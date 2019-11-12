естественно.
если каждый будет делать, как ты, - красть чужое, не декларировать доходы, не платить налоги, всячески уклоняться от любых обязанностей, незаконно получать льготы и субсидии, то конечно.
вот когда таким, как ты, зажмут яйца фин.моном и обязательным декларированием, не дадут даже вздохнуть спокойно и загонят в понятное стойло, тогда будет толк.
только, думается мне, вытащишь ты тогда из тумбочки дорогой сердцу триколор и рванёшь за профитом и счастьем немного восточнее твоего предыдущего места кормления.