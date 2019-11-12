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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 13 лис, 2019 06:48
ЛАД написав: Puente написав:
......
Оце типовий приклад російської "опозиції" - не знаю до кого там вона в опозиції , але щодо України вона в самому мейнстрімі ...
Напрасно Вы наехали на Латынину (во всяком случае, в данной ситуации). Она просто дала объективный анализ развития и роли русского языка. Достаточно справедливый. Убедительно обьяснила падение его роли как международного. Что касается украинского языка, то, возможно, она права - если бы не его возрождение и развитие в начале советской власти в 20-е годы, сегодня ситуация была бы гораздо хуже.
верно
лень было самому разжёвывать.
впечатление, что присутствуют трудности с пониманием услышанного-прочитанного
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