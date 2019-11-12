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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:15
Re: Політичні дискусії
А шо бубочка скажет? Промолчать на этот в***р невозможно.
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:18
Ну - насправді це дійсно може бути така собі гра на противниках . І в таку гру грав ще Кучма . Не впевнений , що так щось може вийти -а програти можна дуже багато ...
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:21
Говорити можна що завгодно - у нас все-таки більш-менш свобода слова . Як приватна особа Коломойський може говорити майже будь-що . Він же про якісь екстремальні речі не говорить . А натяк про 100 млрд дуже прозорий ... Скільки там нам ЄС виділив ? А США ?
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:25
Re: Політичні дискусії
Беня зачетно троллит американцев. Неужели кто то не понимает, что в его интервью все слова четко выверены.
С одной стороны заверения лояльности к Трампу, с другой стороны полушантаж американцев, если не будете в должной мере нас финансировать, мы будем финансироваться в другом месте.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:26
просто коломойский здравомыслящий прагматик, который в данной ситуации отражает мнение большинства...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:31
Re: Політичні дискусії
Із цього всього знову можна зробити однозначно тільки один висновок - Беня - орел !
Настільки протилежні висновки з інтерв"ю - що ніхто не може залишитися байдужим ...
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:34
Я не заинтересован в продолжении войны, и я так говорю! Полагаю, у вас нет оснований подозревать меня в слабости к порохоботской пропаганде.
Вот именно поэтому мы с вами расходимся в этой оценке - вы считаете обстоятельства 2013-2014 гг особыми, а я - нет. Мы - страна особых обстроятельств, если угодно У нас за 9 лет произошло 2 майдана. И 3-й не исключен. У власти отсутствует монополия на насилие. Государственные институты молодые и слабые. Конституция переписывалась целых 4 раза всего за 23 года существования. Во всех странах, граничащих с нами, кроме, возможно, Молдовы (и то - не факт) уровень жизни выше.
Все это говорит о крайне высокой неустойчивости к провокациям - внутренним и внешним. Любые "особые статусы" - это в лучшем случае мина замедленного действия, в худшем - не очень замедленного действия.
НО! Я и не говорю о единообразии украинцев, старательно навязываемого последние 6 лет представителями известных 3-х областей. Поэтому возвращение закона о региональных языках и культурную децентрализацию я поддерживаю - все регионы, все нацменьшинства в одинаковых условиях, с одинаковыми правами, гарантированными европейским законодательством.
Может - кто ж спорит. Но я сомневаюсь в том, что проактивное решение этой проблемы лучше реактивного. Мы или ТОЧНО сдадим часть суверенитета, или ВОЗМОЖНО сдадим часть территории. Из 2-х зол я выбираю меньшее и менее вероятное - т.е. второй вариант...
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:47
За него стОит побороться. Не забываем, что люди, заинтересованные в деэскалации в высшей власти появились всего полгода назад, и до сих пор не доминируют (несмотря на т.н. монобольшинство, оно как минимум на 50% набито порохоботами)
Додано: Сер 13 лис, 2019 17:12
А что было бы?
Вы сами пишете: "Царська Росія якось теж не сприяла розвитку мови". Правда, слово "теж" явно лишнее. И если бы не 20-е (да и позже были украинские школы, да и попытки перевести вузы на укрмову), то сейчас, как правильно говорит Латынина, от укр. языка остались бы, в основном, воспоминания.
Не знаю, какие годы Вы имеете ввиду, когда пишете об Армении, и что такое домашний язык, но в 70-е говорили по-армянски даже в Ереване (конечно, между собой, к русским обращались по-русски). На базаре у меня бывали ситуации, когда по-русски я общался на пальцах.
Но согласен, при сохранении Союза к сегодняшнему дню армянский язык сильно бы ужался.
Так Латынина об этом и говорила и это был бы вполне естественный процесс даже без всяких искусственных мер. 1,5 млн. жителей Армении язык бы не сохранили. Никто не станет переводить научную или инженерную литературу на армянский. Сегодня они, наверное, осваивают английский. Но на английский, конечно, в обозримом будущем не перейдут. А на русский могли бы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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