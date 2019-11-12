100 плюсов!!!
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Он забыл уточнить "украинцам" с каким гражданством.
И куда деваться населению.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 13 лис, 2019 17:15
100 плюсов!!!
++++++++++++++++
Он забыл уточнить "украинцам" с каким гражданством.
И куда деваться населению.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 13 лис, 2019 17:16
Большинства трутнів які сидять вдома і нічого не зробили для захисту своєї землі. Або такі як козак уклоністи і дармоїди. І ще за мир з ДНР
Додано: Сер 13 лис, 2019 17:20
ну это значительно лучше чем разжигать вражду и призывать к войне...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Сер 13 лис, 2019 17:20
Эту "игру", как бы в интересах Государства вводил ещё Данилыч.
Но тогда "хатынку" в Канаде имел разве что Кравчук(за печатанье гривны я так понимаю).
На сегодня, игра в коррупцию уже не катит - по поводу истощения экономики, населения, ресурсной базы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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