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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 12 лис, 2019 23:36
Puente написав:
......
Оце типовий приклад російської "опозиції" - не знаю до кого там вона в опозиції , але щодо України вона в самому мейнстрімі ...
Напрасно Вы наехали на Латынину (во всяком случае, в данной ситуации). Она просто дала объективный анализ развития и роли русского языка. Достаточно справедливый. Убедительно обьяснила падение его роли как международного. Что касается украинского языка, то, возможно, она права - если бы не его возрождение и развитие в начале советской власти в 20-е годы, сегодня ситуация была бы гораздо хуже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 23:41
zРадио написав:
Пока ситуация на Донбассе деэскалирована, лучше сохранять ранее применяемую стратегию и усиливать обороноспособность...
Є одне АЛЕ...Якщо б була системна державна політика у всіх сферах суспільного життя, не лише оборони. І звісно наявність державників, еліти, чого не спостерігаємо всі 5 років війни. Адже відомо, що критерій істини - практика. Тому можна лише обирати із поганого і дуже поганого. Реальне, що можна зробити і до чого прагнути - припинити війну, людські жертви. Умови, то вже питання торгів дипломатичних. Зрозуміло, що ті умови будуть не вигідні для України. Але так завжди було: хто програв на полі брані, той не може диктувати свої умови. Без певного статусу окупованим територіям, ворог не дасть миру. Про заморозку, то вологі мрії. Треба перехитрити ворога, обіцяти, а там вже по ситуації, як Бог дасть. Головне зайти на свої землі, а там і відіграти все можна по свому вже...
Знову ж таки, за умов системної державної політики.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 23:53
pesikot написав:Козак-характерник
и yanyura
Постите инфу с российских ресурсов.
Инфа правдивая или ложь?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 23:55
ЛАД написав: pesikot написав:Козак-характерник
и yanyura
Постите инфу с российских ресурсов.
Инфа правдивая или ложь?
Брехня, що з російських ресурсів.
Цьому куму більше не наливати!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 00:04
Козак-характерник написав: ЛАД написав: pesikot написав:Козак-характерник
и yanyura
Постите инфу с российских ресурсов.
Инфа правдивая или ложь?
Брехня, що з російських ресурсів.
Цьому куму більше не наливати!
То что брехня, это само собой. Но даже если бы правда, какая разница что за источник, главное правдивость и достоверность информации.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 00:11
Козак-характерник написав:
Треба перехитрити ворога, обіцяти, а там вже по ситуації, як Бог дасть. Головне зайти на свої землі, а там і відіграти все можна по свому вже...
Знову ж таки, за умов системної державної політики.
Козак, розумію - то твоя земля. Напевно, що хтось із близьких залишився, нерухомість є... Але в особливому статусі Донбасу є реальні ризики порушення миру на інших територіях України. В таких умовах держава не здатна опікуватися інтересами всіх - вона може приорітезувати або інтерес більшості, або інтерес меншості (я зараз не про електорати Зеленського та Порошенко, як ти розумієш, а про зовсім інше). Жертвувати якістю життя мешканців ОРДЛО, напевно, неморально, проте оптимально... Вибачай за таке "технічне" слово щодо людей, але ж державний менеджмент працює в той самій системі обмежень, що й будь який інший...
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Додано: Сер 13 лис, 2019 00:30
zРадио написав: Козак-характерник написав:
Треба перехитрити ворога, обіцяти, а там вже по ситуації, як Бог дасть. Головне зайти на свої землі, а там і відіграти все можна по свому вже...
Знову ж таки, за умов системної державної політики.
Козак, розумію - то твоя земля. Напевно, що хтось із близьких залишився, нерухомість є... Але в особливому статусі Донбасу є реальні ризики порушення миру на інших територіях України. В таких умовах держава не здатна опікуватися інтересами всіх - вона може приорітезувати або інтерес більшості, або інтерес меншості (я зараз не про електорати Зеленського та Порошенко, як ти розумієш, а про зовсім інше). Жертвувати якістю життя мешканців ОРДЛО, напевно, неморально, проте оптимально... Вибачай за таке "технічне" слово щодо людей, але ж державний менеджмент працює в той самій системі обмежень, що й будь який інший...
Я не проти такої "жертви", якщо можна так мовити, якщо б на вільній Україні від того б зміни на краще були. Було б заради чого жертвувати. Але не впевнений в якості цього менеджменту. Загадять все і тут, і там. Вже й так забагато жертв було. Критерій істини - практика, вкотре повторю. Практика все показала. То краще тоді вже нам всім в однім болоті копирсатися, ніж по одинці...
Зберігати націю, як біологічно-духовну спільноту. І зовнішня кон'юнктура не сприятлива, і всередині роздрай, то треба визначити пріоритети - припинення війни, смертей, поранень. Це можна зробити лише на умовах агресора, як це не боляче. І знову ж таки, можна погоджуватися або не погоджуватися з будь яким рішенням, але й того немає. Немає системної державної політики ні до чого. Лише все ситуативно. А безсистемність - ознака кризи державності.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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