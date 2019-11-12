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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 13 лис, 2019 03:14
Козак-характерник написав:
...Є ризик втратити нашу державу.
естественно.
если каждый будет делать, как ты, - красть чужое, не декларировать доходы, не платить налоги, всячески уклоняться от любых обязанностей, незаконно получать льготы и субсидии, то конечно.
вот когда таким, как ты, зажмут яйца фин.моном и обязательным декларированием, не дадут даже вздохнуть спокойно и загонят в понятное стойло, тогда будет толк.
только, думается мне, вытащишь ты тогда из тумбочки дорогой сердцу триколор и рванёшь за профитом и счастьем немного восточнее твоего предыдущего места кормления.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 13 лис, 2019 04:11
Yuri_T написав: Козак-характерник написав:
...Є ризик втратити нашу державу.
естественно.
если каждый будет делать, как ты, - красть чужое, не декларировать доходы, не платить налоги, всячески уклоняться от любых обязанностей, незаконно получать льготы и субсидии, то конечно.
вот когда таким, как ты, зажмут яйца фин.моном и обязательным декларированием, не дадут даже вздохнуть спокойно и загонят в понятное стойло, тогда будет толк.
только, думается мне, вытащишь ты тогда из тумбочки дорогой сердцу триколор и рванёшь за профитом и счастьем немного восточнее твоего предыдущего места кормления.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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