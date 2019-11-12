Додано: Сер 13 лис, 2019 16:34

Tegularius написав: Это как раз рассказывают те, кто заинтересован в продолжении войны.

Это как раз рассказывают те, кто заинтересован в продолжении войны.

Tegularius написав: В Украине сейчас отсутствуют предпосылки к сепаратизму в каких-то регионах. Произошедшее в начале 14 года на Донбассе было вызвано особыми обстоятельствами (о которых можно отдельно и много говорить).

В Украине сейчас отсутствуют предпосылки к сепаратизму в каких-то регионах. Произошедшее в начале 14 года на Донбассе было вызвано особыми обстоятельствами (о которых можно отдельно и много говорить).

Tegularius написав: Значит, РФ может попытаться раскачать и разжечь ситуацию, а уставшие от Украины и раздраженные её непоследовательностью европейцы в этот раз смогут на это закрыть глаза. Значит, РФ может попытаться раскачать и разжечь ситуацию, а уставшие от Украины и раздраженные её непоследовательностью европейцы в этот раз смогут на это закрыть глаза.

Я не заинтересован в продолжении войны, и я так говорю! Полагаю, у вас нет оснований подозревать меня в слабости к порохоботской пропаганде.Вот именно поэтому мы с вами расходимся в этой оценке - вы считаете обстоятельства 2013-2014 гг особыми, а я - нет. Мы - страна особых обстроятельств, если угодноУ нас за 9 лет произошло 2 майдана. И 3-й не исключен. У власти отсутствует монополия на насилие. Государственные институты молодые и слабые. Конституция переписывалась целых 4 раза всего за 23 года существования. Во всех странах, граничащих с нами, кроме, возможно, Молдовы (и то - не факт) уровень жизни выше.Все это говорит о крайне высокой неустойчивости к провокациям - внутренним и внешним. Любые "особые статусы" - это в лучшем случае мина замедленного действия, в худшем - не очень замедленного действия.НО! Я и не говорю о единообразии украинцев, старательно навязываемого последние 6 лет представителями известных 3-х областей. Поэтому возвращение закона о региональных языках и культурную децентрализацию я поддерживаю - все регионы, все нацменьшинства в одинаковых условиях, с одинаковыми правами, гарантированными европейским законодательством.Может - кто ж спорит. Но я сомневаюсь в том, что проактивное решение этой проблемы лучше реактивного. Мы или ТОЧНО сдадим часть суверенитета, или ВОЗМОЖНО сдадим часть территории. Из 2-х зол я выбираю меньшее и менее вероятное - т.е. второй вариант...