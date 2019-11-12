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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 13 лис, 2019 00:57
ЛАД написав:
Добавлю к предыдущему.
В видео, кот. выложил КХ о Берегово, АТОвец правильно сказал - дайте человеку работать и нормально зарабатывать здесь, иначе о чем можно говорить, если здесь платят 3 тысячи, а в Венгрии он может зарабатывать 60.
Вот это главная задача нашей власти, кот. за 28 лет решить не удалось.
Если бы было это, не было бы ни сепаратизма, ни майданов. И Раша со всей своей пропагандой и военной силой ничего не могла бы сделать ни в Харькове, ни на Донбассе, ни даже в Крыму.
И не было бы и проблем с венграми в Берегово.
Да и самые ярые националисты даже на западе собирали бы на митинг, в лучшем случае, несколько десятков человек.
Абсолютно вірно. Держава повинна підкупати своїх громадян, в доброму розумінні цього слова, щоб називати себе українцем було почесно! Щоб пишатися званням "українець", не важливо, якої ти національності, насправді. Бачили як угорець на тому відео казав з гордістю: "Я є угорець!". Так і нам треба пишатися, що ми є українці. І в тому ж відео, правильно сказали, що за всі роки незалежності були лише одні балачки, люди не побачили в чому цінність для них держави Україна. Ця помилка влади і призвела до подій на Донбасі, та й не лише там тліють очаги сепаратизму. Поки держава не повернеться обличчям до своїх людей, нічого путнього не буде. Є ризик втратити нашу державу.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Сер 13 лис, 2019 01:04, всього редагувалось 2 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 01:00
Козак-характерник
Более того, риски есть даже в случае полного отказа от ОРДЛО с установлением новой границы и даже "сооружения стены" вдоль неё.
Но риски при принятии любого решения, на мой взгляд, меньше, чем сохранение ситуации "между небом и землёй".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 01:03
zРадио написав:
Особый статус Донбасса навредит не Донбассу, а другим регионам, склонным к сепаратизму. Это будет плохой сигнал нашим соседям о том, что, усиливая сепаратистов, являщихся их опорой, они смогут навязывать центральной украинской власти свои условия. РФ начнет раскачивать другие регионы с высоким процентом этнических русских - в первую очередь, это Харьковская, Одесская и Херсонская области. Венгрия - Закарпатье. Румыния - Буковину.
Это, ИМХО, путь к ликвидации нашей государственности.
Это как раз рассказывают те, кто заинтересован в продолжении войны.
В Украине сейчас отсутствуют предпосылки к сепаратизму в каких-то регионах. Произошедшее в начале 14 года на Донбассе было вызвано особыми обстоятельствами (о которых можно отдельно и много говорить). Во всех перечисленных вами областях кстати нынешняя власть получила крепкую поддержку большинства избирателей, и совершенно странно думать, что им вдруг придет в голову поднять против неё восстание.
Что до нацменьшинств, тех же венгров, то чтобы не было с ними проблем, достаточно дать им те же права, которые есть у нацменьшинств в странах ЕС (школы на родном языке и т.п.), не пытаясь насильственно ассимилировать. Венгры (как и румыны) имеют большинство только в отдельных небольших регионах, создать из которых "республики" вряд-ли возможно. Так же и русские, которые составляют большинство только в нескольких небольших городах (Измаил, Путивль).
Пока ситуация на Донбассе деэскалирована, лучше сохранять ранее применяемую стратегию и усиливать обороноспособность...
Статус-кво - это по несколько приходящих оттуда гробов наших солдат каждую неделю, это материальное обеспечение обороны, это отстутствие иностранных инвестиций, по крайней мере в юго-восточные регионы (мало кто хочет вкладывать средства в "горячую точку"). Но главное - это не устраивает ни РФ, ни Европу. Значит, РФ может попытаться раскачать и разжечь ситуацию, а уставшие от Украины и раздраженные её непоследовательностью европейцы в этот раз смогут на это закрыть глаза.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 01:03
ЛАД написав:Козак-характерник
Более того, риски есть даже в случае полного отказа от ОРДЛО с установлением новой границы и даже "сооружения стены" вдоль неё.
Но риски при принятии любого решения, на мой взгляд, меньше, чем сохранение ситуации "между небом и землёй".
Згодний. Тому ситуацію треба вирішувати в корні, а не робити косметичний ремонт. Треба визначитися і приймати хоч якесь рішення.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 01:04
Козак-характерник написав:
........
. І в тому ж відео, правильно сказали, що за всі роки незалежності буде лише одні балачки, люди не побачили в чому цінність для них держави Україна. Ця помилка влади і призвела до подій на Донбасі, та й не лише там тліють очаги сепаратизму. Поки держава не повернеться обличчям до своїх людей, нічого путнього не буде. Є ризик втратити нашу державу.
Вы очень мягко назвали это "помилкою".
Это, скорее, преступление.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 01:11
ЛАД написав: Козак-характерник написав:
........
. І в тому ж відео, правильно сказали, що за всі роки незалежності буде лише одні балачки, люди не побачили в чому цінність для них держави Україна. Ця помилка влади і призвела до подій на Донбасі, та й не лише там тліють очаги сепаратизму. Поки держава не повернеться обличчям до своїх людей, нічого путнього не буде. Є ризик втратити нашу державу.
Вы очень мягко назвали это "помилкою".
Это, скорее, преступление.
Цілком слушне зауваження. І як я вже писав, жодний з чиновників не поніс відповідальність. Лише прості люди страждають, частина яких була зазомбована, а деякі просто жили і опинилися не по своїй волі в певних умовах. Винними же влада зробила не чиновників, що мали б відповідати за ситуацію, згідно своїх посадових обов'язків, а простих людей. Це вдвічі мерзенно. І ще болить те, що деякі з простих людей починають вірити такій пропаганді, що винувата не держава, а якісь не такі там, бачте люди, не такі як ми...
Вони є винуватцями, при чому огульно, без суду і слідства. А всі однакові, Божі створіння. Всі під одним небом і сонцем.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Сер 13 лис, 2019 01:13, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 01:12
Tegularius
Предпосылки к сепаратизму есть и будут при сохранении низкого уровня жизни и попыток политиков объяснить это не своей бездарностью, а виной каких-то регионов.
Повторю уж не знаю в который раз - наша главная проблема это рост экономики. Причём нужен быстрый рост, чтобы Украина не соревновалась с Молдовой за последнее место в Европе.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 01:16
ЛАД написав:Tegularius
Предпосылки к сепаратизму есть и будут при сохранении низкого уровня жизни и попыток политиков объяснить это не своей бездарностью, а виной каких-то регионов.
Повторю уж не знаю в который раз - наша главная проблема это рост экономики. Причём нужен быстрый рост, чтобы Украина не соревновалась с Молдовой за последнее место в Европе.
Та і є. В першу чергу сепаратизм виникає на економічному підгрунті, а придумати певну ідеологію під те, хоч націоналістичну, хоч взагалі новий народ придумати
, як на Донбасі, то вже справа технологій.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 01:35
Козак-характерник написав:
Тому ситуацію треба вирішувати в корні, а не робити косметичний ремонт. Треба визначитися і приймати хоч якесь рішення.
Ніяке таке рішення
прийняте не буде. По одній простій причині - у нас демократія а не авторитаризм.
Це Путім може прийняти рішення
і слідувати йому 10 років.
Український президент(жоден) так зробити не може.
Хіба що це рішення буде УСІХ задовольняти + буде стратегічно правильне для держави - це нереально на сьогодні.
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