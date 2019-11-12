Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:...... Оце типовий приклад російської "опозиції" - не знаю до кого там вона в опозиції , але щодо України вона в самому мейнстрімі ...
Напрасно Вы наехали на Латынину (во всяком случае, в данной ситуации). Она просто дала объективный анализ развития и роли русского языка. Достаточно справедливый. Убедительно обьяснила падение его роли как международного. Что касается украинского языка, то, возможно, она права - если бы не его возрождение и развитие в начале советской власти в 20-е годы, сегодня ситуация была бы гораздо хуже.
верно лень было самому разжёвывать. впечатление, что присутствуют трудности с пониманием услышанного-прочитанного
Puente написав:...... Оце типовий приклад російської "опозиції" - не знаю до кого там вона в опозиції , але щодо України вона в самому мейнстрімі ...
Напрасно Вы наехали на Латынину (во всяком случае, в данной ситуации). Она просто дала объективный анализ развития и роли русского языка. Достаточно справедливый. Убедительно обьяснила падение его роли как международного. Что касается украинского языка, то, возможно, она права - если бы не его возрождение и развитие в начале советской власти в 20-е годы, сегодня ситуация была бы гораздо хуже.
верно лень было самому разжёвывать. впечатление, что присутствуют трудности с пониманием услышанного-прочитанного
Ну ви даєте - само собою - якщо корову не годувати , а тільки доїти - то вона здохне ... Але невідомо , щоб було реально в тих же 20-х - якби не українські більшовики з їх "українізацією" . Царська Росія якось теж не сприяла розвитку мови ... От не знаю як зараз Вірменія - але за радянських часів вірменська мова стала чисто домашньою .
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.