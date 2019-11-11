К этому уже даже Кива дошёл, своим умом.
- Как можно общаться, столько лет и иметь патологическое невосприятие действительности?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 12 лис, 2019 20:58
К Киве отношение у каждого своё, но рекомендую 5 - десять минут просмотра.
К этому уже даже Кива дошёл, своим умом.
- Как можно общаться, столько лет и иметь патологическое невосприятие действительности?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 12 лис, 2019 21:20
Re: Політичні дискусії
"Доречі хочу написати скаргу на неї в керівництво фінанси юа. За непрофесійну роботу Модератором"
Перес, звідки візьметься інтелект в українських молодиків? Згадайте, в яких умовах вони виросли. Правильно... Це ми - пасинки супердержави, вони - діти третього світу.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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