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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:15

Re: Політичні дискусії

А шо бубочка скажет? Промолчать на этот в***р невозможно.
Renee
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:18

  detroytred написав:
  Puente написав:
  Ethereum написав:Коломойский,рупор більшості-зрадник України.
Коломойский заявил, что Украине следует восстановить отношения с РФ
https://bykvu.com/ru/bukvy/kolomojskij- ... sini-z-rf/
В царскій Росії Коломойского би посадили на кол за таке! :D

За такі балачки він просто втратить все - відкрито його не буде підтримувати ніхто . Токсичним стає взагалі ...

Это результат гибридности с нашей стороны.

Рамки каждый видит свои))
Когда они не определены чётко.

Беня может сказать: я же не предлагаю сдаться, а только *восстановить отношения* (часть отношений). Которые и так частично оставались.


Ну - насправді це дійсно може бути така собі гра на противниках . І в таку гру грав ще Кучма . Не впевнений , що так щось може вийти -а програти можна дуже багато ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:21

  Renee написав:А шо бубочка скажет? Промолчать на этот в***р невозможно.

Говорити можна що завгодно - у нас все-таки більш-менш свобода слова . Як приватна особа Коломойський може говорити майже будь-що . Він же про якісь екстремальні речі не говорить . А натяк про 100 млрд дуже прозорий ... Скільки там нам ЄС виділив ? А США ?
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:25

Re: Політичні дискусії

Renee написав:А шо бубочка скажет? Промолчать на этот в***р невозможно.


Беня зачетно троллит американцев. Неужели кто то не понимает, что в его интервью все слова четко выверены.
С одной стороны заверения лояльности к Трампу, с другой стороны полушантаж американцев, если не будете в должной мере нас финансировать, мы будем финансироваться в другом месте.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:26

  Ethereum написав:Коломойский,рупор більшості-зрадник України.
Коломойский заявил, что Украине следует восстановить отношения с РФ
https://bykvu.com/ru/bukvy/kolomojskij- ... sini-z-rf/
В царскій Росії Коломойского би посадили на кол за таке! :D

просто коломойский здравомыслящий прагматик, который в данной ситуации отражает мнение большинства...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:31

Re: Політичні дискусії

Із цього всього знову можна зробити однозначно тільки один висновок - Беня - орел !
Настільки протилежні висновки з інтерв"ю - що ніхто не може залишитися байдужим ...
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:34

  Tegularius написав:Это как раз рассказывают те, кто заинтересован в продолжении войны.


Я не заинтересован в продолжении войны, и я так говорю! Полагаю, у вас нет оснований подозревать меня в слабости к порохоботской пропаганде.

  Tegularius написав:В Украине сейчас отсутствуют предпосылки к сепаратизму в каких-то регионах. Произошедшее в начале 14 года на Донбассе было вызвано особыми обстоятельствами (о которых можно отдельно и много говорить).


Вот именно поэтому мы с вами расходимся в этой оценке - вы считаете обстоятельства 2013-2014 гг особыми, а я - нет. Мы - страна особых обстроятельств, если угодно :) У нас за 9 лет произошло 2 майдана. И 3-й не исключен. У власти отсутствует монополия на насилие. Государственные институты молодые и слабые. Конституция переписывалась целых 4 раза всего за 23 года существования. Во всех странах, граничащих с нами, кроме, возможно, Молдовы (и то - не факт) уровень жизни выше.

Все это говорит о крайне высокой неустойчивости к провокациям - внутренним и внешним. Любые "особые статусы" - это в лучшем случае мина замедленного действия, в худшем - не очень замедленного действия.

НО! Я и не говорю о единообразии украинцев, старательно навязываемого последние 6 лет представителями известных 3-х областей. Поэтому возвращение закона о региональных языках и культурную децентрализацию я поддерживаю - все регионы, все нацменьшинства в одинаковых условиях, с одинаковыми правами, гарантированными европейским законодательством.

  Tegularius написав:Значит, РФ может попытаться раскачать и разжечь ситуацию, а уставшие от Украины и раздраженные её непоследовательностью европейцы в этот раз смогут на это закрыть глаза.


Может - кто ж спорит. Но я сомневаюсь в том, что проактивное решение этой проблемы лучше реактивного. Мы или ТОЧНО сдадим часть суверенитета, или ВОЗМОЖНО сдадим часть территории. Из 2-х зол я выбираю меньшее и менее вероятное - т.е. второй вариант...
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:47

  ЛАД написав:На Ваш вариант можно было бы согласиться, если бы удалось свести ситуацию хотя бы к приднестровской.
Если этого удастся добиться путём разведения войск, то хорошо.
Но, честно говоря, слабо верю в стабильность такой ситуации.


За него стОит побороться. Не забываем, что люди, заинтересованные в деэскалации в высшей власти появились всего полгода назад, и до сих пор не доминируют (несмотря на т.н. монобольшинство, оно как минимум на 50% набито порохоботами)
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:12

  Puente написав:......
Ну ви даєте - само собою - якщо корову не годувати , а тільки доїти - то вона здохне ...
Але невідомо , щоб було реально в тих же 20-х - якби не українські більшовики з їх "українізацією" . Царська Росія якось теж не сприяла розвитку мови ...
От не знаю як зараз Вірменія - але за радянських часів вірменська мова стала чисто домашньою .

А что было бы?
Вы сами пишете: "Царська Росія якось теж не сприяла розвитку мови". Правда, слово "теж" явно лишнее. И если бы не 20-е (да и позже были украинские школы, да и попытки перевести вузы на укрмову), то сейчас, как правильно говорит Латынина, от укр. языка остались бы, в основном, воспоминания.
Не знаю, какие годы Вы имеете ввиду, когда пишете об Армении, и что такое домашний язык, но в 70-е говорили по-армянски даже в Ереване (конечно, между собой, к русским обращались по-русски). На базаре у меня бывали ситуации, когда по-русски я общался на пальцах.
Но согласен, при сохранении Союза к сегодняшнему дню армянский язык сильно бы ужался.
Так Латынина об этом и говорила и это был бы вполне естественный процесс даже без всяких искусственных мер. 1,5 млн. жителей Армении язык бы не сохранили. Никто не станет переводить научную или инженерную литературу на армянский. Сегодня они, наверное, осваивают английский. Но на английский, конечно, в обозримом будущем не перейдут. А на русский могли бы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:14

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