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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4621462246234624
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 06:48

  ЛАД написав:
  Puente написав:......
Оце типовий приклад російської "опозиції" - не знаю до кого там вона в опозиції , але щодо України вона в самому мейнстрімі ...

Напрасно Вы наехали на Латынину (во всяком случае, в данной ситуации). Она просто дала объективный анализ развития и роли русского языка. Достаточно справедливый. Убедительно обьяснила падение его роли как международного. Что касается украинского языка, то, возможно, она права - если бы не его возрождение и развитие в начале советской власти в 20-е годы, сегодня ситуация была бы гораздо хуже.

верно
лень было самому разжёвывать.
впечатление, что присутствуют трудности с пониманием услышанного-прочитанного
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:06

  freeze написав:Еще раз пролистал последний опрос Разумкова.

Если бы президентские выбора состоялись бы сегодня, то во второй тур вышли бы Зеленский и Вакарчук, победил бы Зеленский.

За последний месяц, значимо увеличилось только доверие к Тимошенко с 19,7 до 22,2 процентов.
И наоборот уменьшилось доверие больше чем на 2 процента за месяц к Богдану и Гончаруку.

что курят эти товарищи? вакарчук во втором туре - это же просто смешно... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:12

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:что курят эти товарищи?
Зеленый дым
  Yuri_T написав:только, думается мне, вытащишь ты тогда из тумбочки

думаю кадило и в монастырь.
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:34

  zРадио написав:Закон о люстрации читайте

а какой смысл в таком чтении? законы противоречащие конституции являются никчемными...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:38

  zРадио написав:Так, Энергоатом, производящий 55% всей электроэнергии в стране, продает государственной Укрэнерго электроэнергию по 50 коп.

50 коп. - это устаревшие данные, сейчас это около 70 коп.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:42

  ЛАД написав:
  Puente написав:......
Оце типовий приклад російської "опозиції" - не знаю до кого там вона в опозиції , але щодо України вона в самому мейнстрімі ...

Напрасно Вы наехали на Латынину (во всяком случае, в данной ситуации). Она просто дала объективный анализ развития и роли русского языка. Достаточно справедливый. Убедительно обьяснила падение его роли как международного. Что касается украинского языка, то, возможно, она права - если бы не его возрождение и развитие в начале советской власти в 20-е годы, сегодня ситуация была бы гораздо хуже.

а как же рассказы по поголовную русификацию?... ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:47

  Tegularius написав:Что до нацменьшинств, тех же венгров, то чтобы не было с ними проблем, достаточно дать им те же права, которые есть у нацменьшинств в странах ЕС (школы на родном языке и т.п.)...

всё верно, но я бы вместо слова "дать" применил бы слово "вернуть"...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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