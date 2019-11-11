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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4618461946204621 Додано: Вів 12 лис, 2019 21:16 Schmit

Повідомлень: 720 З нами з: 08.09.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2019 21:33 pesikot написав: zРадио написав: PS: что-то форум совсем мертвый. pesikot уже сам себе итоги пишет PS: что-то форум совсем мертвый.уже сам себе итоги пишет

Но ты и твои пригожинские, каждый раз вылазят, на мои итоги

Мёртвый форум ? Не думаю Но ты и твои пригожинские, каждый раз вылазят, на мои итогиМёртвый форум ? Не думаю



Ага Поговори-поговори... С оппонированием на твою соловьевщину выходят разные люди и в разное время. Что логично. А вот ты публикуешь эту соловьевщину каждый день в одно время - соответственно, и начинаешь готовить ее в одно время. Что нелогично. Правда, тут есть нюанс - нелогично это для рядового форумчанина, а для штатного тролля - наоборот.



PS: твоя пунктуация доставляет... смотри, а то бонуса лишат АгаПоговори-поговори... С оппонированием на твою соловьевщину выходят разные люди и в разное время. Что логично. А вот ты публикуешь эту соловьевщину каждый день в одно время - соответственно, и начинаешь готовить ее в одно время. Что нелогично. Правда, тут есть нюанс - нелогично это для рядового форумчанина, а для штатного тролля - наоборот.PS: твоя пунктуация доставляет... смотри, а то бонуса лишат zРадио

Повідомлень: 4119 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2019 21:47 Schmit

Повідомлень: 720 З нами з: 08.09.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2019 21:57 pesikot написав: Козак-характерник и yanyura

Постите инфу с российских ресурсов. Постите инфу с российских ресурсов.

Ну, если Укринформ российский ресурс, тогда вы точно живете не в Украине и не знаете украинских реалий.

Об агентстве



УКРИНФОРМ - единственное национальное информационное агентство Украины, источник информации о политической, экономической, социальной, научной, культурной, общественной жизни в Украине и за рубежом. Агентство работает с 1918 года.



Сегодня УКРИНФОРМ имеет наибольшую сеть региональных и зарубежных корпунктов. Корреспонденты агентства работают в каждом регионе Украины и в 9 странах мира: Бельгии, Китае, Молдове, Германии, Нидерландах, Польше, России, США, Франции.



Ежедневно УКРИНФОРМ предоставляет читателям полную и объективную картину событий: свыше 300 новостей за сутки, эксклюзивные комментарии и интервью, фоторепортажи, инфографику.



Новости выходят на украинском, русском, английском, немецком, испанском, французском и китайском языках.



Агентство выпускает десятки профессиональных информационных продуктов: ленты, информационные пакеты и вестники. Среди подписчиков и партнеров Укринформа: электронные и печатные СМИ, теле- и радиокомпании Украины, медиа зарубежных стран, властные и бизнес структуры, посольства и консульства, предприятия, банки.



УКРИНФОРМ имеет профессиональную Фотослужбу и крупнейший в Украине исторический фотоархив. Фотоколлекция агентства насчитывает свыше 500 000 снимков. Региональные и зарубежные фотокорреспонденты Укринформа работают с самым современным оборудованием, ежедневно пополняют коллекцию десятками новых фоторепортажей важных и интересных событий.



Пресс-центр Укринформа обеспечивает профессиональную подготовку и проведение пресс-конференций, брифингов, круглых столов, Интернет-конференций, видеомостов, презентаций, семинаров, выставок, комплексное медиа-сопровождение мероприятий. Залы вмещают до 100 человек и оснащены самым современным оборудованием. Среди постоянных гостей пресс-центра: первые лица государства, министры Украины, известные политики, зарубежные дипломаты, выдающиеся спортсмены, артисты, писатели и ученые, религиозные и общественные деятели, звезды шоу-бизнеса.



УКРИНФОРМ - единственный от Украины член Европейского альянса информационных агентств, а также член Ассоциации национальных информационных агентств стран Причерноморья.

https://www.ukrinform.ru/info/about_agency.html



Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» — державне інформаційне агентство, яке щодня публікує близько 500 інформаційних та аналітичних повідомлень українською, російською, англійською, іспанською, німецькою, французькою та китайською мовами, та майже 200 оригінальних фотознімків.

...

Центральний офіс агентства міститься в Києві за адресою: 01001, Київ-1, МСП, вул. Богдана Хмельницького, 8/16.

...

Одержувачами інформації Укрінформу є державні структури, газети різних рівнів та телерадіокомпанії України, підприємства, організації, комерційні фірми, посольства і консульства, підприємства, банки, зарубіжні споживачі.



Інформаційні стрічки Укрінформу отримують за угодами 26 зарубіжних агентств, серед яких, зокрема: ІТАР-ТАСС (Росія), МТІ (Угорщина), TASR (Словаччина), ТАНЮГ(Сербія), БТА (Болгарія), Сіньхуа (Китай), БілТА (Білорусь), ЕЛЬТА (Литва), АзерТадж (Азербайджан), КАБАР (Киргизстан); зарубіжні посольства в Україні, передплатники у США, Канаді, ФРН, Королівстві Бельгія, Республіці Болгарія, Республіці Польща, Австралії.



Наявний в Укрінформі Прес-центр забезпечує професійну підготовку та проведення прес-конференцій, брифінгів, круглих столів, Інтернет-конференцій, відеомостів, презентацій, семінарів, виставок та гарячих телефонних ліній.



У 2018 році в Україні відзначено на державному рівні пам'ятну дату — 100 років з часу заснування Українського телеграфного агентства (нині – Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ») (березень 1918).[7]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 1%80%D0%BC



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 березня 2014 р. № 231-р



Київ



Про призначення Харченка О. О.

генеральним директором Українського національного

інформаційного агентства “Укрінформ”



Призначити Харченка Олександра Олександровича генеральним директором Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”.



Прем’єр-міністр України



А. ЯЦЕНЮК

https://www.kmu.gov.ua/npas/247130715 Ну, если Укринформ российский ресурс, тогда вы точно живете не в Украине и не знаете украинских реалий. yanyura Повідомлень: 5035 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2019 22:06 Kudrjavuy написав: Эксперт отметил что через возложение государством на “Энергоатом” и “Укргидроэнерго” спецобоязательства по продаже дешевой электроэнергии населению проигрывают все, в том числе и населения, поскольку крупные генерирующие компании фактически исключены из рынка.

Эксперт отметил что через возложение государством на “Энергоатом” и “Укргидроэнерго” спецобоязательства по продаже дешевой электроэнергии населению проигрывают все, в том числе и населения, поскольку крупные генерирующие компании фактически исключены из рынка.



Продажный эксперд на зарплате Ахметова! Спецобязательства Энергоатома и Гидроэнерго покрывают не низкие тарифы для населения, а высокие - для ТЭС, СЭС и ВЭС ДТЭК!



Так, Энергоатом, производящий 55% всей электроэнергии в стране, продает государственной Укрэнерго электроэнергию по 50 коп. Если бы таким образом субсидировалось население, то отпускной тариф для него был бы не выше 60 коп. Но таких цифр и близко нет! В среднем потребительский тариф составляет 140 коп.



А вот ДТЭКу Укрэнерго башляет 200-230 коп за кВтч тепловой энергии и 440-520 коп - за кВтч т.н. зеленой энергии.



Даже ребенок сможет разобраться, и экспертом необязательно быть, что это мошенничество существует лишь по одной причине - незаконное обогащение!



В энергетике СЭС с ее заоблачной себестоимостью для государства (и, следовательно, рядового потребителя) вообще нет никакой ценности - на Юге страны, куда Ахметов тулит эти мощности, есть 2 АЭС (одна из которых, Запорожская, крупнейшая в Европе), обеспечивающие сеть необходимой емкостью и 3 крупные ГЭС/ГАЭС + 6 крупных ТЭС, обеспечивающие сеть необходимой маневренностью.



Но из-за коррупционной лавочки Ахметова, гордо называемой "возобновляемыми источниками энергии", и АЭС и ГЭС/ГАЭС работают в ограниченном режиме, что радикально повышает средневзвешенную себестоимость электроэнергии (меньше сверхдешевой энергии АЭС и просто дешевой энергии ГЭК, больше сверхдорогой зеленой энергии и просто дорогую тепловой)... Продажный эксперд на зарплате Ахметова! Спецобязательства Энергоатома и Гидроэнерго покрывают не низкие тарифы для населения, а высокие - для ТЭС, СЭС и ВЭС ДТЭК!Так, Энергоатом, производящий 55% всей электроэнергии в стране, продает государственной Укрэнерго электроэнергию по 50 коп. Если бы таким образом субсидировалось население, то отпускной тариф для него был бы не выше 60 коп. Но таких цифр и близко нет! В среднем потребительский тариф составляет 140 коп.А вот ДТЭКу Укрэнерго башляет 200-230 коп за кВтч тепловой энергии и 440-520 коп - за кВтч т.н. зеленой энергии.Даже ребенок сможет разобраться, и экспертом необязательно быть, что это мошенничество существует лишь по одной причине - незаконное обогащение!В энергетике СЭС с ее заоблачной себестоимостью для государства (и, следовательно, рядового потребителя) вообще нет никакой ценности - на Юге страны, куда Ахметов тулит эти мощности, есть 2 АЭС (одна из которых, Запорожская, крупнейшая в Европе), обеспечивающие сеть необходимой емкостью и 3 крупные ГЭС/ГАЭС + 6 крупных ТЭС, обеспечивающие сеть необходимой маневренностью.Но из-за коррупционной лавочки Ахметова, гордо называемой "возобновляемыми источниками энергии", и АЭС и ГЭС/ГАЭС работают в ограниченном режиме, что радикально повышает средневзвешенную себестоимость электроэнергии (меньше сверхдешевой энергии АЭС и просто дешевой энергии ГЭК, больше сверхдорогой зеленой энергии и просто дорогую тепловой)... zРадио

Повідомлень: 4119 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2019 22:33 zРадио написав: vladvlas написав: Знал бы прикуп...(С)

Все началось с того, что гиркин разоружил команду десантников на БМД. А знали бы тогда десантники, что лучше переехать пару алкашей, чем потом позор и война...

Да, задним числом, особенно на россии, все умны.

Знал бы прикуп...(С)Все началось с того, что гиркин разоружил команду десантников на БМД. А знали бы тогда десантники, что лучше переехать пару алкашей, чем потом позор и война...Да, задним числом,, все умны.

Тролль? Или мне показалось?.. Тролль? Или мне показалось?.. Ну мне до вас и волгарей далеко конечно.

zРадио написав: vladvlas написав: Чепуха. Где вы в армии-2014 увидели люстрированного профессионала? Россияне, назначенные дваждынесудимым и легитимным? Чепуха. Где вы в армии-2014 увидели люстрированного профессионала? Россияне, назначенные дваждынесудимым и легитимным?

Закон о люстрации читайте Закон о люстрации читайте О я вижу вы его прочитали

Тогда повторяю простой вопрос: кого из "профессионалов" в погонах люстрировали в начале войны? Узнаем кто троллит.



Это сейчас зеленые по судам таскают реальных боевых офицеров в надежде хоть что-то нарыть на Пороха. Или просто на фоне профессионала Дубинского показать "борьбу" с коррупцией Ну мне до вас и волгарей далеко конечно.О я вижу вы его прочиталиТогда повторяю простой вопрос: кого из "профессионалов" в погонах люстрировали в начале войны? Узнаем кто троллит.Это сейчас зеленые по судам таскают реальных боевых офицеров в надежде хоть что-то нарыть на Пороха. Или просто на фоне профессионала Дубинского показать "борьбу" с коррупцией Подолянин Повідомлень: 640 З нами з: 25.05.14 Подякував: 24 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2019 22:53 Подолянин написав: zРадио написав: vladvlas написав: Знал бы прикуп...(С)

Все началось с того, что гиркин разоружил команду десантников на БМД. А знали бы тогда десантники, что лучше переехать пару алкашей, чем потом позор и война...

Да, задним числом, особенно на россии, все умны.

Знал бы прикуп...(С)Все началось с того, что гиркин разоружил команду десантников на БМД. А знали бы тогда десантники, что лучше переехать пару алкашей, чем потом позор и война...Да, задним числом,, все умны.

Тролль? Или мне показалось?.. Тролль? Или мне показалось?.. Ну мне до вас и волгарей далеко конечно.

Ну мне до вас и волгарей далеко конечно.



Зашквар недели - тролль запамятовал, что начинал спор с одной учетки (vladvlas), и... продолжил с другой (Подолянин) Зашквар недели - тролль запамятовал, что начинал спор с одной учетки (vladvlas), и... продолжил с другой (Подолянин) zРадио

Повідомлень: 4119 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2019 22:59 pesikot написав: ............

3) В четверг прибывает миссия МВФ, а вчера-сегодня задержания, совпадения ? Нет. Посыл для руководства НБУ быть посговорчивей и продвигать идеи тех, кто стоит за спиной Зеленского ............3) В четверг прибывает миссия МВФ, а вчера-сегодня задержания, совпадения ? Нет. Посыл для руководства НБУ быть посговорчивей и продвигать идеи тех, кто стоит за спиной Зеленского

Например, какие? Например, какие? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14778 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4618461946204621 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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