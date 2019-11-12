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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4622462346244625>
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 06:48

  ЛАД написав:
  Puente написав:......
Оце типовий приклад російської "опозиції" - не знаю до кого там вона в опозиції , але щодо України вона в самому мейнстрімі ...

Напрасно Вы наехали на Латынину (во всяком случае, в данной ситуации). Она просто дала объективный анализ развития и роли русского языка. Достаточно справедливый. Убедительно обьяснила падение его роли как международного. Что касается украинского языка, то, возможно, она права - если бы не его возрождение и развитие в начале советской власти в 20-е годы, сегодня ситуация была бы гораздо хуже.

верно
лень было самому разжёвывать.
впечатление, что присутствуют трудности с пониманием услышанного-прочитанного
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:38

  zРадио написав:Так, Энергоатом, производящий 55% всей электроэнергии в стране, продает государственной Укрэнерго электроэнергию по 50 коп.

50 коп. - это устаревшие данные, сейчас это около 70 коп.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:20

Re: Політичні дискусії

Коломойский,рупор більшості-зрадник України.
Коломойский заявил, что Украине следует восстановить отношения с РФ
https://bykvu.com/ru/bukvy/kolomojskij- ... sini-z-rf/
В царскій Росії Коломойского би посадили на кол за таке! :D
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:25

  19yuriy91 написав:
  ЛАД написав:
  Puente написав:......
Оце типовий приклад російської "опозиції" - не знаю до кого там вона в опозиції , але щодо України вона в самому мейнстрімі ...

Напрасно Вы наехали на Латынину (во всяком случае, в данной ситуации). Она просто дала объективный анализ развития и роли русского языка. Достаточно справедливый. Убедительно обьяснила падение его роли как международного. Что касается украинского языка, то, возможно, она права - если бы не его возрождение и развитие в начале советской власти в 20-е годы, сегодня ситуация была бы гораздо хуже.

верно
лень было самому разжёвывать.
впечатление, что присутствуют трудности с пониманием услышанного-прочитанного

Ну ви даєте - само собою - якщо корову не годувати , а тільки доїти - то вона здохне ...
Але невідомо , щоб було реально в тих же 20-х - якби не українські більшовики з їх "українізацією" . Царська Росія якось теж не сприяла розвитку мови ...
От не знаю як зараз Вірменія - але за радянських часів вірменська мова стала чисто домашньою .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:44



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andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:52

  Ethereum написав:Коломойский,рупор більшості-зрадник України.
Коломойский заявил, что Украине следует восстановить отношения с РФ
https://bykvu.com/ru/bukvy/kolomojskij- ... sini-z-rf/
В царскій Росії Коломойского би посадили на кол за таке! :D

За такі балачки він просто втратить все - відкрито його не буде підтримувати ніхто . Токсичним стає взагалі ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:04

Бабломойский готов продать Украину уйлу за $100 млрд

https://www.rbc.ru/politics/13/11/2019/5dcbe5c09a79474664102808?from=from_main
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:25

Re: Політичні дискусії

Утреннее заседание ВРУ закрыто.Голосование№4 -227 голоса от СН проголосовало "ЗА".Всем спасибо,вы прикольные чуваки©
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:27

  Мизантрóп написав:Утреннее заседание ВРУ закрыто.Голосование№4 -227 голоса от СН проголосовало "ЗА".Всем спасибо,вы прикольные чуваки©

Побабампорапобабам... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:51

  Puente написав:
  Ethereum написав:Коломойский,рупор більшості-зрадник України.
Коломойский заявил, что Украине следует восстановить отношения с РФ
https://bykvu.com/ru/bukvy/kolomojskij- ... sini-z-rf/
В царскій Росії Коломойского би посадили на кол за таке! :D

За такі балачки він просто втратить все - відкрито його не буде підтримувати ніхто . Токсичним стає взагалі ...


Невже немає на Беню управи?
https://strana.ua/news/228698-konflikt- ... nosti.html
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