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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4620462146224623> Додано: Вів 12 лис, 2019 23:36 Puente написав: ......

Оце типовий приклад російської "опозиції" - не знаю до кого там вона в опозиції , але щодо України вона в самому мейнстрімі ... ......Оце типовий приклад російської "опозиції" - не знаю до кого там вона в опозиції , але щодо України вона в самому мейнстрімі ...

Напрасно Вы наехали на Латынину (во всяком случае, в данной ситуации). Она просто дала объективный анализ развития и роли русского языка. Достаточно справедливый. Убедительно обьяснила падение его роли как международного. Что касается украинского языка, то, возможно, она права - если бы не его возрождение и развитие в начале советской власти в 20-е годы, сегодня ситуация была бы гораздо хуже. Напрасно Вы наехали на Латынину (во всяком случае, в данной ситуации). Она просто дала объективный анализ развития и роли русского языка. Достаточно справедливый. Убедительно обьяснила падение его роли как международного. Что касается украинского языка, то, возможно, она права - если бы не его возрождение и развитие в начале советской власти в 20-е годы, сегодня ситуация была бы гораздо хуже. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14785 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2019 23:41 zРадио написав: Пока ситуация на Донбассе деэскалирована, лучше сохранять ранее применяемую стратегию и усиливать обороноспособность... Пока ситуация на Донбассе деэскалирована, лучше сохранять ранее применяемую стратегию и усиливать обороноспособность...

Є одне АЛЕ...Якщо б була системна державна політика у всіх сферах суспільного життя, не лише оборони. І звісно наявність державників, еліти, чого не спостерігаємо всі 5 років війни. Адже відомо, що критерій істини - практика. Тому можна лише обирати із поганого і дуже поганого. Реальне, що можна зробити і до чого прагнути - припинити війну, людські жертви. Умови, то вже питання торгів дипломатичних. Зрозуміло, що ті умови будуть не вигідні для України. Але так завжди було: хто програв на полі брані, той не може диктувати свої умови. Без певного статусу окупованим територіям, ворог не дасть миру. Про заморозку, то вологі мрії. Треба перехитрити ворога, обіцяти, а там вже по ситуації, як Бог дасть. Головне зайти на свої землі, а там і відіграти все можна по свому вже... Знову ж таки, за умов системної державної політики. Є одне АЛЕ...Якщо б була системна державна політика у всіх сферах суспільного життя, не лише оборони. І звісно наявність державників, еліти, чого не спостерігаємо всі 5 років війни. Адже відомо, що критерій істини - практика. Тому можна лише обирати із поганого і дуже поганого. Реальне, що можна зробити і до чого прагнути - припинити війну, людські жертви. Умови, то вже питання торгів дипломатичних. Зрозуміло, що ті умови будуть не вигідні для України. Але так завжди було: хто програв на полі брані, той не може диктувати свої умови. Без певного статусу окупованим територіям, ворог не дасть миру. Про заморозку, то вологі мрії. Треба перехитрити ворога, обіцяти, а там вже по ситуації, як Бог дасть. Головне зайти на свої землі, а там і відіграти все можна по свому вже...Знову ж таки, за умов системної державної політики. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27101 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2065 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2019 23:53 pesikot написав: Козак-характерник и yanyura

Постите инфу с российских ресурсов. Постите инфу с российских ресурсов.

Инфа правдивая или ложь? Инфа правдивая или ложь? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14785 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лис, 2019 23:55 ЛАД написав: pesikot написав: Козак-характерник и yanyura

Постите инфу с российских ресурсов. Постите инфу с российских ресурсов.

Инфа правдивая или ложь? Инфа правдивая или ложь?

Брехня, що з російських ресурсів. Цьому куму більше не наливати! Брехня, що з російських ресурсів.Цьому куму більше не наливати! Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27101 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2065 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2019 00:04 Козак-характерник написав: ЛАД написав: pesikot написав: Козак-характерник и yanyura

Постите инфу с российских ресурсов. Постите инфу с российских ресурсов.

Инфа правдивая или ложь? Инфа правдивая или ложь?

Брехня, що з російських ресурсів. Цьому куму більше не наливати! Брехня, що з російських ресурсів.Цьому куму більше не наливати!

То что брехня, это само собой. Но даже если бы правда, какая разница что за источник, главное правдивость и достоверность информации. То что брехня, это само собой. Но даже если бы правда, какая разница что за источник, главное правдивость и достоверность информации. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14785 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2019 00:11 Козак-характерник написав: Треба перехитрити ворога, обіцяти, а там вже по ситуації, як Бог дасть. Головне зайти на свої землі, а там і відіграти все можна по свому вже... Знову ж таки, за умов системної державної політики. Треба перехитрити ворога, обіцяти, а там вже по ситуації, як Бог дасть. Головне зайти на свої землі, а там і відіграти все можна по свому вже...Знову ж таки, за умов системної державної політики.



Козак, розумію - то твоя земля. Напевно, що хтось із близьких залишився, нерухомість є... Але в особливому статусі Донбасу є реальні ризики порушення миру на інших територіях України. В таких умовах держава не здатна опікуватися інтересами всіх - вона може приорітезувати або інтерес більшості, або інтерес меншості (я зараз не про електорати Зеленського та Порошенко, як ти розумієш, а про зовсім інше). Жертвувати якістю життя мешканців ОРДЛО, напевно, неморально, проте оптимально... Вибачай за таке "технічне" слово щодо людей, але ж державний менеджмент працює в той самій системі обмежень, що й будь який інший... Козак, розумію - то твоя земля. Напевно, що хтось із близьких залишився, нерухомість є... Але в особливому статусі Донбасу є реальні ризики порушення миру на інших територіях України. В таких умовах держава не здатна опікуватися інтересами всіх - вона може приорітезувати або інтерес більшості, або інтерес меншості (я зараз не про електорати Зеленського та Порошенко, як ти розумієш, а про зовсім інше). Жертвувати якістю життя мешканців ОРДЛО, напевно, неморально, проте оптимально... Вибачай за таке "технічне" слово щодо людей, але ж державний менеджмент працює в той самій системі обмежень, що й будь який інший... zРадио

Повідомлень: 4121 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2019 00:30 zРадио написав: Козак-характерник написав: Треба перехитрити ворога, обіцяти, а там вже по ситуації, як Бог дасть. Головне зайти на свої землі, а там і відіграти все можна по свому вже... Знову ж таки, за умов системної державної політики. Треба перехитрити ворога, обіцяти, а там вже по ситуації, як Бог дасть. Головне зайти на свої землі, а там і відіграти все можна по свому вже...Знову ж таки, за умов системної державної політики.



Козак, розумію - то твоя земля. Напевно, що хтось із близьких залишився, нерухомість є... Але в особливому статусі Донбасу є реальні ризики порушення миру на інших територіях України. В таких умовах держава не здатна опікуватися інтересами всіх - вона може приорітезувати або інтерес більшості, або інтерес меншості (я зараз не про електорати Зеленського та Порошенко, як ти розумієш, а про зовсім інше). Жертвувати якістю життя мешканців ОРДЛО, напевно, неморально, проте оптимально... Вибачай за таке "технічне" слово щодо людей, але ж державний менеджмент працює в той самій системі обмежень, що й будь який інший... Козак, розумію - то твоя земля. Напевно, що хтось із близьких залишився, нерухомість є... Але в особливому статусі Донбасу є реальні ризики порушення миру на інших територіях України. В таких умовах держава не здатна опікуватися інтересами всіх - вона може приорітезувати або інтерес більшості, або інтерес меншості (я зараз не про електорати Зеленського та Порошенко, як ти розумієш, а про зовсім інше). Жертвувати якістю життя мешканців ОРДЛО, напевно, неморально, проте оптимально... Вибачай за таке "технічне" слово щодо людей, але ж державний менеджмент працює в той самій системі обмежень, що й будь який інший...

Я не проти такої "жертви", якщо можна так мовити, якщо б на вільній Україні від того б зміни на краще були. Було б заради чого жертвувати. Але не впевнений в якості цього менеджменту. Загадять все і тут, і там. Вже й так забагато жертв було. Критерій істини - практика, вкотре повторю. Практика все показала. То краще тоді вже нам всім в однім болоті копирсатися, ніж по одинці... Зберігати націю, як біологічно-духовну спільноту. І зовнішня кон'юнктура не сприятлива, і всередині роздрай, то треба визначити пріоритети - припинення війни, смертей, поранень. Це можна зробити лише на умовах агресора, як це не боляче. І знову ж таки, можна погоджуватися або не погоджуватися з будь яким рішенням, але й того немає. Немає системної державної політики ні до чого. Лише все ситуативно. А безсистемність - ознака кризи державності. А ризики присутні при прийнятті будь якого рішення. Завжди будуть невдоволені. Але той хто приймає рішення і бере на себе відповідальність.



П.С. Або воювати до переможного кінця. Але Зеленському дали мандат саме на припинення війни. Більшість не хоче воювати. Я не проти такої "жертви", якщо можна так мовити, якщо б на вільній Україні від того б зміни на краще були. Було б заради чого жертвувати. Але не впевнений в якості цього менеджменту. Загадять все і тут, і там. Вже й так забагато жертв було. Критерій істини - практика, вкотре повторю. Практика все показала. То краще тоді вже нам всім в однім болоті копирсатися, ніж по одинці...Зберігати націю, як біологічно-духовну спільноту. І зовнішня кон'юнктура не сприятлива, і всередині роздрай, то треба визначити пріоритети - припинення війни, смертей, поранень. Це можна зробити лише на умовах агресора, як це не боляче. І знову ж таки, можна погоджуватися або не погоджуватися з будь яким рішенням, але й того немає. Немає системної державної політики ні до чого. Лише все ситуативно. А безсистемність - ознака кризи державності. А ризики присутні при прийнятті будь якого рішення. Завжди будуть невдоволені. Але той хто приймає рішення і бере на себе відповідальність.П.С. Або воювати до переможного кінця. Але Зеленському дали мандат саме на припинення війни. Більшість не хоче воювати. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 13 лис, 2019 00:43, всього редагувалось 1 раз. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27101 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2065 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2019 00:43 zРадио написав: ..... Пока ситуация на Донбассе деэскалирована, лучше сохранять ранее применяемую стратегию и усиливать обороноспособность... ..... Пока ситуация на Донбассе деэскалирована, лучше сохранять ранее применяемую стратегию и усиливать обороноспособность...

В Вашем разговоре с Tegularius, скорее, стану на его сторону.

Вряд ли нам ещё долго удастся удерживать поддержку Запада и так не очень сильную. Продление санкций каждый раз даётся со всё большим скрипом. Думаю, даже при По это протянулось бы ещё, максимум, год.

Согласен, что предоставление слишком больших прав ОРДЛО представляет определенную опасность. Наибольшую опасность представляет местная милиция и аналогичные права. Но при строгом контроле законности действий со стороны центральной власти эту опасность можно сильно ограничить.

Обороноспособность повышать можно и нужно, но при всех наших усилиях при 10- кратной разнице в военных расходах какого-то паритета мы не добьёмся (даже с учётом того, что Россия много тратит на стратег. вооружения, кот. у нас нет).

А тлеющий конфликт наносит нам вред по ряду причин, среди кот. - возможное влияние на инвесторов (не берусь судить насколько сильное), отвлечение внимания от других наших проблем (достаточно многочисленных и серьезных), возможность для разных политсил использовать текущий конфликт в своих целях. Можно и ещё назвать минусы.

Уж молчу о раненых и убитых.

На Ваш вариант можно было бы согласиться, если бы удалось свести ситуацию хотя бы к приднестровской.

Если этого удастся добиться путём разведения войск, то хорошо.

Но, честно говоря, слабо верю в стабильность такой ситуации. В Вашем разговоре с, скорее, стану на его сторону.Вряд ли нам ещё долго удастся удерживать поддержку Запада и так не очень сильную. Продление санкций каждый раз даётся со всё большим скрипом. Думаю, даже при По это протянулось бы ещё, максимум, год.Согласен, что предоставление слишком больших прав ОРДЛО представляет определенную опасность. Наибольшую опасность представляет местная милиция и аналогичные права. Но при строгом контроле законности действий со стороны центральной власти эту опасность можно сильно ограничить.Обороноспособность повышать можно и нужно, но при всех наших усилиях при 10- кратной разнице в военных расходах какого-то паритета мы не добьёмся (даже с учётом того, что Россия много тратит на стратег. вооружения, кот. у нас нет).А тлеющий конфликт наносит нам вред по ряду причин, среди кот. - возможное влияние на инвесторов (не берусь судить насколько сильное), отвлечение внимания от других наших проблем (достаточно многочисленных и серьезных), возможность для разных политсил использовать текущий конфликт в своих целях. Можно и ещё назвать минусы.Уж молчу о раненых и убитых.На Ваш вариант можно было бы согласиться, если бы удалось свести ситуацию хотя бы к приднестровской.Если этого удастся добиться путём разведения войск, то хорошо.Но, честно говоря, слабо верю в стабильность такой ситуации. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14785 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2019 00:50 ЛАД написав: zРадио написав: ..... Пока ситуация на Донбассе деэскалирована, лучше сохранять ранее применяемую стратегию и усиливать обороноспособность... ..... Пока ситуация на Донбассе деэскалирована, лучше сохранять ранее применяемую стратегию и усиливать обороноспособность...

В Вашем разговоре с Tegularius, скорее, стану на его сторону.

Вряд ли нам ещё долго удастся удерживать поддержку Запада и так не очень сильную. Продление санкций каждый раз даётся со всё большим скрипом. Думаю, даже при По это протянулось бы ещё, максимум, год.

Согласен, что предоставление слишком больших прав ОРДЛО представляет определенную опасность. Наибольшую опасность представляет местная милиция и аналогичные права. Но при строгом контроле законности действий со стороны центральной власти эту опасность можно сильно ограничить.

Обороноспособность повышать можно и нужно, но при всех наших усилиях при 10- кратной разнице в военных расходах какого-то паритета мы не добьёмся (даже с учётом того, что Россия много тратит на стратег. вооружения, кот. у нас нет).

А тлеющий конфликт наносит нам вред по ряду причин, среди кот. - возможное влияние на инвесторов (не берусь судить насколько сильное), отвлечение внимания от других наших проблем (достаточно многочисленных и серьезных), возможность для разных политсил использовать текущий конфликт в своих целях. Можно и ещё назвать минусы.

Уж молчу о раненых и убитых.

На Ваш вариант можно было бы согласиться, если бы удалось свести ситуацию хотя бы к приднестровской.

Если этого удастся добиться путём разведения войск, то хорошо.

Но, честно говоря, слабо верю в стабильность такой ситуации. В Вашем разговоре с, скорее, стану на его сторону.Вряд ли нам ещё долго удастся удерживать поддержку Запада и так не очень сильную. Продление санкций каждый раз даётся со всё большим скрипом. Думаю, даже при По это протянулось бы ещё, максимум, год.Согласен, что предоставление слишком больших прав ОРДЛО представляет определенную опасность. Наибольшую опасность представляет местная милиция и аналогичные права. Но при строгом контроле законности действий со стороны центральной власти эту опасность можно сильно ограничить.Обороноспособность повышать можно и нужно, но при всех наших усилиях при 10- кратной разнице в военных расходах какого-то паритета мы не добьёмся (даже с учётом того, что Россия много тратит на стратег. вооружения, кот. у нас нет).А тлеющий конфликт наносит нам вред по ряду причин, среди кот. - возможное влияние на инвесторов (не берусь судить насколько сильное), отвлечение внимания от других наших проблем (достаточно многочисленных и серьезных), возможность для разных политсил использовать текущий конфликт в своих целях. Можно и ещё назвать минусы.Уж молчу о раненых и убитых.На Ваш вариант можно было бы согласиться, если бы удалось свести ситуацию хотя бы к приднестровской.Если этого удастся добиться путём разведения войск, то хорошо.Но, честно говоря, слабо верю в стабильность такой ситуации.

Добре проаналізували... Ризики є при прийнятті будь якого рішення. Можна ризикнути, щоб зберегти територіальну цілісність, нехай і з обмеженим суверенітетом на певній території. А потім намагатися відіграти все по свому....А можна ризикнути на "заморозку", вже точно втративши ті території, знову ж таки без гарантій, що ескалація знов поновиться. І там, і там ризики. Хто приймає рішення, той і бере на себе відповідальність. Я вважаю, що ризикнути треба, щоб зберігти територіальну цілісність. Добре проаналізували...Ризики є при прийнятті будь якого рішення. Можна ризикнути, щоб зберегти територіальну цілісність, нехай і з обмеженим суверенітетом на певній території. А потім намагатися відіграти все по свому....А можна ризикнути на "заморозку", вже точно втративши ті території, знову ж таки без гарантій, що ескалація знов поновиться. І там, і там ризики. Хто приймає рішення, той і бере на себе відповідальність. Я вважаю, що ризикнути треба, щоб зберігти територіальну цілісність. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27101 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2065 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2019 00:53 Добавлю к предыдущему.

В видео, кот. выложил КХ о Берегово, АТОвец правильно сказал - дайте человеку работать и нормально зарабатывать здесь, иначе о чем можно говорить, если здесь платят 3 тысячи, а в Венгрии он может зарабатывать 60.

Вот это главная задача нашей власти, кот. за 28 лет решить не удалось.

Если бы было это, не было бы ни сепаратизма, ни майданов. И Раша со всей своей пропагандой и военной силой ничего не могла бы сделать ни в Харькове, ни на Донбассе, ни даже в Крыму.

И не было бы и проблем с венграми в Берегово.

Да и самые ярые националисты даже на западе собирали бы на митинг, в лучшем случае, несколько десятков человек. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14785 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4620462146224623> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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