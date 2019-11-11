Додано: Вів 12 лис, 2019 23:10

zРадио написав: ИМХО, сейчас нам ни с кем ничего не нужно подписывать - нужно продолжать обвинять РФ в неисполнении Минска-2. Но грамотно и профессионально, а не как Порошенко с куском маршрутки и заунывной "остаточне прощавай". ИМХО, сейчас нам ни с кем ничего не нужно подписывать - нужно продолжать обвинять РФ в неисполнении Минска-2. Но грамотно и профессионально, а не как Порошенко с куском маршрутки и заунывной "остаточне прощавай".

Этот цирк похоже уже всем надоел: вечно подкармливать Украину и (в особенности) терпеть убытки из-за санкций против РФ Германия, Франция и прочие не намерены.Так что предлагаемая вами хитро*опость не прокатит: если РФ будет выполнять Минск - придется и нам (или же придумывать какую-то другую формулу, которая всех устроит, но сейчас это нереально).Не вижу никакой трагедии для Украины в выполнении Минска и особом статусе ОРДЛО. Вам не всё равно, как будут называться улицы в Донецке, снесут ли там памятник Ленину и на каком языке там будут обучать в школах? На жизнь за пределами ОРДЛО этот особый статус не повлияет от слова совсем.Потеряют от этого те, кто зарабатывает на войне (с обеих сторон). Также это не пойдет на пользу БПП, "Голосу", БЮТ и подобным партиям и политикам, которые не имеют поддержки в ОРДЛО и в случае, если там будут проводиться общенациональные выборы - наберут меньший процент, чем набрали бы без голосов жителей ОРДЛО.Еще те голоса могут повлиять на исход гипотетического референдума по НАТО, но членство в оном Украине объективно и так еще долго не светит.