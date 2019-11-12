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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4620462146224623 Додано: Сер 13 лис, 2019 00:57 ЛАД написав: Добавлю к предыдущему.

В видео, кот. выложил КХ о Берегово, АТОвец правильно сказал - дайте человеку работать и нормально зарабатывать здесь, иначе о чем можно говорить, если здесь платят 3 тысячи, а в Венгрии он может зарабатывать 60.

Вот это главная задача нашей власти, кот. за 28 лет решить не удалось.

Если бы было это, не было бы ни сепаратизма, ни майданов. И Раша со всей своей пропагандой и военной силой ничего не могла бы сделать ни в Харькове, ни на Донбассе, ни даже в Крыму.

И не было бы и проблем с венграми в Берегово.

Да и самые ярые националисты даже на западе собирали бы на митинг, в лучшем случае, несколько десятков человек. Добавлю к предыдущему.В видео, кот. выложил КХ о Берегово, АТОвец правильно сказал - дайте человеку работать и нормально зарабатывать здесь, иначе о чем можно говорить, если здесь платят 3 тысячи, а в Венгрии он может зарабатывать 60.Вот это главная задача нашей власти, кот. за 28 лет решить не удалось.Если бы было это, не было бы ни сепаратизма, ни майданов. И Раша со всей своей пропагандой и военной силой ничего не могла бы сделать ни в Харькове, ни на Донбассе, ни даже в Крыму.И не было бы и проблем с венграми в Берегово.Да и самые ярые националисты даже на западе собирали бы на митинг, в лучшем случае, несколько десятков человек.

Абсолютно вірно. Держава повинна підкупати своїх громадян, в доброму розумінні цього слова, щоб називати себе українцем було почесно! Щоб пишатися званням "українець", не важливо, якої ти національності, насправді. Бачили як угорець на тому відео казав з гордістю: "Я є угорець!". Так і нам треба пишатися, що ми є українці. І в тому ж відео, правильно сказали, що за всі роки незалежності були лише одні балачки, люди не побачили в чому цінність для них держави Україна. Ця помилка влади і призвела до подій на Донбасі, та й не лише там тліють очаги сепаратизму. Поки держава не повернеться обличчям до своїх людей, нічого путнього не буде. Є ризик втратити нашу державу. Абсолютно вірно. Держава повинна підкупати своїх громадян, в доброму розумінні цього слова, щоб називати себе українцем було почесно! Щоб пишатися званням "українець", не важливо, якої ти національності, насправді. Бачили як угорець на тому відео казав з гордістю: "Я є угорець!". Так і нам треба пишатися, що ми є українці. І в тому ж відео, правильно сказали, що за всі роки незалежності були лише одні балачки, люди не побачили в чому цінність для них держави Україна. Ця помилка влади і призвела до подій на Донбасі, та й не лише там тліють очаги сепаратизму. Поки держава не повернеться обличчям до своїх людей, нічого путнього не буде. Є ризик втратити нашу державу. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 13 лис, 2019 01:04, всього редагувалось 2 разів. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27101 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2065 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2019 01:00 Козак-характерник

Более того, риски есть даже в случае полного отказа от ОРДЛО с установлением новой границы и даже "сооружения стены" вдоль неё.

Но риски при принятии любого решения, на мой взгляд, меньше, чем сохранение ситуации "между небом и землёй". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14785 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2019 01:03 zРадио написав: Особый статус Донбасса навредит не Донбассу, а другим регионам, склонным к сепаратизму. Это будет плохой сигнал нашим соседям о том, что, усиливая сепаратистов, являщихся их опорой, они смогут навязывать центральной украинской власти свои условия. РФ начнет раскачивать другие регионы с высоким процентом этнических русских - в первую очередь, это Харьковская, Одесская и Херсонская области. Венгрия - Закарпатье. Румыния - Буковину.



Это, ИМХО, путь к ликвидации нашей государственности. Особый статус Донбасса навредит не Донбассу, а другим регионам, склонным к сепаратизму. Это будет плохой сигнал нашим соседям о том, что, усиливая сепаратистов, являщихся их опорой, они смогут навязывать центральной украинской власти свои условия. РФ начнет раскачивать другие регионы с высоким процентом этнических русских - в первую очередь, это Харьковская, Одесская и Херсонская области. Венгрия - Закарпатье. Румыния - Буковину.Это, ИМХО, путь к ликвидации нашей государственности.

Это как раз рассказывают те, кто заинтересован в продолжении войны.

В Украине сейчас отсутствуют предпосылки к сепаратизму в каких-то регионах. Произошедшее в начале 14 года на Донбассе было вызвано особыми обстоятельствами (о которых можно отдельно и много говорить). Во всех перечисленных вами областях кстати нынешняя власть получила крепкую поддержку большинства избирателей, и совершенно странно думать, что им вдруг придет в голову поднять против неё восстание.



Что до нацменьшинств, тех же венгров, то чтобы не было с ними проблем, достаточно дать им те же права, которые есть у нацменьшинств в странах ЕС (школы на родном языке и т.п.), не пытаясь насильственно ассимилировать. Венгры (как и румыны) имеют большинство только в отдельных небольших регионах, создать из которых "республики" вряд-ли возможно. Так же и русские, которые составляют большинство только в нескольких небольших городах (Измаил, Путивль).



Пока ситуация на Донбассе деэскалирована, лучше сохранять ранее применяемую стратегию и усиливать обороноспособность...

Статус-кво - это по несколько приходящих оттуда гробов наших солдат каждую неделю, это материальное обеспечение обороны, это отстутствие иностранных инвестиций, по крайней мере в юго-восточные регионы (мало кто хочет вкладывать средства в "горячую точку"). Но главное - это не устраивает ни РФ, ни Европу. Значит, РФ может попытаться раскачать и разжечь ситуацию, а уставшие от Украины и раздраженные её непоследовательностью европейцы в этот раз смогут на это закрыть глаза. Это как раз рассказывают те, кто заинтересован в продолжении войны.В Украине сейчас отсутствуют предпосылки к сепаратизму в каких-то регионах. Произошедшее в начале 14 года на Донбассе было вызвано особыми обстоятельствами (о которых можно отдельно и много говорить). Во всех перечисленных вами областях кстати нынешняя власть получила крепкую поддержку большинства избирателей, и совершенно странно думать, что им вдруг придет в голову поднять против неё восстание.Что до нацменьшинств, тех же венгров, то чтобы не было с ними проблем, достаточно дать им те же права, которые есть у нацменьшинств в странах ЕС (школы на родном языке и т.п.), не пытаясь насильственно ассимилировать. Венгры (как и румыны) имеют большинство только в отдельных небольших регионах, создать из которых "республики" вряд-ли возможно. Так же и русские, которые составляют большинство только в нескольких небольших городах (Измаил, Путивль).Статус-кво - это по несколько приходящих оттуда гробов наших солдат каждую неделю, это материальное обеспечение обороны, это отстутствие иностранных инвестиций, по крайней мере в юго-восточные регионы (мало кто хочет вкладывать средства в "горячую точку"). Но главное - это не устраивает ни РФ, ни Европу. Значит, РФ может попытаться раскачать и разжечь ситуацию, а уставшие от Украины и раздраженные её непоследовательностью европейцы в этот раз смогут на это закрыть глаза. Tegularius Повідомлень: 1020 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2019 01:03 ЛАД написав: Козак-характерник

Более того, риски есть даже в случае полного отказа от ОРДЛО с установлением новой границы и даже "сооружения стены" вдоль неё.

Но риски при принятии любого решения, на мой взгляд, меньше, чем сохранение ситуации "между небом и землёй". Более того, риски есть даже в случае полного отказа от ОРДЛО с установлением новой границы и даже "сооружения стены" вдоль неё.Но риски при принятии любого решения, на мой взгляд, меньше, чем сохранение ситуации "между небом и землёй".

Згодний. Тому ситуацію треба вирішувати в корні, а не робити косметичний ремонт. Треба визначитися і приймати хоч якесь рішення. Згодний. Тому ситуацію треба вирішувати в корні, а не робити косметичний ремонт. Треба визначитися і приймати хоч якесь рішення. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27101 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2065 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2019 01:04 Козак-характерник написав: ........

. І в тому ж відео, правильно сказали, що за всі роки незалежності буде лише одні балачки, люди не побачили в чому цінність для них держави Україна. Ця помилка влади і призвела до подій на Донбасі, та й не лише там тліють очаги сепаратизму. Поки держава не повернеться обличчям до своїх людей, нічого путнього не буде. Є ризик втратити нашу державу. ......... І в тому ж відео, правильно сказали, що за всі роки незалежності буде лише одні балачки, люди не побачили в чому цінність для них держави Україна. Ця помилка влади і призвела до подій на Донбасі, та й не лише там тліють очаги сепаратизму. Поки держава не повернеться обличчям до своїх людей, нічого путнього не буде. Є ризик втратити нашу державу.

Вы очень мягко назвали это "помилкою".

Это, скорее, преступление. Вы очень мягко назвали это "помилкою".Это, скорее, преступление. ЛАД 2 Повідомлень: 14785 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2019 01:11 ЛАД написав: Козак-характерник написав: ........

. І в тому ж відео, правильно сказали, що за всі роки незалежності буде лише одні балачки, люди не побачили в чому цінність для них держави Україна. Ця помилка влади і призвела до подій на Донбасі, та й не лише там тліють очаги сепаратизму. Поки держава не повернеться обличчям до своїх людей, нічого путнього не буде. Є ризик втратити нашу державу. ......... І в тому ж відео, правильно сказали, що за всі роки незалежності буде лише одні балачки, люди не побачили в чому цінність для них держави Україна. Ця помилка влади і призвела до подій на Донбасі, та й не лише там тліють очаги сепаратизму. Поки держава не повернеться обличчям до своїх людей, нічого путнього не буде. Є ризик втратити нашу державу.

Вы очень мягко назвали это "помилкою".

Это, скорее, преступление. Вы очень мягко назвали это "помилкою".Это, скорее, преступление.

Цілком слушне зауваження. І як я вже писав, жодний з чиновників не поніс відповідальність. Лише прості люди страждають, частина яких була зазомбована, а деякі просто жили і опинилися не по своїй волі в певних умовах. Винними же влада зробила не чиновників, що мали б відповідати за ситуацію, згідно своїх посадових обов'язків, а простих людей. Це вдвічі мерзенно. І ще болить те, що деякі з простих людей починають вірити такій пропаганді, що винувата не держава, а якісь не такі там, бачте люди, не такі як ми... Вони є винуватцями, при чому огульно, без суду і слідства. А всі однакові, Божі створіння. Всі під одним небом і сонцем. Цілком слушне зауваження. І як я вже писав, жодний з чиновників не поніс відповідальність. Лише прості люди страждають, частина яких була зазомбована, а деякі просто жили і опинилися не по своїй волі в певних умовах. Винними же влада зробила не чиновників, що мали б відповідати за ситуацію, згідно своїх посадових обов'язків, а простих людей. Це вдвічі мерзенно. І ще болить те, що деякі з простих людей починають вірити такій пропаганді, що винувата не держава, а якісь не такі там, бачте люди, не такі як ми...Вони є винуватцями, при чому огульно, без суду і слідства. А всі однакові, Божі створіння. Всі під одним небом і сонцем. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 13 лис, 2019 01:13, всього редагувалось 1 раз. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27101 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2065 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2019 01:12 Tegularius

Предпосылки к сепаратизму есть и будут при сохранении низкого уровня жизни и попыток политиков объяснить это не своей бездарностью, а виной каких-то регионов.

Повторю уж не знаю в который раз - наша главная проблема это рост экономики. Причём нужен быстрый рост, чтобы Украина не соревновалась с Молдовой за последнее место в Европе. ЛАД 2 Повідомлень: 14785 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2019 01:16 ЛАД написав: Tegularius

Предпосылки к сепаратизму есть и будут при сохранении низкого уровня жизни и попыток политиков объяснить это не своей бездарностью, а виной каких-то регионов.

Повторю уж не знаю в который раз - наша главная проблема это рост экономики. Причём нужен быстрый рост, чтобы Украина не соревновалась с Молдовой за последнее место в Европе. Предпосылки к сепаратизму есть и будут при сохранении низкого уровня жизни и попыток политиков объяснить это не своей бездарностью, а виной каких-то регионов.Повторю уж не знаю в который раз - наша главная проблема это рост экономики. Причём нужен быстрый рост, чтобы Украина не соревновалась с Молдовой за последнее место в Европе.

Та і є. В першу чергу сепаратизм виникає на економічному підгрунті, а придумати певну ідеологію під те, хоч націоналістичну, хоч взагалі новий народ придумати , як на Донбасі, то вже справа технологій. Та і є. В першу чергу сепаратизм виникає на економічному підгрунті, а придумати певну ідеологію під те, хоч націоналістичну, хоч взагалі новий народ придумати, як на Донбасі, то вже справа технологій. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27101 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2065 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лис, 2019 01:35 Козак-характерник написав: Тому ситуацію треба вирішувати в корні, а не робити косметичний ремонт. Треба визначитися і приймати хоч якесь рішення. Тому ситуацію треба вирішувати в корні, а не робити косметичний ремонт. Треба визначитися і приймати хоч якесь рішення.

Ніяке таке рішення прийняте не буде. По одній простій причині - у нас демократія а не авторитаризм.

Це Путім може прийняти рішення і слідувати йому 10 років.

Український президент(жоден) так зробити не може.

Хіба що це рішення буде УСІХ задовольняти + буде стратегічно правильне для держави - це нереально на сьогодні. Ніяке такеприйняте не буде. По одній простій причині - у нас демократія а не авторитаризм.Це Путім може прийнятиі слідувати йому 10 років.Український президент(жоден) так зробити не може.Хіба що це рішення буде УСІХ задовольняти + буде стратегічно правильне для держави - це нереально на сьогодні. andrijk777

Повідомлень: 1800 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4620462146224623 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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