogovorennostey

нормандская встреча необходима для того, чтобы уйти от "кабальных" минских договоренностей

Арахамия считает, что на смену минскому формату должен прийти "другой порядок переговоров с привлечением большего числа партнеров, с более сильной позицией Украины" нормандская встреча необходима для того, чтобы уйти от "кабальных" минских договоренностейАрахамия считает, что на смену минскому формату должен прийти "другой порядок переговоров с привлечением большего числа партнеров, с более сильной позицией Украины"



Это ошибка. Условия, подписанные в Минске в 2015-м, сегодня можно только ухудшить - тогда подписание происходило в горячую фазу, и позиция Запада по поддержке Украины учитывала их собственные риски (невозможно было понять, сколько агрессии и "амбиций" было у россиян в запасе - насколько далеко они готовы были пойти).



Сейчас же, в условиях вялотекущих перестрелок и незаинтересованности РФ в интеграции Донбасса, Запад и подавно не видит опасности для себя, поэтому такой сильной поддержки в переговорах мы не получим (что уже ощущается в позициях Франции и Германии). Ну а путин, естественно, не подпишет условия, ухудшающие позиции РФ. Для этого нет ни одной предпосылки...



ИМХО, сейчас нам ни с кем ничего не нужно подписывать - нужно продолжать обвинять РФ в неисполнении Минска-2. Но грамотно и профессионально, а не как Порошенко с куском маршрутки и заунывной "остаточне прощавай".



PS: что-то форум совсем мертвый. pesikot уже сам себе итоги пишет Это ошибка. Условия, подписанные в Минске в 2015-м, сегодня можно только ухудшить - тогда подписание происходило в горячую фазу, и позиция Запада по поддержке Украины учитывала их собственные риски (невозможно было понять, сколько агрессии и "амбиций" было у россиян в запасе - насколько далеко они готовы были пойти).Сейчас же, в условиях вялотекущих перестрелок и незаинтересованности РФ в интеграции Донбасса, Запад и подавно не видит опасности для себя, поэтому такой сильной поддержки в переговорах мы не получим (что уже ощущается в позициях Франции и Германии). Ну а путин, естественно, не подпишет условия, ухудшающие позиции РФ. Для этого нет ни одной предпосылки...ИМХО, сейчас нам ни с кем ничего не нужно подписывать - нужно продолжать обвинять РФ в неисполнении Минска-2. Но грамотно и профессионально, а не как Порошенко с куском маршрутки и заунывной "остаточне прощавай".PS: что-то форум совсем мертвый.уже сам себе итоги пишет zРадио

Повідомлень: 4116 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2019 19:35 zРадио написав: ИМХО, сейчас нам ни с кем ничего не нужно подписывать - нужно продолжать обвинять РФ в неисполнении Минска-2. Но грамотно и профессионально, а не как Порошенко с куском маршрутки и заунывной "остаточне прощавай" ИМХО, сейчас нам ни с кем ничего не нужно подписывать - нужно продолжать обвинять РФ в неисполнении Минска-2. Но грамотно и профессионально, а не как Порошенко с куском маршрутки и заунывной "остаточне прощавай"

Так у этих новых ведь вообще получается только "Здравия желаю, товарищ подполковник". Так у этих новых ведь вообще получается только "Здравия желаю, товарищ подполковник". M-Audio Повідомлень: 1672 З нами з: 23.03.11 Подякував: 272 раз. Подякували: 261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2019 19:41 vladvlas написав: Знал бы прикуп...(С)

Все началось с того, что гиркин разоружил команду десантников на БМД. А знали бы тогда десантники, что лучше переехать пару алкашей, чем потом позор и война...

Да, задним числом, особенно на россии, все умны.

Знал бы прикуп...(С)Все началось с того, что гиркин разоружил команду десантников на БМД. А знали бы тогда десантники, что лучше переехать пару алкашей, чем потом позор и война...Да, задним числом,, все умны.



Тролль? Или мне показалось?..



vladvlas написав: Чепуха. Где вы в армии-2014 увидели люстрированного профессионала? Россияне, назначенные дваждынесудимым и легитимным? Чепуха. Где вы в армии-2014 увидели люстрированного профессионала? Россияне, назначенные дваждынесудимым и легитимным?



Закон о люстрации читайте Тролль? Или мне показалось?..Закон о люстрации читайте zРадио

Повідомлень: 4116 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2019 19:41 M-Audio

"Госпіталі повні": Військовий експерт запідозрив великі втрати ЗСУ на Донбасі

вівторок, 12 листопад 2019, 18:22

https://patrioty.org.ua/politic/hospita ... 03175.html





Військовий експерт Олег Жданов припустив, що кількість поранених на Донбасі українських військовослужбовців перевищує число, яке вказують в офіційних зведеннях штабу Операції Об'єднаних сил (ООС), передають Патріоти України.



"З обстрілами ситуація дуже плачевна. Якщо поранені стали надходити до Києва, це говорить про те, що в Дніпрі й у Харкові госпіталі повні", – сказав він.



Як пояснив експерт, поранених доставляють до військових медзакладів у визначеній черговості. Установа в Дніпрі вважається першою, у Харкові – другою. "Київський військовий госпіталь йде третім. Потім – Одеса, за нею – Львів. Якщо везуть до Києва, значить у Харкові й Дніпрі місць вже немає", – вважає Жданов.

"З цього можна зробити висновок про кількість поранених по всій лінії розмежування", – сказав експерт. Він припустив: справжні втрати не розголошуються, оскільки "розведення сил потрібно зробити будь-якою ціною". "За заявами президента та його Офісу, там перемир'я. За його словами, "там іноді пострілюють". "Іноді пострілюють", а потім в Києві приземляється борт із важкими пораненими", – заявив він. передають Патріоти України."З обстрілами ситуація дуже плачевна. Якщо поранені стали надходити до Києва, це говорить про те, що в Дніпрі й у Харкові госпіталі повні", – сказав він.Як пояснив експерт, поранених доставляють до військових медзакладів у визначеній черговості. Установа в Дніпрі вважається першою, у Харкові – другою. "Київський військовий госпіталь йде третім. Потім – Одеса, за нею – Львів. Якщо везуть до Києва, значить у Харкові й Дніпрі місць вже немає", – вважає Жданов."З цього можна зробити висновок про кількість поранених по всій лінії розмежування", – сказав експерт. Він припустив: справжні втрати не розголошуються, оскільки "розведення сил потрібно зробити будь-якою ціною". "За заявами президента та його Офісу, там перемир'я. За його словами, "там іноді пострілюють". "Іноді пострілюють", а потім в Києві приземляється борт із важкими пораненими", – заявив він. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7187 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2019 19:56 zРадио написав: PS: что-то форум совсем мертвый. pesikot уже сам себе итоги пишет PS: что-то форум совсем мертвый.уже сам себе итоги пишет

Но ты и твои пригожинские, каждый раз вылазят, на мои итоги

Мёртвый форум ? Не думаю Но ты и твои пригожинские, каждый раз вылазят, на мои итогиМёртвый форум ? Не думаю "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3377 З нами з: 31.08.09 Подякував: 244 раз. Подякували: 791 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2019 20:36 Козак-характерник написав: Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначає, що втрату окупованих територій українці не пробачать президенту країни.



Про це він розповів в інтерв'ю Liga.net.



Коментуючи дослідження "Дзеркала тижня" про настрої на Донбасі, Арахамія зазначив, що ця статистика його засмутила.



"Перша думка: добре б цю статистику підтвердити ще якимись джерелами. Але я схильний їй більше вірити, ніж не вірити. Що з цим робити? Для того, щоб виграти уми, треба на них впливати . Треба робити телеканали і сайти. Зміна менталітету - справа не швидка", - сказав глава фракції.





На ремарку, що може це ще говорить про те, що треба ставити стіну, адже проект Зеленського про реінтеграцію розсипається, Арахамія сказав:



"Якщо ви поставите стіну і де-факто визнаєте втрату територій - вам цього не пробачать ніколи".



На ремарку журналіста, що не Зеленський їх втратив, Арахамія також зазначив:



"Завжди запам'ятають, при кому це було . Це історія, в яку не включатиметься жоден з політиків в цьому світі". Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначає, що втрату окупованих територій українці не пробачать президенту країни.Про це він розповів в інтерв'ю Liga.net.Коментуючи дослідження "Дзеркала тижня" про настрої на Донбасі, Арахамія зазначив, що ця статистика його засмутила."Перша думка: добре б цю статистику підтвердити ще якимись джерелами. Але я схильний їй більше вірити, ніж не вірити. Що з цим робити?. Треба робити телеканали і сайти. Зміна менталітету - справа не швидка", - сказав глава фракції.На ремарку, що може це ще говорить про те, що треба ставити стіну, адже проект Зеленського про реінтеграцію розсипається, Арахамія сказав:На ремарку журналіста, що не Зеленський їх втратив, Арахамія також зазначив:. Це історія, в яку не включатиметься жоден з політиків в цьому світі".

Населению прямым смыслом не до этого, кто не выехал, будет бороться за жизнь:

Тариф на электроэнергию для населения нужно повышать, — Прокип

[09:50 12 ноября 2019 года ]

http://ukrrudprom.com/news/Tarif_na_ele ... rokip.html

Тарифы на электроэнергию для населения нужно выравнивать с тарифами для промышленности, в перспективе это может обеспечить снижение цены на ток. Об этом заявил эксперт “Украинского института будущего” Андриан Прокоп в эфире канала “Хвиля”, пишут Украинские новости.



Эксперт отметил что через возложение государством на “Энергоатом” и “Укргидроэнерго” спецобоязательства по продаже дешевой электроэнергии населению проигрывают все, в том числе и населения, поскольку крупные генерирующие компании фактически исключены из рынка.



“Проигрывают все, кроме населения, платежку получают ниже, но по факту, получают высокую цену продукции, эти все макроэффекты, так как импорт и замена национального производства — это и давление на национальную валюту, на платежный баланс и все остальные. Здесь одной рукой пытаемся сделать хорошо, а другой даем такую ​​оплеуху всем”, — сказал Прокип.



Он отметил, что тарифы на электроэнергию для населения нужно поднимать, как минимум, до уровня тарифов на ток для промышленных потребителей. А незащищенным слоям населения предоставлять субсидии.



“Фактически по всем правилам цены для населения и промышленности должны быть одинаковыми. А вообще даже еще выше, потому что промышленность — это преимущественно оптовый покупатель. Тот, кто покупает больше, всегда получает какую-то скидку. А население с особым графиком, то есть с пиками, должно платить по всем правилам высокую цену. А те уже, кто не может себе позволить заплатить такую ​​цену, им нужно компенсировать какими-то монетизируемыми субсидиями”, — пояснил Прокоп.



Он привел пример рынка электроэнергии Словакии, схожего по структуре с рынком Украины, где тарифы для населения и промышленности одинаковые, и у них цена на электроэнергию ниже, чем в Украине.



“Ситуация в Словакии, что у них тоже более 50% энергии — это атомка. 30% — это уголь. И остальная — восзобновляемая. Но паритет цен для населения и промышленности другой. И получается так, что они с очень сходной структурой производства электроэнергии очень часто имеют более низкую цену. А мы за счет того, что мы дешевую генерацию исключили из рынка, не пускаем ее, должны соответственно более высокой цене”, — сказал Прокип.



Напомним, ранее председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей, и цены на ток для населения неизбежно вырастут Тарифы на электроэнергию для населения нужно выравнивать с тарифами для промышленности, в перспективе это может обеспечить снижение цены на ток. Об этом заявил эксперт “Украинского института будущего” Андриан Прокоп в эфире канала “Хвиля”, пишут Украинские новости.Эксперт отметил что через возложение государством на “Энергоатом” и “Укргидроэнерго” спецобоязательства по продаже дешевой электроэнергии населению проигрывают все, в том числе и населения, поскольку крупные генерирующие компании фактически исключены из рынка.“Проигрывают все, кроме населения, платежку получают ниже, но по факту, получают высокую цену продукции, эти все макроэффекты, так как импорт и замена национального производства — это и давление на национальную валюту, на платежный баланс и все остальные. Здесь одной рукой пытаемся сделать хорошо, а другой даем такую ​​оплеуху всем”, — сказал Прокип.Он отметил, что тарифы на электроэнергию для населения нужно поднимать, как минимум, до уровня тарифов на ток для промышленных потребителей. А незащищенным слоям населения предоставлять субсидии.“Фактически по всем правилам цены для населения и промышленности должны быть одинаковыми. А вообще даже еще выше, потому что промышленность — это преимущественно оптовый покупатель. Тот, кто покупает больше, всегда получает какую-то скидку. А население с особым графиком, то есть с пиками, должно платить по всем правилам высокую цену. А те уже, кто не может себе позволить заплатить такую ​​цену, им нужно компенсировать какими-то монетизируемыми субсидиями”, — пояснил Прокоп.Он привел пример рынка электроэнергии Словакии, схожего по структуре с рынком Украины, где тарифы для населения и промышленности одинаковые, и у них цена на электроэнергию ниже, чем в Украине.“Ситуация в Словакии, что у них тоже более 50% энергии — это атомка. 30% — это уголь. И остальная — восзобновляемая. Но паритет цен для населения и промышленности другой. И получается так, что они с очень сходной структурой производства электроэнергии очень часто имеют более низкую цену. А мы за счет того, что мы дешевую генерацию исключили из рынка, не пускаем ее, должны соответственно более высокой цене”, — сказал Прокип.Напомним, ранее председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей, и цены на ток для населения неизбежно вырастут

- Это прямой результат ликвидации "Роттердам+"?

- Кому пакращало?

В "банановой державе?" - только зимой у нас - холодно. Населению прямым смыслом не до этого, кто не выехал, будет бороться за жизнь:- Это прямой результат ликвидации "Роттердам+"?- Кому пакращало?В "банановой державе?" - только зимой у нас - холодно. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

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