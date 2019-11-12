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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 13 лис, 2019 06:48
ЛАД написав: Puente написав:
......
Оце типовий приклад російської "опозиції" - не знаю до кого там вона в опозиції , але щодо України вона в самому мейнстрімі ...
Напрасно Вы наехали на Латынину (во всяком случае, в данной ситуации). Она просто дала объективный анализ развития и роли русского языка. Достаточно справедливый. Убедительно обьяснила падение его роли как международного. Что касается украинского языка, то, возможно, она права - если бы не его возрождение и развитие в начале советской власти в 20-е годы, сегодня ситуация была бы гораздо хуже.
верно
лень было самому разжёвывать.
впечатление, что присутствуют трудности с пониманием услышанного-прочитанного
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19yuriy91
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Додано: Сер 13 лис, 2019 12:38
zРадио написав:
Так, Энергоатом, производящий 55% всей электроэнергии в стране, продает государственной Укрэнерго электроэнергию по 50 коп.
50 коп. - это устаревшие данные, сейчас это около 70 коп.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Сер 13 лис, 2019 12:42
ЛАД написав: Puente написав:
......
Оце типовий приклад російської "опозиції" - не знаю до кого там вона в опозиції , але щодо України вона в самому мейнстрімі ...
Напрасно Вы наехали на Латынину (во всяком случае, в данной ситуации). Она просто дала объективный анализ развития и роли русского языка. Достаточно справедливый. Убедительно обьяснила падение его роли как международного. Что касается украинского языка, то, возможно, она права - если бы не его возрождение и развитие в начале советской власти в 20-е годы, сегодня ситуация была бы гораздо хуже
.
а как же рассказы по поголовную русификацию?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Сер 13 лис, 2019 12:47
Tegularius написав:
Что до нацменьшинств, тех же венгров, то чтобы не было с ними проблем, достаточно дать
им те же права, которые есть у нацменьшинств в странах ЕС (школы на родном языке и т.п.)...
всё верно, но я бы вместо слова "дать" применил бы слово "вернуть"...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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