Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:PS: что-то форум совсем мертвый. pesikot уже сам себе итоги пишет
Но ты и твои пригожинские, каждый раз вылазят, на мои итоги Мёртвый форум ? Не думаю
Ага Поговори-поговори... С оппонированием на твою соловьевщину выходят разные люди и в разное время. Что логично. А вот ты публикуешь эту соловьевщину каждый день в одно время - соответственно, и начинаешь готовить ее в одно время. Что нелогично. Правда, тут есть нюанс - нелогично это для рядового форумчанина, а для штатного тролля - наоборот.
PS: твоя пунктуация доставляет... смотри, а то бонуса лишат
pesikot написав:Козак-характерник и yanyura Постите инфу с российских ресурсов.
Ну, если Укринформ российский ресурс, тогда вы точно живете не в Украине и не знаете украинских реалий.
Об агентстве
УКРИНФОРМ - единственное национальное информационное агентство Украины, источник информации о политической, экономической, социальной, научной, культурной, общественной жизни в Украине и за рубежом. Агентство работает с 1918 года.
Сегодня УКРИНФОРМ имеет наибольшую сеть региональных и зарубежных корпунктов. Корреспонденты агентства работают в каждом регионе Украины и в 9 странах мира: Бельгии, Китае, Молдове, Германии, Нидерландах, Польше, России, США, Франции.
Ежедневно УКРИНФОРМ предоставляет читателям полную и объективную картину событий: свыше 300 новостей за сутки, эксклюзивные комментарии и интервью, фоторепортажи, инфографику.
Новости выходят на украинском, русском, английском, немецком, испанском, французском и китайском языках.
Агентство выпускает десятки профессиональных информационных продуктов: ленты, информационные пакеты и вестники. Среди подписчиков и партнеров Укринформа: электронные и печатные СМИ, теле- и радиокомпании Украины, медиа зарубежных стран, властные и бизнес структуры, посольства и консульства, предприятия, банки.
УКРИНФОРМ имеет профессиональную Фотослужбу и крупнейший в Украине исторический фотоархив. Фотоколлекция агентства насчитывает свыше 500 000 снимков. Региональные и зарубежные фотокорреспонденты Укринформа работают с самым современным оборудованием, ежедневно пополняют коллекцию десятками новых фоторепортажей важных и интересных событий.
Пресс-центр Укринформа обеспечивает профессиональную подготовку и проведение пресс-конференций, брифингов, круглых столов, Интернет-конференций, видеомостов, презентаций, семинаров, выставок, комплексное медиа-сопровождение мероприятий. Залы вмещают до 100 человек и оснащены самым современным оборудованием. Среди постоянных гостей пресс-центра: первые лица государства, министры Украины, известные политики, зарубежные дипломаты, выдающиеся спортсмены, артисты, писатели и ученые, религиозные и общественные деятели, звезды шоу-бизнеса.
УКРИНФОРМ - единственный от Украины член Европейского альянса информационных агентств, а также член Ассоциации национальных информационных агентств стран Причерноморья.
Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» — державне інформаційне агентство, яке щодня публікує близько 500 інформаційних та аналітичних повідомлень українською, російською, англійською, іспанською, німецькою, французькою та китайською мовами, та майже 200 оригінальних фотознімків. ... Центральний офіс агентства міститься в Києві за адресою: 01001, Київ-1, МСП, вул. Богдана Хмельницького, 8/16. ... Одержувачами інформації Укрінформу є державні структури, газети різних рівнів та телерадіокомпанії України, підприємства, організації, комерційні фірми, посольства і консульства, підприємства, банки, зарубіжні споживачі.
Інформаційні стрічки Укрінформу отримують за угодами 26 зарубіжних агентств, серед яких, зокрема: ІТАР-ТАСС (Росія), МТІ (Угорщина), TASR (Словаччина), ТАНЮГ(Сербія), БТА (Болгарія), Сіньхуа (Китай), БілТА (Білорусь), ЕЛЬТА (Литва), АзерТадж (Азербайджан), КАБАР (Киргизстан); зарубіжні посольства в Україні, передплатники у США, Канаді, ФРН, Королівстві Бельгія, Республіці Болгарія, Республіці Польща, Австралії.
Наявний в Укрінформі Прес-центр забезпечує професійну підготовку та проведення прес-конференцій, брифінгів, круглих столів, Інтернет-конференцій, відеомостів, презентацій, семінарів, виставок та гарячих телефонних ліній.
У 2018 році в Україні відзначено на державному рівні пам'ятну дату — 100 років з часу заснування Українського телеграфного агентства (нині – Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ») (березень 1918).[7]
Kudrjavuy написав:Эксперт отметил что через возложение государством на “Энергоатом” и “Укргидроэнерго” спецобоязательства по продаже дешевой электроэнергии населению проигрывают все, в том числе и населения, поскольку крупные генерирующие компании фактически исключены из рынка.
Продажный эксперд на зарплате Ахметова! Спецобязательства Энергоатома и Гидроэнерго покрывают не низкие тарифы для населения, а высокие - для ТЭС, СЭС и ВЭС ДТЭК!
Так, Энергоатом, производящий 55% всей электроэнергии в стране, продает государственной Укрэнерго электроэнергию по 50 коп. Если бы таким образом субсидировалось население, то отпускной тариф для него был бы не выше 60 коп. Но таких цифр и близко нет! В среднем потребительский тариф составляет 140 коп.
А вот ДТЭКу Укрэнерго башляет 200-230 коп за кВтч тепловой энергии и 440-520 коп - за кВтч т.н. зеленой энергии.
Даже ребенок сможет разобраться, и экспертом необязательно быть, что это мошенничество существует лишь по одной причине - незаконное обогащение!
В энергетике СЭС с ее заоблачной себестоимостью для государства (и, следовательно, рядового потребителя) вообще нет никакой ценности - на Юге страны, куда Ахметов тулит эти мощности, есть 2 АЭС (одна из которых, Запорожская, крупнейшая в Европе), обеспечивающие сеть необходимой емкостью и 3 крупные ГЭС/ГАЭС + 6 крупных ТЭС, обеспечивающие сеть необходимой маневренностью.
Но из-за коррупционной лавочки Ахметова, гордо называемой "возобновляемыми источниками энергии", и АЭС и ГЭС/ГАЭС работают в ограниченном режиме, что радикально повышает средневзвешенную себестоимость электроэнергии (меньше сверхдешевой энергии АЭС и просто дешевой энергии ГЭК, больше сверхдорогой зеленой энергии и просто дорогую тепловой)...
vladvlas написав:Знал бы прикуп...(С) Все началось с того, что гиркин разоружил команду десантников на БМД. А знали бы тогда десантники, что лучше переехать пару алкашей, чем потом позор и война... Да, задним числом, особенно на россии, все умны.
Тролль? Или мне показалось?..
Ну мне до вас и волгарей далеко конечно.
zРадио написав:
vladvlas написав:Чепуха. Где вы в армии-2014 увидели люстрированного профессионала? Россияне, назначенные дваждынесудимым и легитимным?
Закон о люстрации читайте
О я вижу вы его прочитали Тогда повторяю простой вопрос: кого из "профессионалов" в погонах люстрировали в начале войны? Узнаем кто троллит.
Это сейчас зеленые по судам таскают реальных боевых офицеров в надежде хоть что-то нарыть на Пороха. Или просто на фоне профессионала Дубинского показать "борьбу" с коррупцией
vladvlas написав:Знал бы прикуп...(С) Все началось с того, что гиркин разоружил команду десантников на БМД. А знали бы тогда десантники, что лучше переехать пару алкашей, чем потом позор и война... Да, задним числом, особенно на россии, все умны.
Тролль? Или мне показалось?..
Ну мне до вас и волгарей далеко конечно.
Зашквар недели - тролль запамятовал, что начинал спор с одной учетки (vladvlas), и... продолжил с другой (Подолянин)
pesikot написав:............ 3) В четверг прибывает миссия МВФ, а вчера-сегодня задержания, совпадения ? Нет. Посыл для руководства НБУ быть посговорчивей и продвигать идеи тех, кто стоит за спиной Зеленского
Например, какие?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.